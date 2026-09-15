EU busca aumentar su capacidad de refinación ante las alertas del sector petrolero

AUSTIN.- La Casa Blanca estudia medidas para aumentar la capacidad de refinación de petróleo en Estados Unidos en los próximos seis meses.

El asesor de Energía de la Casa Blanca, Jarrod Agen, aseguró este martes, en el marco de las reuniones del G20 sobre Energía que se celebran en Houston (Texas), que el Gobierno del presidente Donald Trump evalúa recurrir a la Ley de Producción para la Defensa (DPA, en inglés), para flexibilizar regulaciones e impulsar inversiones a corto plazo en las refinerías existentes.

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“El problema al que nos enfrentamos a nivel global es la capacidad de refinación”, señaló Agen en declaraciones a CNBC, en las que aseguró que las instalaciones estadounidenses están operando prácticamente al límite de su capacidad.

Agen reconoció que construir nuevas refinerías requiere mucho tiempo, por lo que la Administración estudia inversiones que permitan mejorar la infraestructura y el almacenamiento de las instalaciones existentes para aumentar su producción en un plazo de unos seis meses.

La Casa Blanca también busca aumentar la producción petrolera en Venezuela, cuya delegación participa esta semana en Houston (Texas) en actividades paralelas a las reuniones energéticas del G20 y mantiene conversaciones con representantes de la industria estadounidense.

Las petroleras hacen sonar las alarmas

Las medidas llegan en medio de una creciente preocupación dentro de la industria petrolera estadounidense por los problemas de suministro causados por la guerra con Irán.

El precio del petróleo de referencia en EE.UU. ha subido alrededor de un 19% en las últimas tres semanas hasta rondar los 101 dólares por barril, mientras el estrecho de Ormuz permanece bloqueado al tráfico petrolero y se registran ataques contra infraestructura energética en la región, según The Wall Street Journal.

“Todos estos mecanismos ayudaron a mitigar el riesgo de subidas de precios y de problemas de suministro”, afirmó el viernes el consejero delegado de Chevron, Mike Wirth, durante una conferencia energética en Austin.

“Pero esas medidas, en gran parte, ya han agotado su efecto y el sistema ya no cuenta ni de lejos con el mismo margen de maniobra que tenía cuando comenzó todo esto”, agregó Wirth, según el diario.

El diésel, fundamental para el transporte y sectores como la agricultura y la ganadería, también se ha visto golpeado por la crisis y su precio promedio nacional alcanzó el viernes alrededor de 6.06 dólares por galón, un máximo histórico.

A la presión sobre los combustibles se suma la caída de las reservas comerciales estadounidenses de petróleo, que disminuyeron en 391 mil barriles durante la semana terminada el 4 de septiembre, hasta los 424.1 millones de barriles, según la EIA.