La policía emite alerta tras hallar el cadáver de una séptima mujer cerca de Johannesburgo

JOHANNESBURGO.-El cadáver de una mujer fue hallado el martes en la misma zona al este de Johannesburgo , en Sudáfrica, donde el descubrimiento de más víctimas en los últimos dos meses ha despertado el temor de que haya un posible asesino en serie suelto y ha llevado a la policía a emitir una advertencia pública.

El Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS) emitió una advertencia pública para que las mujeres sean cautelosas al realizar actividades como salir a correr en la zona.

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“Si bien las investigaciones siguen en curso y el SAPS no ha confirmado, en esta etapa, que las muertes están vinculadas a un asesino en serie, las similitudes son lo suficientemente preocupantes como para que la policía emita una advertencia pública e intensifique las investigaciones”, señaló la portavoz policial Athlenda Mathe.

El presidente Cyril Ramaphosa dijo que había ordenado a las autoridades policiales priorizar las investigaciones por asesinato en curso el martes.

En un comunicado, señaló: "He ordenado que estos casos sean priorizados y que no se deje piedra sin mover para llevar ante la justicia a los responsables. Nuestras agencias de seguridad están realizando este trabajo en colaboración con los ciudadanos, de quienes dependemos para cualquier información que pueda ayudar a poner fin a estos ataques contra las mujeres".

La alerta policial se produjo tras el hallazgo el martes de un cuerpo en la zona de Kwa-Thema, a unos 34 kilómetros (21 millas) de Kempton Park.

La policía indicó que la víctima fue encontrada completamente desnuda y en un avanzado estado de revisión.

El lunes, se encontró otro cuerpo en Olifantsontein.

El sábado, se encontró el cuerpo de una mujer de 38 años después de que desapareciera en Kempton Park la semana pasada mientras salía a correr. Una frenética búsqueda de la comunidad y la policía de Elizabeth “Tsontso” Moselakgomo terminó cuando encontró su cuerpo semidesnudo.

La advertencia pública ha puesto de aliviar preocupaciones de muchos datos sobre el crimen violento en Sudáfrica, en particular contra mujeres y niños.

El país registró 5.427 asesinatos entre abril y julio —un promedio de 45 al día—, según las estadísticas de criminalidad más recientes.

Las tasas de feminicidio en Sudáfrica se encuentran entre las más altas del mundo, de acuerdo con la agencia de la ONU para la igualdad de género.

Un estudio en 2022 consideró que más del 35% de las mujeres adultas sudafricanas habían sufrido violencia física o sexual en algún momento.

La Comisión para la Igualdad de Género ha ordenado una acción preventiva urgente, incluida una auditoría de seguridad de las zonas afectadas en la que participan la policía, funcionarios municipales, autoridades de transporte y estructuras comunitarias de seguridad.

Indicó que la auditoría debería evaluar la iluminación, la vigilancia, las rutas peatonales y de transporte público, los espacios descuidados, la visibilidad policial y el acceso a asistencia de emergencia.

“No debería ser necesario que maten a mujeres para que un área reciba mayor atención”, expresó Javu Baloyi, portavoz de la comisión.