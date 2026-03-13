EU confirma la muerte de todos sus 6 soldados que iban en el avión accidentado en Irak

WASHINGTON.- Estados Unidos confirmó la muerte de “todos” los seis soldados tripulantes del avión cisterna KC-135 que se estrelló el jueves en el oeste de Irak, en medio de la guerra contra Irán, situación con las que se eleva a al menos 14 los militares estadounidenses muertos.

De acuerdo al Comando Central de Estados Unidos, que supervisa Oriente Medio, en la Operación Furia Épica. Unos 140 militares estadounidenses han resultado heridos, entre ellos, ocho de gravedad, informó el Pentágono a principios de esta semana.

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“Está confirmado ahora que todos los seis tripulantes a bordo del KC-135 de EE.UU. que estaban recargando combustible de la aeronave, que cayó en el oeste de Irak, están muertos. La aeronave se perdió mientras volaba sobre espacio aéreo amigo el 12 de marzo durante la operación Furia Épica”, señaló Centcom en un comunicado.

Indicó que las circunstancias del incidente están bajo investigación, pero que la pérdida de la aeronave “no se debió a fuego hostil ni a fuego amigo”.

Con el deceso de estos militares, aún no identificados, suman 14 soldados de Estados Unidos fallecidos desde el comienzo de la guerra contra Irán, de los que siete murieron directamente por ataques iraníes, uno más por una “emergencia médica” en Kuwait y el resto en este incidente en Irak.

Trascendió que el otro avión involucrado también era un KC-135. Yechiel Leiter, el embajador de Israel en Estados Unidos, escribió en X que el otro avión aterrizó sin problemas en Israel.

Yang Uk, experto en seguridad del Instituto Asan de Estudios de Política de Corea del Sur, afirmó que sería raro que un avión cisterna de reabastecimiento fuera derribado por fuego enemigo, porque esas operaciones suelen realizarse en la retaguardia de las zonas de combate.

La caída ocurrió después de que tres cazas F-15E de Estados Unidos fueran derribados por error la semana pasada por fuego kuwaití amigo.