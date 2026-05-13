Fiscalía de Nuevo León lanza alerta por fraudes en la venta de boletos mundialistas

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    Fiscalía de Nuevo León lanza alerta por fraudes en la venta de boletos mundialistas
    Al asegurar que ya se presentaron cuatro denuncias por venta de boletos para los partidos del repechaje, el Fiscal General de Justicia de Nuevo León, alertó por posibles fraudes. FGJNL

El Fiscal General, Javier Flores Saldívar, indicó que para los partidos del repechaje se presentaron cuatro denuncias

MONTERREY, NL.- Al asegurar que ya se presentaron cuatro denuncias por venta de boletos para los partidos del repechaje, el Fiscal General de Justicia de Nuevo León, alertó por posibles fraudes en entradas para los juegos del Mundial, así como en inmuebles para hospedaje.

En rueda de prensa, la FGJNL mencionó que lanzó una campaña al respecto para evitar que los ciudadanos locales, nacionales y extranjeros caigan en estafas.

https://vanguardia.com.mx/informacion/sspc-alerta-por-fraudes-en-boletos-del-mundial-2026-asi-operan-y-como-evitarlos-CA20317731

“Decirles y recordarles que los boletos únicamente son vendidos por la FIFA y que desconfíen mucho de lo que son las promociones en paquete o que se refieran de urgencia asegurar esos boletos”, dijo.

Añadió que ya se presentaron situaciones de fraude durante los recientes juegos de repechaje.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/reventa-dispara-precios-de-boletos-para-el-mundial-2026-hasta-el-millon-de-pesos-HK19466526

“Con motivo de los juegos de repechaje que hicieron aquí se tuvieron cuatro denuncias por fraude de boletos”, informó.

Ante esta situación y la cercanía del Mundial de Fútbol 2026, la Fiscalía estatal ha lanzado una campaña para alertar a la población.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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