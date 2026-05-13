Fiscalía de Nuevo León lanza alerta por fraudes en la venta de boletos mundialistas

MONTERREY, NL.- Al asegurar que ya se presentaron cuatro denuncias por venta de boletos para los partidos del repechaje, el Fiscal General de Justicia de Nuevo León, alertó por posibles fraudes en entradas para los juegos del Mundial, así como en inmuebles para hospedaje. En rueda de prensa, la FGJNL mencionó que lanzó una campaña al respecto para evitar que los ciudadanos locales, nacionales y extranjeros caigan en estafas.

“Decirles y recordarles que los boletos únicamente son vendidos por la FIFA y que desconfíen mucho de lo que son las promociones en paquete o que se refieran de urgencia asegurar esos boletos”, dijo. Añadió que ya se presentaron situaciones de fraude durante los recientes juegos de repechaje.

“Con motivo de los juegos de repechaje que hicieron aquí se tuvieron cuatro denuncias por fraude de boletos”, informó. Ante esta situación y la cercanía del Mundial de Fútbol 2026, la Fiscalía estatal ha lanzado una campaña para alertar a la población.

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