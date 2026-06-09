Ataque israelí en Tiro, Líbano, deja ocho muertos y ordena la evacuación del barrio cristiano

Israel atacó sin previo aviso el barrio de al-Masaken el martes por la mañana, provocando columnas de humo que se elevaron por encima de los edificios de la ciudad e incendiaron edificios.

Israel ha bombardeado la ciudad de Tiro, matando a ocho personas e hiriendo al menos a 32, y ha atacado decenas de otras aldeas en el sur del Líbano , al tiempo que emitía por primera vez órdenes de evacuación forzosa para el histórico barrio cristiano de la antigua ciudad.

Posteriormente se llevaron a cabo más ataques aéreos en toda la ciudad y una serie de bombardeos alcanzaron Abbasieh, una aldea al norte de Tiro.

Hezbolá reivindicó la autoría de los ataques contra soldados israelíes en la aldea libanesa de Maroun al-Ras.

El ejército israelí afirmó haber abatido a un «terrorista» que había cruzado la frontera desde Líbano hacia Israel y abierto fuego contra soldados israelíes; esta fue la primera vez en esta ronda de combates que un combatiente libanés cruzaba la frontera. No estaba claro si el atacante pertenecía a Hezbolá.

Poco después de los atentados en Tiro, Israel emitió una advertencia de evacuación forzosa para los campos de refugiados palestinos de la ciudad, así como para el barrio cristiano, alegando que miembros de Hezbolá se habían infiltrado en la zona y podían atacar.

Cientos de personas huyeron del barrio cristiano tras el anuncio de la evacuación forzosa, y los coches repletos de colchones y pertenencias atascaron las estrechas calles del histórico barrio portuario.

El barrio cristiano no había sido atacado por Israel anteriormente y se consideraba una zona segura en medio de una ciudad que, por lo demás, estaba bajo bombardeos.

Muchos residentes musulmanes chiíes de la ciudad se habían trasladado allí con la esperanza de encontrar seguridad.

La semana pasada, el ejército libanés se desplegó en el distrito a medida que llegaban los desplazados, para demostrar que Hezbolá no tenía presencia armada en la zona e intentar prevenir ataques israelíes.

Líderes religiosos cristianos de tres denominaciones diferentes en Tiro hicieron un llamamiento a la comunidad internacional y al Estado libanés para que impidan que Israel ataque la región.

Los líderes apelaron a la comunidad internacional para que “tome medidas inmediatas y contundentes para evitar la destrucción y las tragedias humanas en el casco antiguo de Tiro”.

«El casco antiguo no es simplemente una zona residencial», afirmaron los clérigos.

«Es el corazón histórico y humano de Tiro, hogar de miles de civiles, entre ellos familias, niños y ancianos».

Añadieron que atacar el barrio constituiría una «catástrofe» humanitaria.La ciudad también ha acogido a miles de personas desplazadas de sus aldeas en el sur del Líbano a medida que el ejército israelí avanzaba hacia el norte.

Los ataques más recientes y las órdenes de evacuación han provocado que muchas personas se encuentren en su segundo o incluso tercer desplazamiento, y han causado una nueva ola de desplazamientos para los residentes de los campos de refugiados palestinos de Tiro, algunos de los cuales habían regresado del norte del Líbano tras no encontrar refugio.

Tiro es considerada una de las ciudades más antiguas del mundo y alberga numerosos yacimientos arqueológicos, incluido un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

El ataque del domingo dañó ruinas romanas y otros yacimientos arqueológicos en Tiro, incluido el de Al-Bass, que ya habían sufrido daños por ataques israelíes anteriores.

“Algunas piezas arqueológicas resultaron dañadas al caerles escombros, ya que estos se extendieron por una amplia zona, afectando a un gran número de elementos del yacimiento: columnas, capiteles, bases de columnas y mosaicos”, declaró a la AFP Ali Badawi, director regional de yacimientos arqueológicos del Ministerio de Cultura del Líbano.

En marzo, el ministerio colocó emblemas de protección reforzada (escudo azul) en sitios patrimoniales de Tiro; estas señales, según el Convenio de La Haya, otorgan protección a los sitios arqueológicos durante los conflictos armados.

Israel también ha dañado el castillo de Beaufort, de casi 1000 años de antigüedad , y ha dinamitado varios edificios históricos en diferentes partes del sur del Líbano en los últimos meses.

La actual ronda de combates comenzó el 2 de marzo, después de que Hezbolá lanzara cohetes contra Israel en represalia por el asesinato del ayatolá Ali Jamenei, líder supremo de Irán , lo que desencadenó una invasión israelí del sur del Líbano.

Los ataques israelíes han causado la muerte de al menos 3.666 personas en el Líbano, mientras que Hezbolá ha asesinado al menos a 30 soldados israelíes y a tres civiles israelíes en el sur del país.

El gobierno libanés e Israel negocian en Washington para poner fin al conflicto, aunque Hezbolá, el grupo que lucha contra Israel, no participa en las conversaciones. La semana pasada, Hezbolá rechazó un alto el fuego propuesto por el gobierno libanés e Israel.

La guerra en Líbano es uno de los principales obstáculos que impiden el progreso en las conversaciones de alto el fuego entre Irán y Estados Unidos, ya que Irán insiste en que cualquier alto el fuego debe abarcar todos los frentes, incluido Líbano.

Tanto Estados Unidos como Israel han rechazado los intentos iraníes de vincular ambos frentes, aunque, según se informa, el presidente estadounidense, Donald Trump, se ha mostrado cada vez más frustrado con la guerra de Israel en Líbano en las últimas semanas, ya que ha perjudicado las conversaciones con Irán.