EU desvía dos buques comerciales tras el reinicio del bloqueo naval a Irán

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    EU desvía dos buques comerciales tras el reinicio del bloqueo naval a Irán
    Se han inhabilitado nueve barcos que desobedecieron las órdenes y permitieron el paso de más de 50 naves comerciales con ayuda humanitaria, según el Centcom. ESPECIAL.

Aunque Trump afirmó que por ahora no quiere negociar con Irán, representantes de ambos países mantuvieron contactos durante el día

MIAMI.- Las Fuerzas Armadas estadounidenses han impedido el paso de dos buques comerciales desde que reimpusieron el bloqueo naval a Irán, como ordenó el presidente Donald Trump, informó este miércoles el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom).

“Desde que se reanudó el bloqueo naval contra los puertos iraníes hace 17 horas, las fuerzas de EE.UU. han desviado a 2 buques comerciales que intentaban burlar el bloqueo. El Ejército de EE.UU. se mantiene vigilante y preparado para garantizar el cumplimiento absoluto”, indicó el Centcom, con sede en Florida, en X.

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Estados Unidos reanudó el martes el bloqueo contra buques que transitan hacia y desde Irán a las 16:00 horas del este de EE.UU. (20:00 GMT), después de haberlo levantado el 18 de junio pasado tras la firma del memorando de entendimiento entre Trump y la República Islámica.

En esa implementación inicial del bloqueo, que comenzó el 13 de abril, las fuerzas de EE.UU. desviaron más de 140 buques.

El Comando Central también informó este miércoles de la conclusión de una nueva ola de ataques contra Irán en la que empleó municiones de precisión contra sistemas de defensa costera y depósitos y plataformas de lanzamiento de misiles de crucero ubicados en la isla de Gran Tunb (Greater Tunb), en el golfo Pérsico.

El ejército estadounidense sostiene que las agresiones “mermaron aún más la capacidad” de Irán para atacar el estrecho de Ormuz, zona clave de la guerra que empezó el 28 de febrero porque por ahí transitaba la quinta parte del crudo global antes de conflicto.

Irán acusó ahora a Estados Unidos de haber “hecho añicos” el memorando de entendimiento para terminar la guerra tras el restablecimiento del bloqueo naval, además de reportar más de 30 civiles muertos por los ataques estadounidenses de los últimos días.

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