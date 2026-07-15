Extraditaría México a Rocha Moya si hay pruebas: Lazzeri

En su primera entrevista con un medio estadounidense después de haber llegado a Washington en junio para hacerse cargo la Embajada de México en EU, Lazzeri fue cuestionado por el sitio de internet Politico por las solicitudes de extradición presentadas por la Administración del Presidente Donald Trump en abril.

El Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum extraditaría al Gobernador con licencia de Sinaloa Rubén Rocha Moya, así como por otros 9 funcionarios acusados por narcotráfico, solo si el Gobierno de Estados Unidos presenta pruebas suficientes, afirmó el Embajador mexicano Roberto Lazzeri.

“Estamos solicitando información adicional sobre estas 10 solicitudes. Y tan pronto como la tengamos -y en la medida (que se cumpla con) la carga de prueba necesaria para que nosotros ejecutemos la extradición- entonces por supuesto que lo haríamos”, aseguró Lazzeri al ser cuestionado por Politico.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Gobierno de EU le solicitó la detención provisional con fines de extradición de Rocha Moya y otros 9 funcionarios sinaloenses el pasado 28 de abril, un día antes de que el Departamento de Justicia hiciera públicas las acusaciones por narcotráfico

“(Sobre el tema de) la extradición: Este es un proceso continuo que se desarrolla diariamente. Por ejemplo, nosotros hemos solicitado más de 200 extradiciones que están siendo revisadas por las autoridades de EU. En muchas de ellas, las autoridades de EU han solicitado evidencia adicional”, añadió Lazzeri del tema.

La semana pasada, el Fiscal Especializado de Control Regional de la Fiscalía General de la República de México (FGR) David Boone aseguró que aún no tenían en su poder pruebas relativas a las solicitudes por Rocha Moya y otros 9 funcionarios que pudieran evaluar si estas cumplen el parámetro probatorio mínimo.

Del total de 10 funcionarios sinaloenses con cargos criminales por narcotráfico ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, uno de ellos, el ex secretario de seguridad pública de Sinaloa, Gerardo Mérida, está ya bajo custodia del Gobierno de EU tras entregarse a las autoridades en mayo pasado en la frontera de Arizona.

Sin abundar, el nuevo Embajador mexicano en Washington defendió ante Político la cooperación antinarco entre México y EU apuntando que no hay nadie mejor que las fuerzas mexicanas -como la Marina, el Ejército y la Secretaría de Seguridad Ciudadana- para llevar a cabo operaciones dentro de México.

Esta misma semana, el jefe de la Administración para el Control de Drogas de EU (DEA, por sus siglas en inglés), Terry Cole, había advertido de una presunta liga entre los cárteles del narcotráfico con el Gobierno de México sólo 2 meses tras asegurar que las acusaciones de EU contra Rocha Moya y otros eran sólo el “comienzo”.