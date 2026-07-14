Se esfuma el sueño de la Champions League; el Gyori ETO de Efraín Juárez saca empate y no le alcanza

El sueño de Efraín Juárez de dirigir en la UEFA Champions League 2026-27 llegó a su fin este martes. El Gyori ETO, de Hungría, quedó eliminado en la Primera Ronda de clasificación tras igualar en el partido de vuelta frente al Vikingur Reykjavik, resultado que dejó un marcador global de 3-2 favorable al conjunto islandés.

Después de caer 1-0 en el encuentro de ida, el equipo húngaro estaba obligado a remontar en casa. Consciente de ello, Juárez apostó por un planteamiento ofensivo desde el inicio en busca de revertir la eliminatoria y avanzar a la siguiente fase.

Sin embargo, el panorama se complicó cuando el Vikingur Reykjavik abrió el marcador al minuto 34, obligando al conjunto local a asumir todavía más riesgos. La reacción fue inmediata y el Gyori logró darle la vuelta al marcador antes del descanso para irse al medio tiempo con ventaja de 2-1, un resultado que igualaba la serie y enviaba momentáneamente la definición al tiempo extra.