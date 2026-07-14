Se esfuma el sueño de la Champions League; el Gyori ETO de Efraín Juárez saca empate y no le alcanza
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El equipo húngaro, con técnico mexica empatara en la vuelta ante el Vikingur Reykjavik y cayera 3-2 en el marcador global, ahora intentará mantenerse en competencias europeas a través de la Conference League
El sueño de Efraín Juárez de dirigir en la UEFA Champions League 2026-27 llegó a su fin este martes. El Gyori ETO, de Hungría, quedó eliminado en la Primera Ronda de clasificación tras igualar en el partido de vuelta frente al Vikingur Reykjavik, resultado que dejó un marcador global de 3-2 favorable al conjunto islandés.
Después de caer 1-0 en el encuentro de ida, el equipo húngaro estaba obligado a remontar en casa. Consciente de ello, Juárez apostó por un planteamiento ofensivo desde el inicio en busca de revertir la eliminatoria y avanzar a la siguiente fase.
Sin embargo, el panorama se complicó cuando el Vikingur Reykjavik abrió el marcador al minuto 34, obligando al conjunto local a asumir todavía más riesgos. La reacción fue inmediata y el Gyori logró darle la vuelta al marcador antes del descanso para irse al medio tiempo con ventaja de 2-1, un resultado que igualaba la serie y enviaba momentáneamente la definición al tiempo extra.
La ilusión duró poco. Apenas iniciado el segundo tiempo, el cuadro islandés encontró el gol del empate, una anotación que volvió a inclinar la eliminatoria a su favor y terminó siendo definitiva para sellar su clasificación.
Efraín Juárez movió el banquillo en busca de una reacción, pero su equipo no encontró la claridad ofensiva necesaria para recuperar la ventaja. El empate en la vuelta confirmó la eliminación del Gyori ETO, que se despidió prematuramente del torneo más prestigioso de clubes en Europa.
Pese al duro golpe, la aventura continental del técnico mexicano aún no termina. Gracias al formato de las competiciones europeas, el Gyori ETO tendrá una nueva oportunidad de mantenerse en el plano internacional al incorporarse a la Ruta de Campeones de la UEFA Conference League.
En la siguiente instancia, el conjunto húngaro enfrentará al perdedor de la serie entre Klaksvik, de Islas Feroe, y Atert Bissen, de Luxemburgo, eliminatoria que, hasta el momento, favorece al equipo feroés. El objetivo de Efraín Juárez será ahora mantener vivo el sueño europeo y buscar un lugar en la fase principal de la Conference League.