‘Debería dedicarse a su país’... Sheinbaum arremete contra la DEA por declaración sobre narcogobierno en México

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    ‘Debería dedicarse a su país’... Sheinbaum arremete contra la DEA por declaración sobre narcogobierno en México
    Sheinbaum rechazó las declaraciones del titular de la DEA, Terry Cole, sobre una presunta relación entre funcionarios mexicanos y el crimen organizado, al considerar que carecen de sustento. VANGUARDIA/ARCHIVO
Carlos Martínez
por Carlos Martínez

COMPARTIR

TEMAS


Seguridad

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


Dea

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó las declaraciones de la DEA sobre una presunta colusión entre funcionarios y el crimen organizado

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió a las declaraciones realizadas por el titular de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, quien afirmó que existe una “conexión mortífera” entre organizaciones criminales y funcionarios corruptos en México. La mandataria calificó esos señalamientos como políticos y sostuvo que no cuentan con sustento.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum consideró que las afirmaciones del funcionario estadounidense no reflejan la realidad del país y cuestionó que fueran emitidas el mismo día en que el Gobierno federal presentó un informe sobre la evolución de los indicadores de seguridad.

Las declaraciones del Gobierno mexicano se producen en un contexto de cooperación bilateral en materia de combate al crimen organizado, tema que con frecuencia forma parte del diálogo entre ambos países.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/entrega-de-piloto-a-eu-en-caso-mayo-zambada-fue-conforme-a-la-ley-aclara-sheinbaum-JI22190768

SHEINBAUM CUESTIONA LOS SEÑALAMIENTOS DE LA DEA

Al ser consultada sobre las declaraciones de Terry Cole, la presidenta afirmó que la DEA debería concentrar sus esfuerzos en las tareas que le corresponden dentro del territorio estadounidense.

“La DEA tiene mucho trabajo en Estados Unidos y dedica mucho de su trabajo fuera de EU, pero debería dedicarse al trabajo de su país”, expresó la mandataria durante la conferencia.

Asimismo, rechazó que exista evidencia que respalde los señalamientos realizados por el funcionario estadounidense. “Me parece una declaración muy desafortunada por varias razones porque es una declaración política y no de sustento, no tiene ningún fundamento”, afirmó Sheinbaum.

GOBIERNO PRESENTA REFORMA PARA HOMOLOGAR EL FEMINICIDIO

En la misma jornada, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, presentó los principales puntos de la iniciativa que busca homologar el delito de feminicidio en todo el país mediante una ley general.

La propuesta establece un tipo penal único para las 32 entidades federativas, define diez razones de género para acreditar el delito y plantea penas de entre 50 y 70 años de prisión para quienes sean encontrados responsables.

Entre las agravantes previstas se encuentran los casos en que la víctima sea menor de edad, adulta mayor, mujer embarazada, periodista, defensora de derechos humanos o migrante, así como cuando existan ataques con ácido o el responsable sea un servidor público.

Al referirse a esta iniciativa, la presidenta señaló: “Asumí la responsabilidad de proteger a las mujeres contra la violencia y por eso lo primero que hicimos fue llevar a la Constitución los derechos de las mujeres”.

SHEINBAUM TAMBIÉN HABLÓ DEL CASO DE VÍCTOR ‘N’

Durante la sesión de preguntas y respuestas, la mandataria fue cuestionada sobre el caso de Víctor ‘N’, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien enfrenta un proceso relacionado con una acusación por presunta violencia familiar.

Sheinbaum sostuvo que la actuación de las autoridades demuestra que ninguna persona recibe un trato privilegiado por ocupar o haber ocupado un cargo público. “La detención de Víctor ‘N’ muestra que independientemente de la amistad y los cargos tiene que cumplirse con la Ley”, declaró.

La presidenta añadió que será la Fiscalía de Morelos la instancia encargada de determinar el procedimiento que continuará en este caso. De acuerdo con la información difundida por las autoridades, el exfuncionario podrá enfrentar el proceso en libertad bajo determinadas condiciones, luego de que la denunciante otorgó el perdón legal y no acudió a la audiencia correspondiente.

https://vanguardia.com.mx/show/era-un-simbolo-para-mexico-sheinbaum-lamenta-fallecimiento-de-elsa-aguirre-actriz-del-cine-de-oro-JI22191549

DATOS CURIOSOS

· La DEA es la agencia del Gobierno de Estados Unidos encargada de combatir el tráfico de drogas y coordinar investigaciones relacionadas con narcóticos a nivel internacional.

· La iniciativa sobre feminicidio plantea unificar la definición del delito y las sanciones en las 32 entidades federativas.

· El proyecto propone penas de entre 50 y 70 años de prisión, además de incorporar diez razones de género y diversas agravantes.

· La conferencia matutina abordó temas de seguridad, justicia y protección de los derechos de las mujeres en una misma sesión.

· Las declaraciones de la presidenta se dieron tras la difusión de un informe oficial sobre la evolución de los indicadores de seguridad en México.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


Dea

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

Selección de los editores
Una por otra, la negociación de Marina del Pilar

Una por otra, la negociación de Marina del Pilar
NosotrAs: Trabajar en México, entre la incertidumbre y el desgaste

NosotrAs: Trabajar en México, entre la incertidumbre y el desgaste
La FGR aseguró que nuevas pruebas periciales vinculan a Mauro Alberto “N”, alias ‘Jando’, con el vuelo que trasladó a Ismael y Joaquín a Estados Unidos.

FGR identifica a ‘Jando’ como piloto vinculado al traslado de ‘El Mayo’ Zambada a EU
Exhibieron que el abogado operó con facturas falsas por 717 millones de pesos, cobró servicios inexistentes y diseñó desfalcos mediante contratos simulados en el extranjero.

Denuncian a director jurídico de Cruz Azul por anomalías de más de $900 millones
Con la llegada del Mundial a México, la aerolínea Aeroméxico implementó una ruta directa entre Monterrey, Nuevo León y París, Francia; la empresa anunció que el vuelo continuará operando el resto de 2026.

¡Directo a Francia! Aeroméxico mantendrá el vuelo Monterrey-París por todo el 2026

Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Diluvio de 72 horas a México... Tormenta Negra azotará con lluvias torrenciales y fuertes vientos a estos estados
Elsa Aguirre murió a los 95 años. Conoce la historia, trayectoria y legado de una de las máximas estrellas de la Época de Oro del cine mexicano, protagonista junto a Pedro Infante y otras leyendas.

Fallece Elsa Aguirre, ícono de la Época de Oro del cine mexicano, a los 95 años
Jorge Sánchez, llega procedente del PAOK de Salónica tras tener un mundial aceptable.

Liga MX: el Atlas hace oficial el regreso de Jorge Sánchez; firma hasta 2030 tras dejar al PAOK