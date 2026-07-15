‘Debería dedicarse a su país’... Sheinbaum arremete contra la DEA por declaración sobre narcogobierno en México

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum consideró que las afirmaciones del funcionario estadounidense no reflejan la realidad del país y cuestionó que fueran emitidas el mismo día en que el Gobierno federal presentó un informe sobre la evolución de los indicadores de seguridad.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió a las declaraciones realizadas por el titular de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) , Terry Cole , quien afirmó que existe una “conexión mortífera” entre organizaciones criminales y funcionarios corruptos en México. La mandataria calificó esos señalamientos como políticos y sostuvo que no cuentan con sustento.

Las declaraciones del Gobierno mexicano se producen en un contexto de cooperación bilateral en materia de combate al crimen organizado, tema que con frecuencia forma parte del diálogo entre ambos países.

SHEINBAUM CUESTIONA LOS SEÑALAMIENTOS DE LA DEA

Al ser consultada sobre las declaraciones de Terry Cole, la presidenta afirmó que la DEA debería concentrar sus esfuerzos en las tareas que le corresponden dentro del territorio estadounidense.

“La DEA tiene mucho trabajo en Estados Unidos y dedica mucho de su trabajo fuera de EU, pero debería dedicarse al trabajo de su país”, expresó la mandataria durante la conferencia.

Asimismo, rechazó que exista evidencia que respalde los señalamientos realizados por el funcionario estadounidense. “Me parece una declaración muy desafortunada por varias razones porque es una declaración política y no de sustento, no tiene ningún fundamento”, afirmó Sheinbaum.

GOBIERNO PRESENTA REFORMA PARA HOMOLOGAR EL FEMINICIDIO

En la misma jornada, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, presentó los principales puntos de la iniciativa que busca homologar el delito de feminicidio en todo el país mediante una ley general.

La propuesta establece un tipo penal único para las 32 entidades federativas, define diez razones de género para acreditar el delito y plantea penas de entre 50 y 70 años de prisión para quienes sean encontrados responsables.

Entre las agravantes previstas se encuentran los casos en que la víctima sea menor de edad, adulta mayor, mujer embarazada, periodista, defensora de derechos humanos o migrante, así como cuando existan ataques con ácido o el responsable sea un servidor público.

Al referirse a esta iniciativa, la presidenta señaló: “Asumí la responsabilidad de proteger a las mujeres contra la violencia y por eso lo primero que hicimos fue llevar a la Constitución los derechos de las mujeres”.

SHEINBAUM TAMBIÉN HABLÓ DEL CASO DE VÍCTOR ‘N’

Durante la sesión de preguntas y respuestas, la mandataria fue cuestionada sobre el caso de Víctor ‘N’, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien enfrenta un proceso relacionado con una acusación por presunta violencia familiar.

Sheinbaum sostuvo que la actuación de las autoridades demuestra que ninguna persona recibe un trato privilegiado por ocupar o haber ocupado un cargo público. “La detención de Víctor ‘N’ muestra que independientemente de la amistad y los cargos tiene que cumplirse con la Ley”, declaró.

La presidenta añadió que será la Fiscalía de Morelos la instancia encargada de determinar el procedimiento que continuará en este caso. De acuerdo con la información difundida por las autoridades, el exfuncionario podrá enfrentar el proceso en libertad bajo determinadas condiciones, luego de que la denunciante otorgó el perdón legal y no acudió a la audiencia correspondiente.