$!COFEPRIS detecta tequila falsificado y adulterado, y emite alerta sanitaria

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) emitió una alerta sanitaria por la falsificación y adulteración de un lote específico de tequila de la marca Gran Centenario que circula en el mercado mexicano, al advertir que el producto representa un riesgo para la salud debido a que se desconocen las materias primas utilizadas y las condiciones en las que fue elaborado. De acuerdo con el organismo, la alerta se refiere exclusivamente al TEQUILA Reposado de la marca Gran Centenario Añejo, con número de lote L 061 24, en presentación de 950 mililitros, cuya comercialización fue detectada a través de plataformas de venta en línea.

CASA CUERVO DETECTÓ IRREGULARIDADES EN EL PRODUCTO En un comunicado, COFEPRIS informó que la alerta sanitaria fue emitida como resultado de acciones de control sanitario y de una comparecencia con Casa Cuervo S.A. de C.V., empresa titular de la marca, la cual identificó diversas irregularidades en el producto. La autoridad sanitaria explicó que la bebida falsificada incumple con las especificaciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-142-SSA/SCFI-2014, relativa a las especificaciones sanitarias, el etiquetado sanitario y comercial de bebidas alcohólicas. Debido a ello, señaló que el producto representa un riesgo para la población, ya que no existe certeza sobre las materias primas empleadas ni sobre las condiciones en las que fue elaborado, envasado, almacenado y distribuido. LA ALERTA APLICA ÚNICAMENTE PARA UN LOTE ESPECÍFICO COFEPRIS precisó que la alerta sanitaria no corresponde a todos los productos de la marca, sino únicamente al TEQUILA Reposado Gran Centenario Añejo, con número de lote L 061 24 y contenido neto de 950 mililitros. Entre las irregularidades detectadas por la autoridad sanitaria se encuentran que la etiqueta frontal carece del relieve característico del producto original y que el tapón presenta desprendimiento. La dependencia indicó que estas características permiten identificar el lote falsificado y diferenciarlo de los productos originales comercializados por la empresa.

COFEPRIS EMITE RECOMENDACIONES PARA CONSUMIDORES Como parte de la alerta sanitaria, la comisión recomendó a la población realizar una inspección física antes de adquirir cualquier bebida alcohólica. Entre los aspectos que deben revisarse se encuentra que la etiqueta tenga una impresión de buena calidad, sin errores ortográficos ni desprendimientos, así como verificar la presencia del marbete y el código QR emitidos por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), ubicados en el cuello de la botella o en la etiqueta. Asimismo, pidió comprobar que los precintos y sellos de seguridad no presenten alteraciones, roturas o exceso de pegamento, además de revisar que la tapa no tenga movilidad al girarla ni existan fugas del contenido. También recomendó verificar que la botella no presente golpes o ralladuras. Respecto al etiquetado, señaló que debe incluir el nombre del producto, país de origen, porcentaje de alcohol por volumen, número de lote, nombre y domicilio del fabricante, envasador o importador, así como la leyenda precautoria establecida en el artículo 218 de la Ley General de Salud: “El abuso en el consumo de estos productos es nocivo para la salud”. COFEPRIS PIDE NO ADQUIRIR EL LOTE IDENTIFICADO COFEPRIS exhortó a la población a no adquirir el producto en caso de identificar a la venta el TEQUILA Reposado Gran Centenario con lote L 061 24, en presentación de 950 mililitros, que presente las irregularidades señaladas en la alerta. Además, invitó a quienes tengan conocimiento de su posible comercialización a presentar la denuncia sanitaria correspondiente para contribuir a las acciones de vigilancia.

DISTRIBUIDORES DEBERÁN ACREDITAR EL ORIGEN LEGAL DEL PRODUCTO La autoridad sanitaria también dirigió recomendaciones a distribuidores y comercializadores de bebidas alcohólicas, a quienes solicitó contar con la documentación y facturas que acrediten la adquisición y comercialización legal de los productos que ofrecen al público. Indicó que esta documentación resulta indispensable para garantizar la trazabilidad de las bebidas alcohólicas y facilitar las acciones de verificación sanitaria.

COFEPRIS MANTENDRÁ VIGILANCIA SANITARIA La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios informó que continuará realizando acciones de control sanitario y dará a conocer oportunamente cualquier nueva evidencia relacionada con este caso. El organismo señaló que estas medidas buscan prevenir riesgos a la salud derivados de productos, servicios o establecimientos que incumplan con la legislación sanitaria vigente. Finalmente, recordó que la emisión de esta alerta sanitaria se sustenta en diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley General de Salud y el Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

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