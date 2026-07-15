‘Era un símbolo para México’... Sheinbaum lamenta fallecimiento de Elsa Aguirre, actriz del Cine de Oro

La muerte de Elsa Aguirre, una de las últimas grandes estrellas de la Época de Oro del cine mexicano, provocó diversas muestras de reconocimiento dentro y fuera del ámbito artístico. Entre ellas estuvo la de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien dedicó un mensaje para despedir a la actriz y resaltar la huella que dejó en la cultura nacional. Durante La Mañanera del Pueblo, realizada en Palacio Nacional, la mandataria expresó su pésame a los familiares, amigos y admiradores de la intérprete, cuya trayectoria se extendió por más de siete décadas y quedó plasmada en decenas de producciones que marcaron la historia del cine en México.

El fallecimiento de Elsa Aguirre, ocurrido a los 95 años, generó una ola de reacciones entre actores, instituciones culturales y figuras públicas, quienes recordaron su talento, elegancia y aportación a una de las etapas más importantes de la cinematografía nacional.

SHEINBAUM RECUERDA SU ENCUENTRO CON LA ACTRIZ EN MORELOS Al pronunciar su mensaje, Claudia Sheinbaum evocó el encuentro que sostuvo con la actriz durante una gira de trabajo realizada a principios de este año en el estado de Morelos, donde tuvo la oportunidad de conversar con ella.

La presidenta describió a Aguirre como una mujer cercana y de gran personalidad, además de destacar la impresión que le causó escucharla durante aquella reunión. “Una mujer alegre, la conocí en Morelos, me la presentó Margarita, gobernadora de Morelos, con una voz muy profunda; era un símbolo para México, nuestro pésame y reconocimiento”, expresó. Sus palabras retomaron el reconocimiento público que ya había hecho meses atrás, cuando compartió una fotografía junto a la actriz y la definió como un “ícono del cine de oro mexicano” y un “ejemplo de gran fortaleza”, publicación que tuvo amplia difusión en redes sociales. UN LEGADO QUE TRASCENDIÓ GENERACIONES La trayectoria de Elsa Aguirre comenzó cuando apenas era una adolescente y, con el paso de los años, logró consolidarse como una de las protagonistas más reconocidas del Cine de Oro mexicano, compartiendo créditos con figuras como Pedro Infante, Pedro Armendáriz, Joaquín Pardavé, Luis Aguilar y Dolores del Río. Su imagen se convirtió en una referencia obligada de la industria cinematográfica nacional, no solo por su presencia en la pantalla, sino también por la naturalidad de sus interpretaciones y la elegancia que la caracterizó durante toda su carrera. A lo largo de los años, Aguirre recibió el reconocimiento del público por películas que permanecen entre las más recordadas del cine nacional, convirtiéndose en una de las últimas representantes vivas de una generación que transformó la historia del entretenimiento en México. SU DESPEDIDA GENERÓ REACCIONES EN TODO EL PAÍS Horas después de confirmarse su fallecimiento, instituciones culturales, integrantes del medio artístico y diversas personalidades expresaron mensajes para recordar la trayectoria de la actriz y destacar su contribución al patrimonio cinematográfico mexicano. El pronunciamiento de Claudia Sheinbaum se sumó a esas muestras de reconocimiento, resaltando la relevancia que tuvo Elsa Aguirre como una figura representativa de la cultura nacional y como una artista cuya obra continúa vigente entre nuevas generaciones. Con su partida concluye otro capítulo de la Época de Oro del cine mexicano, un periodo que proyectó al país a nivel internacional y que encontró en Elsa Aguirre a una de sus intérpretes más reconocidas, admiradas y recordadas por el público.

DE UN CONCURSO DE BELLEZA A CONVERTIRSE EN LEYENDA Nacida el 25 de septiembre de 1930 en Chihuahua, Elsa Aguirre vivió una infancia modesta en la colonia Mixcoac, en la Ciudad de México. Debido a las dificultades económicas de su familia únicamente cursó hasta sexto año de primaria. Su destino cambió cuando tenía apenas 14 años. Su madre inscribió a Elsa y a sus hermanas en un concurso de belleza organizado por Clasa Films Mundiales. Elsa obtuvo el primer lugar y consiguió un contrato para filmar tres películas, iniciando así una carrera que pronto la llevaría a compartir créditos con las mayores estrellas de la industria. El director Julio Bracho fue quien terminó impulsando definitivamente su trayectoria al ofrecerle un papel en Don Simón de Lira. Más adelante trabajó junto a figuras como Pedro Infante, Pedro Armendáriz, Luis Aguilar, Mario Moreno “Cantinflas”, Dolores del Río y Joaquín Pardavé, consolidándose como una de las protagonistas más importantes del cine nacional. SU HISTORIA PERSONAL TAMBIÉN MARCÓ SU VIDA Durante décadas, Elsa Aguirre fue comparada con María Félix, aunque ella siempre rechazó esa idea. “Se comentaba mucho que yo era la María Félix del pueblo, yo no ponía ni atención”, recordó en una entrevista. En otra conversación afirmó: “Yo jamás pretendí parecerme a nadie, yo era yo como fuera”. Entre los episodios más conocidos de su vida sentimental figura el breve romance con Jorge Negrete, quien incluso pidió permiso a su madre para cortejarla. La relación terminó poco tiempo después, cuando la actriz confesó sentirse insegura por su nivel escolar frente a los libros que él le regalaba. La actriz también enfrentó momentos profundamente dolorosos. Estuvo casada en tres ocasiones y sufrió la pérdida de su único hijo, Hugo, quien falleció a los 30 años en un accidente. A pesar de esas experiencias, mantuvo siempre un perfil reservado y una imagen de serenidad que la acompañó hasta sus últimos años. DATOS CURIOSOS · Elsa Aguirre fue una de las últimas grandes sobrevivientes de la Época de Oro del cine mexicano. · A lo largo de su carrera participó en más de 50 películas, compartiendo escena con algunas de las máximas figuras del cine nacional. · En 2025, una fotografía junto a Claudia Sheinbaum se volvió viral en redes sociales, al mostrar a la actriz sonriente durante un encuentro en Morelos. · Además de actriz, también desarrolló una faceta como cantante, participando en producciones donde interpretó temas musicales. · Su legado permanece como parte fundamental de la historia del cine mexicano, considerado uno de los periodos de mayor proyección internacional para la industria cinematográfica del país.