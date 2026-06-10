EU dispara a petrolero en Omán por segundo día consecutivo en medio de tensión con Irán

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    EU dispara a petrolero en Omán por segundo día consecutivo en medio de tensión con Irán
    Las fuerzas estadounidense dispararon el lunes contra otro buque petrolero, también con bandera de Palaus, en el golfo de Omán. ESPECIAL,

Esto ocurrió por transitar por el golfo de Omán y desobedecer las órdenes de las fuerzas militares

MIAMI.- El Ejército estadounidense disparó a un buque petrolero en el golfo de Omán por segundo día consecutivo por violar el bloqueo a Irán, según informó el Comando Central del país norteamericano (Centcom) este miércoles en medio de los renovados ataques entre Teherán y Estados Unidos.

“A las 11:14 pm (del este EE.UU. o 03:14 GMT), fuerzas de EE.UU. inhabilitaron un petrolero en el golfo de Omán por segundo día consecutivo después de que otro buque violó el persistente bloqueo al intentar transportar petróleo desde Irán”, indicó el Centcom, con sede en Florida, en un comunicado.

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Una aeronave estadounidense disparó “municiones de precisión” a la maquinaria del barco, identificado como un M/T Settebello con bandera de Palaos, país en Oceanía.

El Centcom reportó el ataque mientras el presidente Donald Trump aseguraba que Estados Unidos atacaría este miércoles nuevamente “con dureza” a Irán después de los bombardeos que efectuó en la víspera en represalia por el derribo de un helicóptero con dos soldados estadounidenses, quienes sobrevivieron.

El Centcom reporta haber inhabilitado ocho buques que no han cumplido con el bloqueo marítimo a Irán que el 13 de abril impuso el mandatario estadounidense, además de sumar 134 barcos redirigidos y 42 que han pasado con “asistencia humanitaria”.

Trump había asegurado el fin de semana que estaba cerca un acuerdo con Teherán para acabar con la guerra pese a un intercambio de agresiones entre Irán e Israel, pero tras el ataque iraní al helicóptero estadounidense ha prometido “atacar con dureza” mientras el país persa ha dicho que revisará la continuidad del diálogo.

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