EU e Irán intercambian ataques mientras Israel intensifica sus ofensivas en el sur del Líbano

Según funcionarios estadounidenses, que no estaban autorizados a hacer declaraciones públicas y hablaron bajo condición de anonimato, las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos derribaron cuatro drones de ataque iraníes unidireccionales que representaban una amenaza en las inmediaciones del estrecho de Ormuz.

Estados Unidos ha llevado a cabo nuevos ataques dentro de Irán , dirigidos contra una instalación militar y derribando drones de ataque iraníes, según informaron funcionarios estadounidenses, lo que provocó un aparente ataque de represalia iraní contra una base aérea estadounidense en Kuwait .

Según informaron las autoridades, una estación de control terrestre en Bandar Abbas, Irán, que estaba a punto de lanzar un quinto dron, fue alcanzada por los ataques. “Estas acciones fueron mesuradas, puramente defensivas y tenían como objetivo mantener el alto el fuego”, declaró un funcionario a Reuters.

Dos horas después, la emisora estatal iraní IRIB informó que la Guardia Revolucionaria había atacado una base estadounidense en Kuwait, “que sirvió como origen del ataque”, en represalia por los bombardeos. El ejército kuwaití confirmó que sus defensas aéreas estaban interceptando misiles y drones hostiles, poco antes de las 6 de la mañana en la ciudad de Kuwait.

Según informó IRIB, los aparentes ataques de represalia se produjeron cuando las fuerzas iraníes también abrieron fuego contra cuatro buques que intentaban cruzar el estrecho. «Cuatro embarcaciones intentaron cruzar el estrecho de Ormuz y entrar en el Golfo Pérsico sin coordinación con las fuerzas de seguridad», publicó IRIB en Telegram, indicando que el incidente tuvo lugar alrededor de las 00:35 hora local, pero sin proporcionar detalles sobre los buques.

Los recientes ataques, sumados a las últimas declaraciones contundentes de Donald Trump sobre Irán, Omán y el estrecho de Ormuz, evidenciaron la profunda distancia que existe entre Estados Unidos e Irán en las negociaciones para poner fin a la guerra. Mientras tanto, en Líbano, Israel lanzó ataques a gran escala y declaró una vasta zona del sur como nueva zona de combate.

Tras afirmar durante el fin de semana que el acuerdo estaba cerca, Trump amenazó el miércoles con “terminar el trabajo” si Teherán no aceptaba el acuerdo.

“[Irán] tiene muchas ganas de llegar a un acuerdo. Hasta ahora no lo han conseguido. No estamos satisfechos, pero lo estaremos”, dijo en una reunión de gabinete televisada en la Casa Blanca. “O eso, o tendremos que terminar el trabajo”.

Afirmó que Irán estaba “negociando con las últimas fuerzas” e insistió en que las elecciones de mitad de mandato de noviembre no lo obligarían a apresurarse a cerrar un acuerdo para poner fin a un conflicto que ha sacudido la economía mundial. Trump y funcionarios estadounidenses declararon con frecuencia que la guerra terminaría en cuatro a seis semanas, en los días posteriores al inicio de los ataques estadounidenses-israelíes el 28 de febrero.

En la reunión del gabinete, Trump también pareció lanzar una advertencia a Omán , un aliado de Estados Unidos, cuando se le preguntó sobre un posible acuerdo a corto plazo que permitiera a Irán y Omán controlar el estrecho de Ormuz, que permanece bloqueado.

Trump afirmó que el estrecho estaría “abierto a todos” y que “Omán se comportará como cualquier otro país o tendremos que volarlo por los aires”. La Casa Blanca no aclaró de inmediato si Trump se había equivocado al hablar.

La televisión estatal iraní había afirmado previamente haber obtenido un borrador no oficial de un acuerdo que restablecería el tráfico marítimo comercial a través del estrecho a los niveles anteriores a la guerra en el plazo de un mes, con Irán y Omán gestionando conjuntamente el tráfico. La Casa Blanca calificó el informe de «completa invención».

Otro asunto clave sin resolver es si un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán abarcará las operaciones de Israel contra Hezbolá, el grupo militante respaldado por Irán en el Líbano . Irán ha insistido en que el Líbano debe estar incluido en cualquier acuerdo de alto el fuego negociado con Estados Unidos.

El martes, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró que su ejército está “intensificando su operación” en el Líbano ; y durante la noche, el ejército israelí se enfrentó a combatientes de Hezbolá a lo largo de un río estratégico en el sur del Líbano, mientras las tropas israelíes avanzaban hacia el norte. Hezbolá describió un combate “a quemarropa” con las fuerzas israelíes en una ciudad estratégica justo al otro lado de la “línea amarilla” declarada por Israel en el sur del país.

El ejército israelí informó haber atacado 550 objetivos desde principios de semana, lo que representa un aumento significativo en los ataques. Hezbolá ha prometido luchar hasta que termine la guerra en Líbano e Israel retire sus tropas del sur del país. Hezbolá ha rechazado las conversaciones directas entre Líbano e Israel y ha respaldado las negociaciones de Irán con Washington para evitar la guerra.

A primera hora del jueves, el ejército israelí emitió nuevas advertencias de evacuación para los residentes de Tiro, en el sur del Líbano.

Más de 1,2 millones de libaneses han sido desplazados por los ataques israelíes y las órdenes de evacuación desde el 2 de marzo, cuando Hezbolá abrió fuego contra Israel en apoyo de Irán.

Desde entonces, los ataques israelíes han azotado el sur y el este del Líbano, así como su capital, Beirut, causando la muerte de más de 3.200 personas, según el Ministerio de Salud libanés.

Los combates han continuado a pesar del alto el fuego negociado por Estados Unidos y anunciado el 16 de abril , que ahora parece estar a punto de fracasar. La Organización Mundial de la Salud ha declarado que al menos 608 personas han muerto en Líbano en ataques israelíes desde la tregua.

El ejército israelí informó que diez de sus soldados habían muerto desde el alto el fuego, seis de ellos a causa de los drones explosivos de Hezbolá.