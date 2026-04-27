Líbano afirma que los ataques israelíes dejaron 14 muertos en la jornada más sangrienta desde que comenzó el alto al fuego

El Ministerio de Salud informó que entre los fallecidos el domingo se encontraban dos mujeres y dos niños, y añadió que otras 37 personas resultaron heridas. Israel confirmó que uno de sus soldados también perdió la vida.

El Ministerio de Salud del Líbano informó que los ataques israelíes en el sur del país causaron la muerte de 14 personas el domingo, la jornada más mortífera desde que entró en vigor el alto el fuego entre Israel y Hezbolá hace más de una semana.

El alto al fuego mediado por Estados Unidos , que comenzó el 16 de abril y se ha extendido hasta mediados de mayo, ha supuesto una reducción significativa de las hostilidades entre Israel y Hezbolá, aunque ambas partes han seguido disparándose mutuamente e intercambiándose acusaciones por las violaciones.

“Las violaciones de Hezbolá están, en la práctica, desmantelando el alto el fuego”, dijo el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en una reunión de gabinete el domingo, y agregó: “Actuamos enérgicamente de acuerdo con las reglas que acordamos con Estados Unidos y también, por cierto, con el Líbano ”.

Hezbolá afirmó que no cesaría sus ataques contra las tropas israelíes en Líbano y contra ciudades del norte de Israel mientras Israel continuara con sus “violaciones del alto el fuego”.

El grupo respaldado por Irán añadió en un comunicado que no esperaría a una diplomacia que ha “demostrado ser ineficaz” ni confiaría en las autoridades libanesas que “no han protegido al país”.

Las tropas israelíes operan dentro de lo que han denominado una “línea amarilla”, que delimita una franja de territorio libanés de unos 10 km de ancho a lo largo de la frontera, donde se ha advertido a los residentes que no regresen.

El ejército israelí reiteró la advertencia el domingo, ordenando a los residentes que abandonaran siete localidades situadas más allá de la “zona de amortiguación” que ocupaba antes del alto el fuego . Un portavoz del ejército israelí afirmó que Hezbolá estaba violando el alto el fuego y que Israel tomaría medidas al respecto, instando a la población a dirigirse al norte y al oeste, lejos de dichas localidades. Estas se encuentran al norte del río Litani y de la zona del sur del Líbano ocupada por las tropas israelíes. El ejército informó haber atacado a combatientes de Hezbolá, lanzacohetes y un depósito de armas.

La Agencia Nacional de Noticias (NNA), controlada por el Estado libanés, informó el domingo de ataques israelíes en varios lugares del sur del país, tanto en zonas donde Israel había emitido una advertencia de evacuación como en otros sitios.

El domingo por la mañana, Hezbolá afirmó haber atacado a tropas israelíes dentro del Líbano, así como a las fuerzas de rescate que acudieron a evacuarlas. El ejército israelí informó de la muerte de un soldado y de que otros seis resultaron heridos. El ejército israelí también indicó que interceptó tres drones antes de que entraran en territorio israelí el domingo, tras activarse las sirenas en el norte de Israel.

Hezbolá provocó la entrada de Líbano en la guerra de Oriente Medio el 2 de marzo al lanzar cohetes contra Israel para vengar la muerte del líder supremo de Irán, Ali Jamenei, en ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel. Desde entonces, más de 2.500 personas han muerto en ataques israelíes .

Según el Ministerio de Salud del Líbano, la cifra de fallecidos incluye a 277 mujeres, 177 niños y 100 profesionales sanitarios.

El ministerio no distingue entre milicianos y civiles, y Hezbolá no ha anunciado el número total de sus combatientes. En los últimos días, el grupo ha enterrado a decenas de combatientes en funerales colectivos.

Según Israel, los ataques de Hezbolá han causado la muerte de dos civiles en Israel, mientras que 16 soldados israelíes han fallecido en el Líbano desde el 2 de marzo.