Trump amenaza con ‘hacer estallar’ Omán si se alía con Irán en el conflicto del estrecho de Ormuz

Irán ha negociado una alianza con Omán para cobrar peajes a los barcos que transitan por esa vía marítima estratégica, según informó el New York Times la semana pasada.

Donald Trump amenazó el miércoles con atacar a Omán si la nación árabe se asocia con Irán para ejercer un control conjunto sobre el estrecho de Ormuz.

“Nadie lo va a controlar. Eso forma parte de la negociación que tenemos. A ellos les gustaría controlarlo”, dijo Trump en una reunión de gabinete.

“Son aguas internacionales, y Omán se comportará como cualquier otro país, o tendremos que volarlos por los aires. Lo entienden. No habrá problema”.

El Departamento de Estado tuiteó un vídeo con la advertencia de Trump, lo que indica que el gobierno estadounidense no estaba eludiendo la amenaza.

Los negociadores estadounidenses e iraníes están trabajando para ultimar un memorando de entendimiento que reabriría el estrecho de Ormuz al transporte marítimo internacional, sin peajes, y que permitiría disponer de más tiempo para llegar a un acuerdo sobre el destino de las reservas de uranio altamente enriquecido de Irán.

Trump, de 79 años, añadió en la reunión del gabinete que si no se llega a un acuerdo, “tendremos que terminar el trabajo” por la vía militar.

Omán actuó como mediador entre Estados Unidos e Irán antes del lanzamiento de la Operación Furia Épica el 28 de febrero.

La monarquía absoluta, con una población de 5 millones de habitantes, fue sede a principios de febrero de unas conversaciones nucleares infructuosas entre el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi.

El ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr al Busaidi, medió en las conversaciones celebradas el 26 de febrero en Ginebra entre Araghchi, Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner. Al Busaidi voló a Washington D.C. al día siguiente para reunirse con el vicepresidente JD Vance en un intento desesperado por evitar una guerra.

Pakistán, y más recientemente Qatar, han tomado la iniciativa en la mediación de las conversaciones de paz en curso desde que comenzó la guerra.