Trump amenaza con ‘hacer estallar’ Omán si se alía con Irán en el conflicto del estrecho de Ormuz

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Trump amenaza con ‘hacer estallar’ Omán si se alía con Irán en el conflicto del estrecho de Ormuz
    El Departamento de Estado tuiteó un vídeo con la advertencia de Trump, lo que indica que el gobierno estadounidense no estaba eludiendo la amenaza. EFE

Irán ha negociado una alianza con Omán para cobrar peajes a los barcos que transitan por esa vía marítima estratégica

Donald Trump amenazó el miércoles con atacar a Omán si la nación árabe se asocia con Irán para ejercer un control conjunto sobre el estrecho de Ormuz.

Irán ha negociado una alianza con Omán para cobrar peajes a los barcos que transitan por esa vía marítima estratégica, según informó el New York Times la semana pasada.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/trump-comparte-el-borrador-del-acuerdo-de-paz-con-iran-con-israel-y-otros-aliados-PD21007833

“Nadie lo va a controlar. Eso forma parte de la negociación que tenemos. A ellos les gustaría controlarlo”, dijo Trump en una reunión de gabinete.

“Son aguas internacionales, y Omán se comportará como cualquier otro país, o tendremos que volarlos por los aires. Lo entienden. No habrá problema”.

El Departamento de Estado tuiteó un vídeo con la advertencia de Trump, lo que indica que el gobierno estadounidense no estaba eludiendo la amenaza.

Los negociadores estadounidenses e iraníes están trabajando para ultimar un memorando de entendimiento que reabriría el estrecho de Ormuz al transporte marítimo internacional, sin peajes, y que permitiría disponer de más tiempo para llegar a un acuerdo sobre el destino de las reservas de uranio altamente enriquecido de Irán.

Trump, de 79 años, añadió en la reunión del gabinete que si no se llega a un acuerdo, “tendremos que terminar el trabajo” por la vía militar.

Omán actuó como mediador entre Estados Unidos e Irán antes del lanzamiento de la Operación Furia Épica el 28 de febrero.

La monarquía absoluta, con una población de 5 millones de habitantes, fue sede a principios de febrero de unas conversaciones nucleares infructuosas entre el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi.

El ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr al Busaidi, medió en las conversaciones celebradas el 26 de febrero en Ginebra entre Araghchi, Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner. Al Busaidi voló a Washington D.C. al día siguiente para reunirse con el vicepresidente JD Vance en un intento desesperado por evitar una guerra.

Pakistán, y más recientemente Qatar, han tomado la iniciativa en la mediación de las conversaciones de paz en curso desde que comenzó la guerra.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Guerras
guerra mundial

Localizaciones


Irán

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

Selección de los editores
Todo el peso de la ley

Todo el peso de la ley
true

La pequeña diferencia entre Rocha Moya y Maru Campos

La casa de dos pisos a subastarse está dentro de un terreno de 124 metros, localizada en la calle Juan de la Barrera número 1970, colonia Burócratas, en el norte de Culiacán.

Indep también subasta casa de exlíder de Los Beltrán Leyva
El secretario de Salud, David Kershenobich, señaló que el alcance de estos recursos va más allá de la cifra económica.

Gobierno de Sheinbaum anuncia inversión de empresas farmacéuticas por 21 mil mdp
Aunque la Ley Federal del Trabajo no contempla originalmente descansos obligatorios en junio, autoridades de la Ciudad de México confirmaron un nuevo día feriado para el 11 de junio.

¿Nuevo día feriado para junio de 2026?... solo aplicará para estos trabajadores mexicanos
Desde el pasado 18 de mayo comenzó la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria por el apoyo económico anual de dos mil 500 pesos para Útiles y Uniformes Escolares.

Checa en WhatsApp si tu estudiante quedó en la Beca Rita Cetina para recibir $2,500 al año
Historia. La nueva entrega mostrará a un Spider-Man más maduro y enfrentando nuevos peligros en la ciudad.

Marvel sorprende al adelantar estreno de ‘Spider-Man: Brand New Day’
Los Bafana Bafana realizarán su campamento mundialista en Pachuca antes de enfrentar al Tri.

Sudáfrica presenta a sus 26 convocados para enfrentar a México en el Azteca