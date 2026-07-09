EU e Irán intercambian los ataques más intensos desde que se extendió el alto al fuego

Diecisiete personas murieron en los ataques estadounidenses, mientras que Teherán lanzó ataques contra bases estadounidenses en la región, poniendo a prueba un alto el fuego ya de por sí frágil.

Los ataques recíprocos fueron los más importantes desde que Teherán y Washington firmaron un memorando de entendimiento (MdE) el 17 de junio, cuyo objetivo era extender el alto el fuego y dar cabida a negociaciones para una tregua permanente.

Las sirenas sonaron al menos tres veces en Bahréin, donde tiene su cuartel general la Quinta Flota de la Armada estadounidense, mientras que misiles iraníes también apuntaron a Kuwait y Catar . El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán informó haber disparado 10 misiles balísticos contra la base militar de Azraq en Jordania el jueves por la tarde, base que utiliza la Fuerza Aérea estadounidense. No se reportaron daños de inmediato en Jordania ni en el Golfo Pérsico.

En Irán, las autoridades afirmaron que los ataques tuvieron como objetivo el perímetro de la única planta nuclear civil del país, ubicada en la provincia de Bushehr, una zona donde el organismo de control nuclear de la ONU ya había advertido que los ataques podrían “representar un peligro muy real para la seguridad nuclear”.

“Varias zonas de la provincia de Bushehr fueron atacadas hoy, incluyendo el perímetro de la central nuclear, una base militar en la ciudad de Choghadak y un muelle pesquero en el sur de la provincia”, dijo Ehsan Jahanian, vicegobernador de Bushehr, y agregó que hasta el momento no hay informes de víctimas.

Los ataques se produjeron horas después de que Donald Trump declarara que el memorando de entendimiento había terminado debido a los ataques iraníes contra buques en el estrecho de Ormuz. Tras los ataques, el presidente estadounidense publicó videos de explosiones en Irán y volvió a amenazar al país.

“Esto es en represalia por el bombardeo de barcos por parte de Irán ayer. Si vuelve a suceder, ¡será mucho peor!”, escribió Trump en Truth Social. Horas antes, había prometido que los ataques no provocarían combates prolongados, sino que serían “muy rápidos”.

Sus comentarios y el intercambio de disparos suscitaron temores de que el alto el fuego pudiera romperse y generaron inquietudes sobre las perspectivas a largo plazo de las negociaciones. Persisten importantes diferencias entre ambos países en cuestiones como el control iraní del estrecho, así como las inspecciones de las instalaciones nucleares.

Desde la firma del memorando de entendimiento se han producido ataques de ida y vuelta, pero los del jueves fueron los más intensos en semanas.

Llegaron mientras Irán se preparaba para enterrar a Khamenei en su ciudad natal de Mashhad. Un avión de combate escoltó el avión que transportaba el féretro de Khamenei en medio de la tensa situación de seguridad. Multitudes se congregaron para la ocasión, algunas portando pancartas que prometían venganza contra Estados Unidos.

Los observadores esperaban para ver si el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, asistiría al entierro. Resultó herido en la misma serie de ataques que le costaron la vida a su padre y desde entonces solo se ha comunicado mediante declaraciones escritas.

El ejército estadounidense afirmó haber atacado unos 90 objetivos en Irán, mostrando imágenes de los ataques contra lanzadores de misiles y una pista de aterrizaje. Según indicó, los ataques tenían como objetivo debilitar la capacidad de Irán para “amenazar la libertad de navegación” en el estrecho de Ormuz, un punto estratégico clave para el transporte de aproximadamente el 20% del petróleo y el gas del mundo.

Irán acusó a Estados Unidos de crímenes de guerra tras afirmar que dos puentes en las provincias orientales que dan acceso a la ciudad de Mashhad fueron atacados. Estos puentes constituyen una infraestructura clave para el comercio transfronterizo de Irán con China, que ha aumentado drásticamente desde el inicio de la guerra.

Trump ha amenazado repetidamente con atacar puentes, centrales eléctricas y otras infraestructuras civiles en Irán. Atacar infraestructuras civiles, si no se trata de un objetivo militar, podría constituir un crimen de guerra.

Los medios estatales iraníes también informaron de explosiones en varias ciudades, entre ellas Bushehr, donde se encuentra el complejo de la central nuclear iraní. Al menos tres personas murieron en la provincia suroccidental de Juzestán, mientras que un bombero falleció en un ataque aéreo en la ciudad de Iranshahr, al sureste del país. Nueve militares iraníes también murieron en los ataques del miércoles.

Estados Unidos atacó a Irán después de que este país atacara tres barcos en el estrecho de Ormuz el martes. Irán interrumpió prácticamente todo el tráfico marítimo que salía del estrecho durante el conflicto, lo que provocó un alza vertiginosa de los precios mundiales de la energía y ejerció presión sobre Trump en el ámbito interno antes de las elecciones de mitad de mandato.

El memorando de entendimiento contempla la reapertura del estrecho al tráfico marítimo comercial durante 60 días. Irán afirma que pretende cobrar tasas a los buques que transiten por el estrecho, lo que entra en conflicto con Estados Unidos, que sostiene que se trata de una vía marítima internacional y que, por lo tanto, no debería tener peajes.

Irán sigue considerando su control del estrecho como una importante fuente de influencia en sus negociaciones con Estados Unidos, mientras que Trump parece ver los ataques contra Irán como una forma de aumentar la presión sobre Teherán.

Mohammad Bagher Ghalibaf, negociador iraní de alto rango y presidente del Parlamento, afirmó que la presión estadounidense no conducirá a ninguna parte. «Estados Unidos aún no ha aprendido que intimidar e incumplir promesas ya no es gratis», escribió en una publicación en X. «Seamos claros: si atacan, recibirán un golpe».

Los mediadores intentaron rebajar las tensiones entre Estados Unidos e Irán en un esfuerzo por salvar las negociaciones. El primer ministro catarí, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, figura clave entre ambos países, habló el jueves con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, condenando los ataques de Teherán contra buques en el estrecho.

“Su excelencia subrayó que tales acciones socavarían la confianza, amenazarían la seguridad marítima internacional y perjudicarían los esfuerzos por consolidar la seguridad y la estabilidad regionales”, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar.

Las negociaciones para alcanzar un acuerdo final debían comenzar tras la conclusión, el jueves, del funeral de siete días de Khamenei . Los dos días de huelgas implicaron que las conversaciones se celebrarían en medio de una escalada de tensiones.

Trump había dicho el miércoles que los negociadores estaban “perdiendo el tiempo”. El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, respondió a Trump, calificando sus comentarios como “una confesión del fracaso de una política que se ha basado en la fuerza, las sanciones y las amenazas durante años y que no ha podido doblegar a la nación iraní”.

Gharibabadi escribió en X: “Con el criminal y asesino Trump, uno debe hablar su propio idioma, ¡aparentemente entiende mejor el lenguaje de la fuerza!”