El número de muertos por ébola en el Congo asciende a 600

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    El número de muertos por ébola en el Congo asciende a 600
    Los esfuerzos por contener el virus también se han visto obstaculizados por la falta de financiación, los ataques a los centros de salud y el conflicto en curso en el este del Congo, epicentro del brote. AP

Las autoridades congoleñas declararon un nuevo brote de ébola el 15 de mayo, después de que la enfermedad se hubiera transmitido durante semanas sin ser detectada oficialmente, según la Organización Mundial de la Salud

Se han reportado nuevos casos sospechosos de ébola en zonas del Congo que anteriormente no se habían visto afectadas, informó el gobierno el jueves, mientras que el número de muertos en el último brote de ébola en el país alcanzó los 600.

Según el Ministerio de Salud congoleño, se han registrado casos sospechosos en las provincias de Tshopo y Haut-Uele, lo que indica que la enfermedad continúa propagándose más allá del epicentro en Ituri.

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Un informe del gobierno congoleño, publicado el miércoles por la noche, indicó que se sospechaba de dos nuevos casos en Kisangani, en la provincia de Tshopo. El ministro no especificó cuántos casos se sospechaban en Haut-Uele. El número total de casos confirmados en todo el país asciende ya a 1759.

Según el informe, uno de los dos casos sospechosos en Tshopo estaba vinculado a la zona sanitaria de Nia-Nia, en la provincia de Ituri, donde se notificaron los primeros casos, mientras que el otro caso “no tiene ninguna conexión geográfica aparente con brotes conocidos”. Las autoridades estaban investigando.

Las autoridades congoleñas declararon un nuevo brote de ébola el 15 de mayo, después de que la enfermedad se hubiera transmitido durante semanas sin ser detectada oficialmente, según la Organización Mundial de la Salud. El último brote es causado por el raro virus Bundibugyo, para el cual no existe vacuna ni tratamiento aprobados.

La semana pasada comenzaron los ensayos clínicos para el tratamiento, después de que los investigadores pusieran en marcha un estudio muy esperado con la esperanza de combatir el virus.

Los esfuerzos por contener el virus también se han visto obstaculizados por la falta de financiación, los ataques a los centros de salud y el conflicto en curso en el este del Congo, epicentro del brote.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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