EU: el zar de la frontera retirará a 700 agentes de inmigración de Minnesota

Internacional
/ 4 febrero 2026
    EU: el zar de la frontera retirará a 700 agentes de inmigración de Minnesota
    Homan indicó que habrá un mayor retiro de elementos federales hasta que los manifestantes dejen de interferir con los agentes que llevan a cabo arrestos. FOTO: AP.
AP
por AP

Esto sucede después de que las autoridades estatales y locales acordaron la semana pasada cooperar entregando a los inmigrantes arrestados

MINNEAPOLIS.-La administración Trump reducirá el número de agentes migratorios en Minnesota, pero continuará con las redadas que han provocado semanas de tensiones y enfrentamientos mortales, anunció el miércoles el zar de la frontera, Tom Homan.

Aproximadamente 700 de los cerca de 3 mil agentes federales desplegados en Minnesota serán retirados inmediatamente.

TE PUEDE INTERESAR: Elon Musk llama ‘tirano’ a Pedro Sánchez por su plan de prohibir a menores el uso de redes sociales

Sin embargo, no proporcionó un cronograma sobre cuándo podría terminar la operación que se ha convertido en un punto álgido en el debate sobre los esfuerzos de deportación masiva del presidente Donald Trump desde los tiroteos fatales de los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis.

Funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han dicho que el número de agentes en Minnesota, que se intensificó dramáticamente a principios de enero, es su “mayor operación de inmigración jamás realizada”. Oficiales enmascarados y fuertemente armados se han enfrentado a la resistencia de los residentes que están molestos con sus tácticas agresivas.

Aproximadamente 2 mil agentes permanecerán en el estado después de la reducción de esta semana, indicó.

“Dada esta colaboración sin precedentes y como resultado de la necesidad de menos elementos para realizar este trabajo y un entorno más seguro, estoy anunciando, con efecto inmediato, que retiraremos a 700 personas a partir de hoy — 700 agentes del orden público”, declaró Homan durante una conferencia de prensa.

No dijo qué jurisdicciones han estado cooperando con el Departamento de Seguridad Nacional.

La administración Trump presionó para que cooperaran las autoridades en Minnesota

El zar de la frontera de Trump asumió la operación en Minnesota a finales de enero después del segundo tiroteo fatal por parte de agentes federales y en medio de una creciente reacción política y preguntas sobre cómo se estaba llevando a cabo la operación.

HAY UNA CONDICIÓN

Homan dijo de inmediato que los funcionarios federales podrían reducir el número de agentes en Minnesota, pero solo si más autoridades estatales y locales cooperan. Presionó para que las cárceles alerten al ICE sobre los reclusos que podrían ser deportados, diciendo que entregar dichos reclusos a la agencia es más seguro porque así menos agentes tienen que salir a buscar a personas que están en el país ilegalmente.

La administración Trump lleva mucho tiempo quejándose de las llamadas ciudades santuario, un término que en general se aplica a los gobiernos locales que limitan su cooperación con las autoridades federales en el arresto de inmigrantes.

Las autoridades de Minnesota dicen que sus prisiones estatales y casi todas las comandancias policiales de condado ya cooperan con las autoridades de inmigración.

Pero las cárceles condales que sirven a Minneapolis y St. Paul y que reciben la mayoría de los reclusos no habían cumplido previamente con la idea de ICE de cooperación total, aunque ambas entregan a los reclusos a las autoridades federales si un juez emite una orden de arresto. No estaba claro el miércoles si esas cárceles han cambiado sus políticas desde entonces.

