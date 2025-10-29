EU elimina la extensión automática de los permisos de trabajo para migrantes

Internacional
29 octubre 2025
    EU elimina la extensión automática de los permisos de trabajo para migrantes
    Cabe resaltar que la ampliación de estos permisos de trabajo había entrado en vigencia el 13 de enero pasado. FOTO: AP.

Con ello se anula una medida tomada por la Administración anterior, bajo el argumento de vigilar los antecedentes de los inmigrantes

LOS ÁNGELES.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos puso fin de la extensión automática de los permisos de empleo para migrantes de ciertas categorías.

Los extranjeros que soliciten la renovación de su permiso de empleo a partir del 30 de octubre de 2025 “ya no recibirán una extensión automática”, explicó el DHS en un comunicado.

De acuerdo con la medida , que responde a una orden ejecutiva emitida por el presidente estadounidense, Donald Trump, existen excepciones limitadas a esta norma, incluidas las extensiones previstas por ley o mediante un aviso del Registro Federal para la documentación de empleo relacionada con el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los países que aún lo tienen vigente.

Cabe informar que esta medida pone fin a la extensión otorgada por la Administración del expresidente Joe Biden (2017-2021), que en diciembre del año pasado extendió la validez de los permisos de trabajo hasta por 540 días.

El Gobierno Trump justificó que la eliminación de las extensiones automáticas de los permisos de trabajo conlleva una “verificación más frecuente de los antecedentes” de los extranjeros que solicitan autorización de empleo para trabajar en EU, lo que ayuda a prevenir fraudes y detectar a personas que puedan ser deportados.

“El USCIS está poniendo un renovado énfasis en la verificación y el control exhaustivo de los extranjeros, eliminando las políticas implementadas por la administración anterior que priorizaban la conveniencia de los extranjeros por encima de la seguridad de los estadounidenses”, dijo el director del USCIS, Joseph Edlow.

Joe Biden buscaba reducir con este extensión las interrupciones en la contratación de inmigrantes autorizados, que en muchos casos debían abandonar sus puestos en espera a la renovación del permiso, en medio de un atasco del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), que había recibido una cifra récord de solicitudes de permisos de trabajo en 2024.

