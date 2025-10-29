Putin probó el torpedo nuclear Poseidón, capaz de destruir ciudades con tsunamis radiactivos

Vladimir Putin anunció que las fuerzas armadas de su país probaron con éxito un enorme torpedo nuclear apodado Poseidón, capaz de arrasar ciudades costeras con tsunamis radiactivos de 1.600 pies de altura.

Mientras tomaba té con soldados rusos heridos en un hospital de Moscú el miércoles, dijo que la bomba submarina fue lanzada desde un submarino el día anterior y que fue un “gran éxito”.

TE PUEDE INTERESAR: De ‘James Bond’, revelan que las mujeres espías de Putin seducen a los ejecutivos de Silicon Valley para robar sus secretos

“Por primera vez, logramos no solo lanzarlo con un motor de lanzamiento desde un submarino portador, sino también lanzar la unidad de energía nuclear en la que este dispositivo pasó cierto tiempo”, dijo Putin.

“No hay nada igual”.

“Esto es un gran éxito”, dijo Putin, añadiendo que el poder destructivo del Poseidón supera al del misil balístico intercontinental Sarmat, conocido ominosamente como Satán II, que puede transportar 15 ojivas nucleares.

“La potencia del Poseidón supera significativamente la potencia incluso de nuestro misil intercontinental Sarmat, el más prometedor”, dijo Putin.

Aunque públicamente se sabe poco sobre el Poseidón, los informes estiman que el arma es capaz de transportar una ojiva de 2 megatones, o más de 150 veces la potencia de la bomba que Estados Unidos lanzó sobre Hiroshima en 1945.

Según los medios estatales rusos, están diseñados para provocar tsunamis radiactivos de hasta 1.600 pies de altura desde cientos de millas de distancia.

La ominosa prueba del Poseidón se produce pocos días después de que Putin ordenara otro simulacro nuclear y el domingo confirmara que Rusia había probado con éxito su misil de crucero Burevestnik de propulsión nuclear “invencible”, al que los expertos han apodado “un pequeño Chernóbil volador”.

Putin anunció los proyectos Poseidón y Burevestnik en 2018 en respuesta a la retirada de Estados Unidos en 2001 del Tratado sobre Misiles Antibalísticos de 1972 y a la expansión de la OTAN.

Es posible que Rusia ya haya intentado, sin éxito, probar el Poseidón en 2022, durante el primer año de la guerra de Ucrania.

El ejercicio, que al parecer fracasó, tuvo lugar en el Mar Ártico e involucró al gigantesco submarino nuclear ruso Belgorod , según declaró en aquel momento un alto funcionario estadounidense a CNN.