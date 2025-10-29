Putin probó el torpedo nuclear Poseidón, capaz de destruir ciudades con tsunamis radiactivos

Internacional
/ 29 octubre 2025
    Putin probó el torpedo nuclear Poseidón, capaz de destruir ciudades con tsunamis radiactivos
    El torpedo Poseidón es 150 veces más potente que las bombas lanzadas sobre Hiroshima. FOTO: AP

El poder destructivo del Poseidón supera al del misil balístico intercontinental Sarmat, conocido ominosamente como Satán II

Vladimir Putin anunció que las fuerzas armadas de su país probaron con éxito un enorme torpedo nuclear apodado Poseidón, capaz de arrasar ciudades costeras con tsunamis radiactivos de 1.600 pies de altura.

Mientras tomaba té con soldados rusos heridos en un hospital de Moscú el miércoles, dijo que la bomba submarina fue lanzada desde un submarino el día anterior y que fue un “gran éxito”.

TE PUEDE INTERESAR: De ‘James Bond’, revelan que las mujeres espías de Putin seducen a los ejecutivos de Silicon Valley para robar sus secretos

“Por primera vez, logramos no solo lanzarlo con un motor de lanzamiento desde un submarino portador, sino también lanzar la unidad de energía nuclear en la que este dispositivo pasó cierto tiempo”, dijo Putin.

“No hay nada igual”.

“Esto es un gran éxito”, dijo Putin, añadiendo que el poder destructivo del Poseidón supera al del misil balístico intercontinental Sarmat, conocido ominosamente como Satán II, que puede transportar 15 ojivas nucleares.

“La potencia del Poseidón supera significativamente la potencia incluso de nuestro misil intercontinental Sarmat, el más prometedor”, dijo Putin.

Aunque públicamente se sabe poco sobre el Poseidón, los informes estiman que el arma es capaz de transportar una ojiva de 2 megatones, o más de 150 veces la potencia de la bomba que Estados Unidos lanzó sobre Hiroshima en 1945.

Según los medios estatales rusos, están diseñados para provocar tsunamis radiactivos de hasta 1.600 pies de altura desde cientos de millas de distancia.

La ominosa prueba del Poseidón se produce pocos días después de que Putin ordenara otro simulacro nuclear y el domingo confirmara que Rusia había probado con éxito su misil de crucero Burevestnik de propulsión nuclear “invencible”, al que los expertos han apodado “un pequeño Chernóbil volador”.

Putin anunció los proyectos Poseidón y Burevestnik en 2018 en respuesta a la retirada de Estados Unidos en 2001 del Tratado sobre Misiles Antibalísticos de 1972 y a la expansión de la OTAN.

Es posible que Rusia ya haya intentado, sin éxito, probar el Poseidón en 2022, durante el primer año de la guerra de Ucrania.

El ejercicio, que al parecer fracasó, tuvo lugar en el Mar Ártico e involucró al gigantesco submarino nuclear ruso Belgorod , según declaró en aquel momento un alto funcionario estadounidense a CNN.

Temas


Ataques
Guerras
Guerra Rusia-Ucrania

true

Miguel Sagnelli

Especialista en temas de geopolítica internacional. Ha trabajado en medios de Europa y nacionales por más de 10 años.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Este miércoles se reportó la caída de un trabajador de 68 años de un andamio; fue reportado como grave.

Coahuila: Se disparan al doble accidentes laborales en el sector de la construcción
Saltillo reafirmó su rol clave en la producción automotriz a nivel nacional, en particular para Stellantis.

Saltillo reafirma su liderazgo industrial con la nueva generación de camionetas RAM (VIDEOS)
El Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación se disputan en Guatemala el tráfico marítimo de cocaína hacia México.

Pelean Cártel de Sinaloa y CJNG por el océano Pacífico para traficar cocaína
Detienen a presunto autor intelectual del asesinato de B-King y de Regio Clown

Detienen a presunto autor intelectual del asesinato de B-King y de Regio Clown
Tras el incumplimiento de México con la cuota que debía entregar, los especialistas hablaron sobre posibles alternativas para mejorar la situación.

Estados y municipios deben ser parte en tratado de aguas internacionales
Claudia Sheinbaum confía en que la cancelación de rutas al AIFA se resolverá sin tintes políticos. Además, abordó temas de agricultura, empleo y la historia técnica detrás del nuevo aeropuerto en Santa Lucía.

‘Esperamos que no tenga un fondo político’... Sheinbaum confía en que se resolverá cancelación de rutas al AIFA
El tradicional altar de muertos, extendido en 177 escalones, cuenta con más de 500 fotografías de difuntos.

Saltillo: Inauguran Altar Monumental en el barrio de Santa Anita
La leyenda de los “dulces envenenados” en Halloween ha atemorizado por décadas, pero no hay pruebas de casos reales.

¿Dulces envenenados en Halloween?... la leyenda urbana que aqueja esta noche de Brujas