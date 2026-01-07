EU incauta dos buques más y levanta sanciones para permitir la venta de combustible

Internacional
/ 7 enero 2026
    EU incauta dos buques más y levanta sanciones para permitir la venta de combustible
    Estados Unidos había estado persiguiendo al petrolero desde el mes pasado después de que intentara evadir un bloqueo sobre buques petroleros sancionados alrededor de Venezuela. FOTO: EFE

Trump tiene la intención de controlar la distribución de los productos petroleros de Venezuela a nivel mundial tras derrocar al presidente Nicolás Maduro

WASHINGTON.-Luego de incautar un par de buques sancionados, la administración del presidente Donald Trump anunció la relajación de algunas sanciones para permitir la venta del combustible a nivel mundial.

Estos dos barcos se unen al menos a otros dos tomados por fuerzas estadounidenses el mes pasado: el Skipper y el Centuries.

El Departamento de Energía ha dicho que el “único petróleo transportado dentro y fuera de Venezuela” será a través de canales aprobados consistentes con la ley estadounidense y los intereses de seguridad nacional.

No obstante, este control podría dar al republicano un dominio sobre el suministro petrolero mundial capaz de influir en los precios.

Al momento las incautaciones han reflejado la determinación de la administración republicana de hacer cumplir un embargo petrolero de Venezuela.

Por su parte el secretario de Estado, Marco Rubio, sugirió que el petróleo de los buques se vendería como parte del acuerdo anunciado por Trump, bajo el cual Venezuela proporcionaría hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos.

Incautación de Bella 1 y M Sophia

El Comando Europeo de Estados Unidos anunció en una publicación en redes sociales que el buque mercante Bella 1 fue incautado en el Atlántico Norte por “violaciones de sanciones estadounidenses”.

Además la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, reveló que las fuerzas estadounidenses también tomaron el control del petrolero M Sophia en el Mar Caribe.

Cabe recordar que el Bella 1 había estado cruzando el Atlántico cerca del Caribe el 15 de diciembre cuando abruptamente cambió su rumbo hacia el norte, en dirección a Europa.

El cambio de dirección se produjo días después de la primera incautación de un petrolero estadounidense de un barco el 10 de diciembre, después de que había salido de Venezuela transportando una carga de petróleo.

La Guardia Costera estadounidense intentó abordarlo en el Caribe en diciembre mientras se dirigía a Venezuela, pero el barco huyó a través del Atlántico.

El Comando Europeo de Estados Unidos indicó que un buque de la Guardia Costera había rastreado el barco “de conformidad con una orden emitida por un tribunal federal de Estados Unidos”.

Fue sancionado por Estados Unidos en 2024 por supuestamente contrabandear carga para una empresa vinculada al grupo libanés Hezbollah, que cuenta con el respaldo de Irán.

Mientras Estados Unidos lo perseguía, el Bella 1 fue renombrado Marinera y registrado bajo bandera rusa.

EU relaja algunas sanciones

El Gobierno de Estados Unidos informó que está levantando sanciones para permitir el envío y la venta de petróleo venezolano a mercados mundiales.

Según el Departamento de Energía, las ventas de petróleo comenzarán de inmediato con la venta de 30 a 50 millones de barriles del país sudamericano.

Aseguró que las ventas continuarán indefinidamente, con los ingresos depositados en cuentas controladas por Estados Unidos.

Por otro lado, se afirmó que el dinero se distribuiría a las poblaciones de Estados Unidos y Venezuela “a discreción”.

Temas


Petróleo
política
Dinero

Localizaciones


Caribe
Estados Unidos
Venezuela

Personajes


Donald Trump
Nicolás Maduro

