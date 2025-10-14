EU lanza ataque contra embarcación frente a costas de Venezuela; mueren seis presuntos narcoterroristas

Internacional
/ 14 octubre 2025
    EU lanza ataque contra embarcación frente a costas de Venezuela; mueren seis presuntos narcoterroristas
    El presidente Donald Trump anunció un ataque del ejército estadounidense contra una embarcación sospechosa de narcotráfico frente a las costas de Venezuela, que dejó seis muertos y elevó la tensión regional. FOTO: VANGUARDIA

Donald Trump confirma ataque militar de EU contra un barco con presunta droga frente a Venezuela; seis muertos y nuevas tensiones entre Washington y Caracas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que la Secretaría de Guerra ordenó un ataque militar contra una embarcación que presuntamente transportaba drogas frente a las costas de Venezuela, dejando como resultado seis personas muertas.

El mandatario republicano anunció la acción a través de una publicación en redes sociales, en la que señaló que ningún elemento estadounidense resultó herido durante la operación.

Se trata del quinto ataque letal en el Caribe desde que el gobierno de Trump declaró que considera a los presuntos narcotraficantes como “combatientes ilegales”, susceptibles de ser enfrentados mediante fuerza militar directa.

$!EU lanza ataque contra embarcación frente a costas de Venezuela; mueren seis presuntos narcoterroristas

ATAQUE SE LLEVÓ ACABO EN AGUAS INTERNACIONALES

De acuerdo con el presidente Trump, el operativo se llevó a cabo en aguas internacionales, tras recibir información de inteligencia que confirmaba que el buque atacado transportaba narcóticos y estaba vinculado con redes narcoterroristas que operan en una ruta marítima de contrabando conocida.

“El objetivo era una embarcación empleada por una organización narcoterrorista para trasladar drogas hacia Estados Unidos”, indicó el mandatario.

EN ATAQUE ANTERIOR 11 PERSONAS PERDIERON LA VIDA

Este nuevo ataque ocurre apenas seis semanas después de otra ofensiva similar, registrada el 2 de septiembre, cuando las fuerzas armadas estadounidenses atacaron una embarcación en el sur del Caribe, también presuntamente vinculada al tráfico de drogas desde Venezuela.

En aquella ocasión, el propio Trump confirmó la muerte de 11 personas y reiteró que su administración no tolerará que los narcoterroristas amenacen la seguridad nacional de Estados Unidos”.

El secretario de Estado, Marco Rubio, ratificó los hechos en sus redes sociales, al señalar que el ejército “ejecutó un ataque letal contra un barco con drogas que había partido de Venezuela y era operado por una organización narcoterrorista designada”.

SEÑALAN POSIBLE VIOLACIÓN DE LEYES ESTADOUNIDENSES E INTERNACIONALES

Algunos republicanos exigieron a la Casa Blanca detallar la base jurídica del uso de fuerza militar en el Caribe, mientras que demócratas denunciaron que las acciones podrían violar las leyes estadounidenses e internacionales.

La semana pasada, el Senado de Estados Unidos votó una resolución sobre poderes de guerra, la cual habría limitado la posibilidad del Ejecutivo de realizar ataques sin autorización previa del Congreso. Sin embargo, la medida no fue aprobada, lo que permitió al presidente mantener amplias facultades de acción en materia militar.

En un memorando enviado al Congreso, obtenido por la agencia The Associated Press, el gobierno de Trump argumentó que Estados Unidos “participa en un conflicto armado no internacional” contra organizaciones designadas como terroristas, y que el mandatario ordenó al Pentágono ejecutar operaciones bajo el marco de la ley del conflicto armado.

No obstante, dos funcionarios estadounidenses, citados de forma anónima, aseguraron que no se han presentado pruebas contundentes ante los legisladores que confirmen que los barcos atacados efectivamente transportaban narcóticos.

Hasta el momento, ni el Departamento de Defensa ni la Casa Blanca han ofrecido información adicional sobre la identidad de los fallecidos o las pruebas que respalden la acusación de narcoterrorismo.

Con información de AP y medios

