$!EU lanza ataque contra embarcación frente a costas de Venezuela; mueren seis presuntos narcoterroristas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que la Secretaría de Guerra ordenó un ataque militar contra una embarcación que presuntamente transportaba drogas frente a las costas de Venezuela, dejando como resultado seis personas muertas. El mandatario republicano anunció la acción a través de una publicación en redes sociales, en la que señaló que ningún elemento estadounidense resultó herido durante la operación. TE PUEDE INTERESAR: A pesar del alto el fuego, el camino hacia la paz duradera y la reconstrucción en Gaza es incierto Se trata del quinto ataque letal en el Caribe desde que el gobierno de Trump declaró que considera a los presuntos narcotraficantes como “combatientes ilegales”, susceptibles de ser enfrentados mediante fuerza militar directa.

ATAQUE SE LLEVÓ ACABO EN AGUAS INTERNACIONALES De acuerdo con el presidente Trump, el operativo se llevó a cabo en aguas internacionales, tras recibir información de inteligencia que confirmaba que el buque atacado transportaba narcóticos y estaba vinculado con redes narcoterroristas que operan en una ruta marítima de contrabando conocida. “El objetivo era una embarcación empleada por una organización narcoterrorista para trasladar drogas hacia Estados Unidos”, indicó el mandatario. EN ATAQUE ANTERIOR 11 PERSONAS PERDIERON LA VIDA Este nuevo ataque ocurre apenas seis semanas después de otra ofensiva similar, registrada el 2 de septiembre, cuando las fuerzas armadas estadounidenses atacaron una embarcación en el sur del Caribe, también presuntamente vinculada al tráfico de drogas desde Venezuela. En aquella ocasión, el propio Trump confirmó la muerte de 11 personas y reiteró que su administración “no tolerará que los narcoterroristas amenacen la seguridad nacional de Estados Unidos”. El secretario de Estado, Marco Rubio, ratificó los hechos en sus redes sociales, al señalar que el ejército “ejecutó un ataque letal contra un barco con drogas que había partido de Venezuela y era operado por una organización narcoterrorista designada”.

BREAKING: Trump has just purposefully murdered more civilians off the coast of Venezuela. pic.twitter.com/ZuxfsvcVSz — Brian Krassenstein (@krassenstein) October 14, 2025