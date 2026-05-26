EU lanza ataques contra barcos minadores en el sur de Irán

El capitán Tim Hawkins, portavoz del CENTCOM, declaró que el ejército estadounidense “eliminó” dos embarcaciones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica que fueron vistas colocando minas en el estrecho, y también destruyó una base de misiles tierra-aire en Bandar Abbas, según Fox News.

Según el Comando Central, el ejército estadounidense lanzó el lunes “ataques de autodefensa” contra embarcaciones iraníes que, según informes, estaban colocando minas en el estrecho de Ormuz .

Según Hawkins, la base de misiles ubicada en la principal estación naval de Irán tenía como objetivo aviones de guerra estadounidenses.

Insistió en que los “ataques de autodefensa” se llevaron a cabo “para proteger a nuestras tropas de las amenazas que representan las fuerzas iraníes”.

“El Comando Central de Estados Unidos continúa defendiendo a nuestras fuerzas, actuando con moderación durante el alto el fuego en curso”, dijo Hawkins en un comunicado obtenido por el medio.

Los ataques estadounidenses, así como los esfuerzos de colocación de minas por parte de la Guardia Revolucionaria, constituyen violaciones de un frágil alto el fuego que parece estar a punto de extenderse después de que surgiera un marco para poner fin a la guerra con Irán tras las vertiginosas negociaciones del fin de semana.

El acuerdo preliminar entre Washington y Teherán, mediado por Pakistán, reabriría el estrecho sin peajes, pondría fin a los combates durante 60 días y daría comienzo a un breve periodo para negociar el fin del programa nuclear de la República Islámica.

Según Axios, Teherán también retiraría las minas que había desplegado en el puesto de control del estrecho y permitiría el paso libre de los barcos, de acuerdo con los parámetros del acuerdo.

A cambio, Estados Unidos levantaría el bloqueo a los puertos iraníes y eximiría del cumplimiento de algunas sanciones contra el régimen iraní, lo que permitiría a Teherán volver a vender petróleo.

El presidente Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtieron por separado que el acuerdo aún no estaba cerrado.

Un alto funcionario de la administración Trump declaró anteriormente a The Post que el presidente podría retirarse si Teherán no se compromete con sus condiciones, incluida una postura firme respecto al programa nuclear.

Aun así, dos fuentes informaron a Fox News de que los “ataques defensivos” han terminado “por ahora” y no indican el fin del frágil alto el fuego.

El lunes por la mañana se registraron varias explosiones cerca de Sirik y Jask, dos ciudades costeras situadas en el estrecho y el golfo de Omán, respectivamente.