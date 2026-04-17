EU lanza su quinto ataque en una semana contra un presunto barco narcotraficante en el Pacífico, matando a tres personas

El comando sur de Estados Unidos declaró en una publicación de X que llevó a cabo “un ataque cinético letal contra un buque operado por Organizaciones Terroristas Designadas” en el Pacífico oriental, sin nombrar al presunto grupo.

Tres personas murieron en un ataque estadounidense contra otra embarcación presuntamente utilizada para el narcotráfico, el quinto ataque mortal de este tipo en otros tantos días, según anunciaron fuentes militares.

“Tres narcoterroristas varones murieron durante esta operación”.

El último ataque eleva el número total de muertos a al menos 177, según un recuento elaborado por la agencia de noticias AFP.

El lunes, el ejército estadounidense anunció que había hundido dos embarcaciones que acusaba de traficar drogas en el Pacífico oriental, causando la muerte de cinco personas y dejando un superviviente. El martes, el ejército informó de la muerte de otras cuatro personas en el Pacífico oriental.

La administración del presidente Donald Trump insiste en que está en guerra con lo que denomina “narcoterroristas” que operan en América Latina. Sin embargo, no ha presentado pruebas concluyentes de que los buques a los que ataca estén involucrados en el narcotráfico, lo que ha generado un acalorado debate sobre la legalidad de las operaciones.

Expertos jurídicos internacionales y grupos de derechos humanos afirman que los ataques probablemente constituyen ejecuciones extrajudiciales, ya que aparentemente han tenido como objetivo a civiles que no representan una amenaza inmediata para Estados Unidos.

En enero, los abogados presentaron una demanda federal contra Estados Unidos en nombre de las familias de dos hombres de un pueblo pesquero de Trinidad que murieron en un ataque a una pequeña embarcación en el Caribe en octubre, alegando que “los asesinatos premeditados e intencionados carecen de cualquier justificación legal plausible”.

“La administración sigue difundiendo afirmaciones infundadas y alarmistas sobre quiénes eran estas personas, a pesar de que las investigaciones demuestran que algunos de los fallecidos eran pescadores que simplemente intentaban ganarse la vida para sus familias”, declaró la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles en diciembre.

El mes pasado, los representantes demócratas Joaquín Castro y Sara Jacobs escribieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, alertando sobre los asesinatos y señalando que se desconocen los nombres y las nacionalidades de la mayoría de las víctimas.

Los ataques con embarcaciones han continuado en América Latina, incluso mientras el ejército estadounidense se ha centrado en operaciones en Oriente Medio, donde Estados Unidos lleva varias semanas en guerra con Irán.