Los residentes de Teherán regresan a la ciudad en ruinas en medio de temores de que la tregua no se mantenga

Al regresar a la ciudad, se encontró con edificios destruidos por las bombas y escombros esparcidos por las calles.

Al igual que muchos en Teherán , capital de Irán, Mehdi, de 36 años y profesional de la informática, huyó de la capital en los primeros días de la guerra para quedarse con sus familiares en el norte.

Su casa había sufrido daños por las explosiones: los cristales estaban destrozados y los marcos de las ventanas de su dormitorio, arrancados de un salto.

En sus primeros días en casa, justo antes de que se acordara el alto el fuego, una serie de explosiones lo obligaron a buscar refugio a toda prisa.

“Se oye un silbido que espero que nunca escuches... un misil tan cerca que no sabes si va a impactar en tu casa o en la de tu vecino”, dice. Tres misiles impactaron en la calle en cuestión de segundos.

Ahora, Mehdi, junto con miles de otros iraníes que han regresado a sus hogares o lugares de trabajo durante la frágil tregua, se encuentra en una ciudad plagada de edificios en ruinas, infraestructuras destruidas, una economía en crisis y una creciente ansiedad ante la proximidad del plazo para el alto el fuego.

“Se habla mucho de ataques de precisión”, dice. “Pero déjenme decirles: mi restaurante de comida rápida favorito fue alcanzado por un misil. La clínica a la que solíamos ir cada vez que había una nueva ola de COVID-19 o un resfriado desapareció. Incluso el jardín donde pasé algunos de los mejores momentos de mi infancia fue alcanzado”.

Mehdi y su esposa ahora duermen en la sala de estar, la parte menos dañada de la casa. Él está intentando reunir la documentación para el seguro, mientras esperan lo que suceda.

“Nuestra casa apenas es habitable. En cierto modo, nos hemos convertido en refugiados de guerra”.

Una economía en crisis

El daño a la infraestructura civil en todo Irán ha sido inmenso, afirma Noor*, una activista radicada en Teherán que permaneció en el país durante la ofensiva estadounidense-israelí.

Las explosiones han destruido “escuelas, universidades, centros de producción farmacéutica, hospitales... viviendas, automóviles particulares y autobuses urbanos”.

Aunque las calles vuelven a estar llenas, muchas personas, sobre todo las que dependen de internet, han perdido su sustento.

El bloqueo de internet impuesto por las autoridades iraníes continúa y ya lleva más de 45 días, dejando a la mayor parte de la población de Irán aislada del mundo, y a unos pocos pagando grandes sumas para conectarse a través de Starlink y VPN.

“Los cortes de internet han destruido empleos en línea”, afirma Noor, “que eran una fuente de ingresos para muchas personas, especialmente para los jóvenes”.

Según algunas estimaciones, alrededor de 10 millones de iraníes dependen del acceso a internet para gestionar pequeños negocios o generar ingresos.

Irán ya sufría una crisis de asequibilidad antes de la guerra, pero ahora, según Noor, es difícil encontrar medicamentos para pacientes con enfermedades graves o crónicas y, aunque todavía hay alimentos disponibles en las tiendas, “no podemos pagarlos”.

La presión económica, que ya era grave antes de los bombardeos, se ha vuelto insoportable, afirma. «Casi todos los alimentos se han encarecido. La mayoría de la gente ya no puede permitirse la carne roja ni el pescado. Los productos lácteos han subido de precio más de un 40 %».

Otros habitantes de Teherán comentan que comprar productos básicos se ha vuelto muy difícil.

Según Noor, para agravar la crisis económica, las fábricas tienen dificultades para operar debido a la escasez de materias primas, algunos trabajadores de la construcción han perdido sus empleos y muchos centros de trabajo están despidiendo personal o reduciendo su plantilla.

Los bancos, las empresas internacionales y las oficinas gubernamentales se encuentran bajo presión, ya que la inestabilidad de internet interrumpe las operaciones básicas.

Muchas escuelas permanecen cerradas y “las madres que trabajan en el sector privado están teniendo dificultades para cuidar a sus hijos, ya que las guarderías y las escuelas están cerradas”.

‘Atrapados entre dos guerras’

Arash, un estudiante de 21 años originario de Teherán, abandonó la ciudad en coche para alojarse con sus familiares tras diez días de guerra.

La falta de información sobre lo que ocurría en su barrio, debido al bloqueo de internet, les había causado preocupación y miedo. Desde entonces, ha regresado a la ciudad.

Incluso con la pausa en los bombardeos, “estoy en estado de alerta constante”, afirma.

El ambiente en la capital es tenso y está bajo una intensa vigilancia por parte de las fuerzas de seguridad, incluyendo la policía, la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y la milicia Basij (apoyada por el Estado), que establecen controles de carretera e inspeccionan vehículos.

“Registran vehículos y teléfonos. Un día, vi a los tres [grupos de fuerzas de seguridad] en una misma calle y crucé los tres puestos de control. Todos están fuertemente armados con fusiles Dushka y AK-47.”

Según él, algunos puestos de control han reclutado niños. Se han reportado casos de uso infantil en puestos de control en todo Irán, una práctica que equivale al uso de niños soldados, lo cual constituye un crimen de guerra.

En una campaña de marzo para reclutar civiles, denominada “Combatientes Defensores de la Patria para Irán”, un funcionario de la Guardia Revolucionaria Islámica en Teherán declaró que la edad mínima para los reclutas se había fijado en 12 años.

“Algunos son niños [que parecen tener unos] 10 o 12 años y están armados. Uno de ellos me dijo que tenía 11 años y que tenía un Kalashnikov”, dice Arash, quien afirma sentirse devastado porque los niños están “atrapados entre dos guerras”: el ataque estadounidense-israelí y el abuso que el régimen ejerce contra ellos.

Al describir la sensación de enfrentarse a un estado represivo y la perspectiva de un regreso a la guerra, Arash dice: “¿Conocen la historia de la persona que cocina la rana en agua y aumenta lentamente la temperatura? Así nos sentimos ahora. Muriendo lentamente, sin darnos cuenta”.

Temores por el futuro

A medida que se acerca el plazo de dos semanas que marca el fin del alto el fuego, todos los que hablaron con The Guardian se mostraron profundamente preocupados.

«Aunque pensemos en reconstruir, no podemos: el alto el fuego es frágil y la guerra puede estallar en cualquier momento», dice Arash.

«La esperanza es todo lo que nos queda, pero también es frágil. Pienso en lo que dijo [Donald] Trump: que nos bombardearía hasta reducirnos a la Edad de Piedra. Ahora me río al pensarlo. Pero me preocupa profundamente que piense eso de nosotros. ¿De verdad piensa eso de nosotros, los iraníes?».

A pesar de las dificultades económicas y un “frágil alto el fuego” que se siente como una “bomba de relojería”, Noor afirma que el pueblo iraní aún conserva la esperanza. Sin embargo, le preocupa que no exista un plan claro sobre cómo proteger a la población civil durante la guerra y sus consecuencias.

“Solo tenemos que tener esperanza en nosotros mismos. Creemos en el poder de nuestra nación”, afirma.

Las polémicas declaraciones del presidente estadounidense, que amenaza con “desatar el infierno” y “destruir la civilización iraní”, también preocupan a Mehdi, quien teme un futuro plagado de “bombas de una tonelada, bombardeos nocturnos y la destrucción de la infraestructura del país. Parece que no nos espera nada más que [la amenaza de Trump de] ‘volver a la Edad de Piedra’”.

Para Arash, este período de incertidumbre es “el peor escenario posible... la ciudad está en ruinas y nos encontramos en una situación económica peor que antes”.

“No sé quién está ganando esta guerra, pero sí sabemos quién está perdiendo”, afirma. “Somos nosotros, los iraníes de a pie”.