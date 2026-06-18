EU levanta el bloqueo a todo el tránsito marítimo de Irán en el estrecho de Ormuz

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    EU levanta el bloqueo a todo el tránsito marítimo de Irán en el estrecho de Ormuz
    El Centcom sostuvo que ‘las fuerzas estadounidenses no están impidiendo el tránsito de embarcaciones hacia o desde los puertos iraníes’. AP

El plazo de 60 días para comenzar negociaciones definitivas para poner fin a la guerra con Irán arrancó hoy

MIAMI.- Tras la firma del acuerdo del presidente Donald Trump para poner fin a la guerra, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos levantaron el jueves el bloqueo a todos los buques comerciales con destino y origen en Irán

Lo anterior de acuerdo al Comando Central de Estados Unidos (Centcom), que avisó que mantendrá los “grandes buques navales” en la zona.

TE PUEDE INTERESAR: Ucrania ataca una refinería de petróleo en Moscú, interrumpiendo vuelos comerciales en un importante ataque con drones

“Hoy, las fuerzas estadounidenses levantaron el bloqueo a todo el tráfico marítimo que entra y sale de los puertos y zonas costeras iraníes, conforme a las instrucciones del presidente”, indicó el organismo militar, con sede en Florida, en sus redes sociales.

Aunque subrayó que “todos los esfuerzos militares estadounidenses de aplicación del bloqueo han cesado”, el organismo dijo que los “grandes buques navales permanecerán en el área general para asegurarse de que todos los aspectos del acuerdo se cumplan, respeten y estén en plena vigencia y efecto”.

Desde que Trump ordenó el bloqueo para presionar a Irán, el 13 de abril, el Centcom reportó haber desviado 142 buques comerciales e inhabilitado nueve que no cumplieron órdenes.

ARRANCA PLAZO DE 60 DÍAS

Por su parte, el vicepresidente de EU, JD Vance, aseguró que el plazo de 60 días acordado con Teherán para negociar un acuerdo de paz final, el futuro del programa nuclear iraní o el levantamiento de sanciones sobre la república islámica, arrancó oficialmente el jueves.

“Como parte del acuerdo final, lo que queremos ver es que Irán no financie la inestabilidad ni el terrorismo en la región y, por supuesto, que no intente reconstruir su programa de armas nucleares”, dijo.

Y añadió que EU está dispuesto a “ofrecer cierto alivio de sanciones y medidas similares” si Teherán promete no reconstruir su programa atómico y ofrece vías para verificar ese compromiso.

En el memorando, Estados Unidos e Irán se dan un plazo de 60 días para negociar un acuerdo de paz definitivo, que deberá ser ratificado mediante una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de la ONU.

Las capacidades de enriquecimiento de uranio de Teherán, que asegura que persigue un programa atómico con fines civiles, han sido uno de los principales contenciosos en el diálogo con Washington desde antes de la guerra, con el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, defendiendo que el país persa no puede enriquecer de ninguna manera.

Vance insistió en esa línea, afirmando que el acuerdo firmado en 2015 por el Gobierno de Barack Obama permitía a Irán enriquecer y que este nuevo acuerdo no lo hará.

Aseguró incluso que los iraníes ya “han prometido que no enriquecerán” uranio de cara a lograr un futuro acuerdo de paz definitivo.

El anuncio del Ejército estadounidense ocurre tras firmarse el nuevo acuerdo, que estipula la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz, por donde circula el 20 % del petróleo mundial, y el fin del bloqueo marítimo que impuso EE.UU.

También fija el fin de las hostilidades en todos los frentes, incluido el Líbano, donde Israel mantiene una ofensiva contra la milicia chií Hizbulá, aliada de Teherán.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Bloqueos
Guerras
Economía

Localizaciones


Estados Unidos
Irán

Personajes


Donald Trump
JD Vance

Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

Selección de los editores
Duras declaraciones de Trump

Duras declaraciones de Trump
true

¿Dónde está Rocha Moya?
La Presidenta señaló que ya le ha hecho saber a Trump que en México se combate al crimen y hay soberanía.

Trump no está bien informado de situación en México: Claudia Sheinbaum
FGJEM vinculó a proceso a Francisco Iván ‘N’ por el feminicidio de Miriam ‘N’, estudiante de la UAEMéx, ocurrido en Chimalhuacán tras una discusión en su domicilio.

Vinculan a proceso a Francisco Iván “N” por el feminicidio de Miriam, estudiante de UAEMéx; era su expareja
Los derechohabientes que se registraron en los meses de abril y mayo a la Pensión Adultos Mayores y Pensión Mujeres Bienestar recibirán su tarjeta del Banco del Bienestar del 15 al 21 de junio.

Si te registraste en abril-mayo para Pensión Adultos Mayores y Mujeres Bienestar, ya podrás recoger tu tarjeta
Un nuevo frente frío se aproxima al noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproximan Frente Frío y Tormenta Negra a México; azotarán con heladas, lluvias intensas, y fuertes vientos a estos estados
Mary Martínez, madre de Kimberly Loaiza y Steff Loaiza, habría fallecido tras permanecer hospitalizada durante meses en Mazatlán, Sinaloa. La familia aún no confirma oficialmente la noticia.

Fallece la mamá de Kimberly Loaiza, tras enfrentar crisis de salud durante meses
El encuentro entre Sudáfrica y Chequia tomó distintos ritmos a lo largo del juego.

Sudáfrica rescata empate ante Chequia y aprieta el Grupo A del Mundial 2026