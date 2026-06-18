EU levanta el bloqueo a todo el tránsito marítimo de Irán en el estrecho de Ormuz

MIAMI.- Tras la firma del acuerdo del presidente Donald Trump para poner fin a la guerra, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos levantaron el jueves el bloqueo a todos los buques comerciales con destino y origen en Irán

Lo anterior de acuerdo al Comando Central de Estados Unidos (Centcom), que avisó que mantendrá los “grandes buques navales” en la zona.

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“Hoy, las fuerzas estadounidenses levantaron el bloqueo a todo el tráfico marítimo que entra y sale de los puertos y zonas costeras iraníes, conforme a las instrucciones del presidente”, indicó el organismo militar, con sede en Florida, en sus redes sociales.

Aunque subrayó que “todos los esfuerzos militares estadounidenses de aplicación del bloqueo han cesado”, el organismo dijo que los “grandes buques navales permanecerán en el área general para asegurarse de que todos los aspectos del acuerdo se cumplan, respeten y estén en plena vigencia y efecto”.

Desde que Trump ordenó el bloqueo para presionar a Irán, el 13 de abril, el Centcom reportó haber desviado 142 buques comerciales e inhabilitado nueve que no cumplieron órdenes.

ARRANCA PLAZO DE 60 DÍAS

Por su parte, el vicepresidente de EU, JD Vance, aseguró que el plazo de 60 días acordado con Teherán para negociar un acuerdo de paz final, el futuro del programa nuclear iraní o el levantamiento de sanciones sobre la república islámica, arrancó oficialmente el jueves.

“Como parte del acuerdo final, lo que queremos ver es que Irán no financie la inestabilidad ni el terrorismo en la región y, por supuesto, que no intente reconstruir su programa de armas nucleares”, dijo.

Y añadió que EU está dispuesto a “ofrecer cierto alivio de sanciones y medidas similares” si Teherán promete no reconstruir su programa atómico y ofrece vías para verificar ese compromiso.

En el memorando, Estados Unidos e Irán se dan un plazo de 60 días para negociar un acuerdo de paz definitivo, que deberá ser ratificado mediante una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de la ONU.

Las capacidades de enriquecimiento de uranio de Teherán, que asegura que persigue un programa atómico con fines civiles, han sido uno de los principales contenciosos en el diálogo con Washington desde antes de la guerra, con el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, defendiendo que el país persa no puede enriquecer de ninguna manera.

Vance insistió en esa línea, afirmando que el acuerdo firmado en 2015 por el Gobierno de Barack Obama permitía a Irán enriquecer y que este nuevo acuerdo no lo hará.

Aseguró incluso que los iraníes ya “han prometido que no enriquecerán” uranio de cara a lograr un futuro acuerdo de paz definitivo.

El anuncio del Ejército estadounidense ocurre tras firmarse el nuevo acuerdo, que estipula la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz, por donde circula el 20 % del petróleo mundial, y el fin del bloqueo marítimo que impuso EE.UU.

También fija el fin de las hostilidades en todos los frentes, incluido el Líbano, donde Israel mantiene una ofensiva contra la milicia chií Hizbulá, aliada de Teherán.