Ucrania ataca una refinería de petróleo en Moscú, interrumpiendo vuelos comerciales en un importante ataque con drones

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky , declaró que, en la segunda oleada de ataques contra la refinería la semana pasada, se observaron llamas y columnas de humo negro en el aire cuando drones ucranianos lograron burlar los sistemas de defensa rusos.

Ucrania atacó una refinería de petróleo rusa e interrumpió los vuelos comerciales en Moscú durante la noche del jueves, en uno de sus mayores ataques en más de cuatro años de guerra.

“Anoche, nuestras sanciones de largo alcance volvieron a alcanzar la región de Moscú; por segunda vez esta semana, la refinería de petróleo de Moscú fue atacada”, escribió Zelensky en X. “También se atacaron objetivos en la región de Rostov y en los territorios de Ucrania temporalmente ocupados”.

Varios drones impactaron la refinería de petróleo de Moscú, ubicada en las afueras del sureste de la ciudad, según informó el alcalde moscovita Serguéi Sobianin. El Ministerio de Transportes ruso indicó que, como consecuencia de los ataques, se suspendieron los vuelos en cuatro aeropuertos de Moscú.

El presidente ruso, Vladimir Putin, se encontraba en Kazán, a 700 kilómetros al este de Moscú, como anfitrión de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

En un vídeo compartido por Zelensky se veía la cubierta de un gran tanque volando a cientos de metros de altura.

Imágenes adicionales mostraron múltiples ataques acompañados de fuertes explosiones en todo Moscú.

El Ministerio de Defensa ruso afirma haber derribado 555 drones ucranianos e interceptado 200 que tenían como objetivo Moscú.

No quedó claro de inmediato cuántos drones lograron burlar los sistemas de defensa.

El ataque con drones del jueves es uno de los mayores perpetrados por Ucrania desde la invasión a gran escala de Rusia hace más de cuatro años, en febrero de 2022.

Zelensky amenazó con que seguiría ordenando los ataques destructivos mientras continuaran los ataques de Rusia.

“No queremos esta guerra, nunca la hemos querido, y todo el mundo lo sabe, y nuestros socios también”, dijo Zelensky a los periodistas el jueves. “Pero si Ucrania arde, su Moscú arderá”.

El ataque fue en respuesta al devastador bombardeo ruso contra un monasterio milenario en Kiev, que dejó al menos 10 muertos el lunes.

Zelensky afirmó tener plena justificación para los ataques.

“Esta es una respuesta totalmente justificada a los ataques rusos contra nuestras ciudades y comunidades, y otro resultado importante del trabajo de nuestros guerreros contra las instalaciones que sustentan la maquinaria de guerra de Rusia”, dijo Zelensky en X.

Tras los ataques, Zelensky instó a Rusia a llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra en curso, mientras ambos países continúan intercambiando ataques con drones.

“En los últimos días, todos nuestros socios han constatado la precisión y la eficacia de nuestros ataques de alcance medio y nuestras sanciones de largo alcance. Es hora de que termine la guerra, y Rusia debe tomar las medidas diplomáticas necesarias”, afirmó.

El presidente, de 48 años, había regresado a casa tras su viaje a Évian-les-Bains, Francia, para la cumbre del G7 , donde discutió los esfuerzos bélicos de Ucrania con varios líderes europeos y el presidente Trump.

Tras una reunión a solas con su homólogo ucraniano, Trump coincidió en que Putin debería iniciar negociaciones con Ucrania para poner fin a los combates.

“Rusia debería llegar a un acuerdo. Rusia ha perdido muchísimas personas. Ucrania también”, dijo Trump.

Trump, Zelensky y el primer ministro francés, Emmanuel Macron, mantuvieron una reunión de una hora al término de la cumbre para debatir sobre los esfuerzos bélicos de Ucrania.

“Hubo unanimidad en que Rusia no está ganando”, dijo Zelensky más tarde en una cumbre organizada por Reuters, y agregó que Trump “se mostró muy positivo en que puede ayudarnos más en materia de misiles”.

Trump declaró a los periodistas que estaba dispuesto a restablecer las sanciones contra Rusia, mientras que Zelensky le instó a organizar conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia “antes del invierno”.

Funcionarios del Kremlin afirmaron que los líderes del G7 probablemente habían “inculcado” ideas perjudiciales a Trump durante la cumbre.

“Cabe suponer que a Trump le inculcaron ideas perjudiciales. Entendemos que los europeos están ejerciendo una influencia contraproducente aquí”, declaró Yuri Ushakov, asesor de política exterior del Kremlin, a la televisión estatal rusa.

Ushakov afirmó que el ataque del jueves retrasó las perspectivas de una reunión entre Zelensky y Putin.