EU necesita 80 mil millones más para la guerra con Irán y otros gastos

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    EU necesita 80 mil millones más para la guerra con Irán y otros gastos
    El planteamiento ocurre en un momento en que el Congreso presiona a la Administración de Donald Trump para detallar el coste total de la guerra iniciada hace casi cuatro meses por EU e Israel contra Irán. ESPECIAL.

Al momento el cuerdo alcanzado esta semana está en riesgo debido a las hostilidades israelíes en el Líbano

MIAMI.- El subsecretario de Defensa, Stephen Feinberg, informó a través de llamadas recientes a legisladores que el Pentágono requiere de 80 mil millones de dólares adicionales para cubrir los costes derivados de la guerra con Irán y otros gastos no relacionados con el conflicto.

Fue el viernes que trascendió que las conversaciones entre Estados Unidos e Irán se cancelaron tras intensos combates entre Israel y Hezbollah en el sur de Líbano, dijeron funcionarios, lo que plantea dudas acerca del incipiente acuerdo para poner fin a la guerra con Irán.

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Existe preocupación por el hecho de que el Ejército estadounidense esté agotando arsenales que podrían ser necesarios para responder a otras amenazas globales, pues altos mandos militares han advertido de que el Pentágono podría empezar a quedarse sin fondos este verano si el Congreso no aprueba un nuevo paquete de financiación, lo que obligaría a reducir entrenamientos y otras actividades operativas.

Cabe destacar que cualquier solicitud de fondos suplementarios deberá ser revisada por la Casa Blanca antes de ser enviada al Congreso. Al momento el presupuesto del Pentágono para el año fiscal 2026 asciende a aproximadamente un billón de dólares.

El diario añade que Feinberg ya ha informado a legisladores sobre el plan de financiación, que incluiría gastos en operaciones navales, salarios del personal militar y reposición de municiones, entre otros rubros.

Fue esta semana que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, se reunió esta semana con senadores republicanos, en encuentros en los que también se abordó la posibilidad de nuevas solicitudes de financiación militar, según legisladores citados por el diario.

El aumento del gasto militar se ha dado en medio de varias operaciones simultáneas, incluyendo la guerra en Irán, estimada inicialmente en 29 mil millones de dólares a mediados de mayo pero con costes crecientes, así como acciones militares en Venezuela y ataques contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental.

El presupuesto propuesto refleja las prioridades republicanas de cara a las elecciones de mitad de legislatura de noviembre, en las que el partido intentará mantener el control del Congreso, pero se enfrenta a una creciente inquietud entre los votantes por el aumento del costo de la vida, los elevados precios de la energía y la carga financiera que supone la guerra con Irán.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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