EU necesita 80 mil millones más para la guerra con Irán y otros gastos

MIAMI.- El subsecretario de Defensa, Stephen Feinberg, informó a través de llamadas recientes a legisladores que el Pentágono requiere de 80 mil millones de dólares adicionales para cubrir los costes derivados de la guerra con Irán y otros gastos no relacionados con el conflicto.

Fue el viernes que trascendió que las conversaciones entre Estados Unidos e Irán se cancelaron tras intensos combates entre Israel y Hezbollah en el sur de Líbano, dijeron funcionarios, lo que plantea dudas acerca del incipiente acuerdo para poner fin a la guerra con Irán.

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Existe preocupación por el hecho de que el Ejército estadounidense esté agotando arsenales que podrían ser necesarios para responder a otras amenazas globales, pues altos mandos militares han advertido de que el Pentágono podría empezar a quedarse sin fondos este verano si el Congreso no aprueba un nuevo paquete de financiación, lo que obligaría a reducir entrenamientos y otras actividades operativas.

Cabe destacar que cualquier solicitud de fondos suplementarios deberá ser revisada por la Casa Blanca antes de ser enviada al Congreso. Al momento el presupuesto del Pentágono para el año fiscal 2026 asciende a aproximadamente un billón de dólares.

El diario añade que Feinberg ya ha informado a legisladores sobre el plan de financiación, que incluiría gastos en operaciones navales, salarios del personal militar y reposición de municiones, entre otros rubros.

Fue esta semana que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, se reunió esta semana con senadores republicanos, en encuentros en los que también se abordó la posibilidad de nuevas solicitudes de financiación militar, según legisladores citados por el diario.

El aumento del gasto militar se ha dado en medio de varias operaciones simultáneas, incluyendo la guerra en Irán, estimada inicialmente en 29 mil millones de dólares a mediados de mayo pero con costes crecientes, así como acciones militares en Venezuela y ataques contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental.

El presupuesto propuesto refleja las prioridades republicanas de cara a las elecciones de mitad de legislatura de noviembre, en las que el partido intentará mantener el control del Congreso, pero se enfrenta a una creciente inquietud entre los votantes por el aumento del costo de la vida, los elevados precios de la energía y la carga financiera que supone la guerra con Irán.