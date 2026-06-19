Irán declara cerrado nuevamente el estrecho de Ormuz tras el levantamiento del bloqueo estadounidense

En un comunicado leído por canales de radio marítimos, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) afirmó que Estados Unidos estaba violando el memorando de entendimiento entre Washington y Teherán, que el presidente Trump y el presidente iraní Masoud Pezeshkian firmaron el miércoles.

Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz el viernes en lugar de dirigirse a Suiza para las negociaciones nucleares, alegando la negativa de Israel a retirar sus fuerzas del sur del Líbano y la continua presencia de las fuerzas estadounidenses en la región.

Dado que la retirada de Israel del Líbano, el levantamiento total del bloqueo naval y la retirada de las fuerzas terroristas estadounidenses del Golfo Pérsico y la región se encuentran entre las principales condiciones del acuerdo entre Irán y Estados Unidos, el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta que se cumplan dichas condiciones. Se solicita a todos los buques, por su propia seguridad, que no se acerquen al estrecho de Ormuz. Cualquier embarcación que desobedezca esta directiva será atacada.

El Comando Central de Estados Unidos anunció el jueves el levantamiento formal del bloqueo de dos meses a los puertos iraníes . No quedó claro de inmediato a qué se refería la Guardia Revolucionaria Islámica con que el levantamiento del embargo no fuera “completo”.

Poco después del anuncio de la Guardia Revolucionaria Islámica, un funcionario estadounidense afirmó que Israel y Hezbolá habían llegado a un acuerdo de alto el fuego, a pesar de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó el jueves que las fuerzas del Estado judío continuarían persiguiendo a los terroristas.

«Restableceremos la seguridad y la prosperidad en las ciudades del norte», declaró Netanyahu. «Para ello, es necesario mantener la zona de seguridad en el sur del Líbano».

Las Fuerzas de Defensa de Israel también publicaron un nuevo mapa que muestra una zona de ocupación ampliada, con el despliegue de tropas a más de 6 millas de la frontera con el Líbano, incluyendo la zona al norte del río Litani.

El memorando de entendimiento firmado el miércoles prometía que Estados Unidos e Irán, “junto con sus aliados”, respetarían el territorio y la soberanía del Líbano y pondrían fin a todas las hostilidades en el país.

Simcha Brodsky, presidente de la organización de inteligencia de código abierto OSINT613, declaró a The Post que Irán está aprovechando la forma en que se diseñó el memorando de entendimiento y el tiempo que tarda Estados Unidos en levantar el bloqueo.

“Lo que estamos viendo es consecuencia directa de la redacción del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán. El acuerdo levanta el bloqueo estadounidense por fases (‘completamente en 30 días’), por lo que Estados Unidos se encuentra en pleno proceso por diseño”, afirmó. “Irán está aprovechando esa laguna: estipula que el estrecho permanecerá cerrado hasta que el bloqueo se levante por completo, para así poder alegar que el levantamiento no se ha completado y llamarlo un nuevo cierre”.

“Irán ha utilizado ahora el conflicto entre Israel y Líbano como pretexto para bloquear por completo todo el acuerdo, involucrando a Israel en un pacto que nunca aprobó ni negoció.”

El anuncio de la Guardia Revolucionaria Islámica se produjo horas después de que se cancelara la primera ronda de conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán, alcanzada mediante el memorando de entendimiento y prevista para el viernes.

Estados Unidos no ha dado ninguna razón para el aplazamiento.

Una fuente regional afirmó el miércoles que algunos sectores intransigentes del régimen iraní se oponían a asistir a la ceremonia de firma del memorando de entendimiento, prevista para el viernes y que posteriormente fue cancelada, hasta que Israel retire sus tropas del sur del Líbano.

Mientras tanto, la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA, por sus siglas en inglés) de Irán, que Teherán creó recientemente para poder controlar el estrecho y, según los críticos, cobrar tarifas, publicó un conjunto de nuevos “términos y condiciones” para los barcos que transitan por esta vía marítima vital.

Si bien el memorando de entendimiento exige que Irán no exija pagos a las empresas navieras durante los próximos 60 días, el documento establece explícitamente que Teherán “se reserva el derecho de introducir” nuevas tarifas en el futuro.

El documento también exige que todos los buques obtengan un permiso de la PGSA para atravesar el estrecho, algo que no era necesario antes de que comenzara la guerra el 28 de febrero, ya que el estrecho se considera aguas internacionales.