EU no atacará a Irán mientras aplica su presión económica máxima: Bessent

NUEVA YORK- El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sugirió este jueves que Washington no reanudará sus ataques contra Irán mientras aplica una campaña coordinada de “presión económica máxima” contra Teherán, y puso a Venezuela y Cuba como ejemplos de que la combinación de “bloqueo” y sanciones dan resultados.

“Daré una rueda de prensa el lunes para decir qué vamos a hacer exactamente (...). No estoy seguro de por qué el petróleo ha subido por esto, porque, por ahora, y esto queda a discreción del presidente, si estamos aplicando presión económica máxima, significa que probablemente no habrá una reanudación cinética a gran escala”, dijo Bessent en una entrevista en el canal CNBC.

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El secretario especificó que Washington busca imponer “la mayor campaña coordinada de aislamiento económico en la historia del mundo” contra Irán, para lo que EE.UU. acudirá a sus propios aliados con la disyuntiva del “con nosotros” o “contra nosotros”, y empleará “toda su capacidad y fuerza” contra aquellos que hagan negocios con Teherán.

Bessent especificó que EE.UU. sancionará la transferencia de dinero o la compra de petróleo a Irán, detalló que algunos países “están realizando transferencias de barco a barco en el mar” y urgió a sus “aliados y el resto del mundo” a que “tomen una decisión”.

“Vamos a aplastar la economía de este régimen asesino, lo que limitará su capacidad de proyectar poder a través de sus representantes. Significará que no podrán pagar a los militares y tendrán una inflación considerable, tanto alimentaria como general, en Irán”, abundó.

En ese sentido, Bessent expresó confianza en que la combinación del “bloqueo” y “las sanciones más duras de la historia” darán resultados, poniendo dos ejemplos: “Funcionó en Venezuela una vez que impusimos el bloqueo, está funcionando en Cuba ahora mismo, y va a funcionar en Irán: vamos a derrumbar este régimen”, sostuvo.

Las declaraciones se producen después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunciara la víspera una nueva ofensiva económica contra Irán que calificó como la operación de mayor impacto jamás emprendida contra un país, con la que busca cortar las vías de financiación y apoyo económico a la República Islámica.

El mandatario precisó que la medida contempla cortar las vías utilizadas para eludir las sanciones y mantener los flujos financieros hacia Irán, entre ellas el contrabando de petróleo, las líneas de intercambio de divisas, las transferencias de efectivo, las casas de cambio, los registros de buques y las empresas pantalla.