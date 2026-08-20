Un ataque con misiles rusos contra la capital de Ucrania deja al menos 14 muertos y 33 heridos

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    Un ataque con misiles rusos contra la capital de Ucrania deja al menos 14 muertos y 33 heridos
    Una mujer mayor sostiene a su gato en brazos, sentada junto a sus pertenencias delante de un edificio residencial que sufrió importantes daños en un ataque nocturno ruso, en Kiev, Ucrania, el 20 de agosto de 2026. AP

Los ataques afectaron a 12 lugares en los distritos de Darnytskyi, Sviatoshynskyi y Solomianskyi de Kiev causando daños a edificios residenciales, un centro médico y una institución educativa

Un ataque con misiles rusos dejó al menos 14 muertos en Kiev, Ucrania, mientras que las explosiones resonaron en toda la capital ucraniana, desgún informaron las autoridades locales.

Según el Servicio de Emergencias de Ucrania, al menos 33 personas resultaron heridas. La alerta de ataque se mantuvo activa hasta la madrugada del jueves.

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Los ataques afectaron a 12 lugares en los distritos de Darnytskyi, Sviatoshynskyi y Solomianskyi de Kiev causando daños a edificios residenciales, un centro médico y una institución educativa.

Los equipos de emergencia acudieron al lugar y rescataron a personas de entre los escombros.

En el distrito de Solomianskyi, los dos pisos superiores de un edificio residencial de 9 plantas quedaron destruidos y se produjeron incendios en otros pisos.

$!Un policía, junto a los cadáveres de dos personas muertas durante un ataque nocturno ruso en Kiev, Ucrania, el 20 de agosto de 2026.
Un policía, junto a los cadáveres de dos personas muertas durante un ataque nocturno ruso en Kiev, Ucrania, el 20 de agosto de 2026. AP

También hubo personas atrapadas en dos edificios residenciales y en un refugio escolar.

Larysa Bondaruk, de 60 años, estaba sentada en el suelo, sosteniendo a su gata, Chanel, que había sido rescatada por los bomberos.

Con lágrimas en los ojos, contó que el nieto de su vecino había quedado atrapado bajo los escombros y había fallecido. Su apartamento sufrió graves daños.

“Un cohete impactó en el tejado. Fue increíblemente fuerte; al instante, los escombros y las puertas salieron volando. Había columnas de humo, columnas de fuego, gritos, llantos y desesperación”, dijo. “Dos personas murieron en nuestro edificio, pero los rescatistas respondieron con rapidez y profesionalismo. Les estoy muy agradecida por ello”.

Rusia ha intensificado los ataques con misiles balísticos contra la capital para desgastar las reservas de defensa aérea de Kiev. Kiev cuenta con sistemas limitados capaces de interceptar amenazas balísticas, mientras que el suministro de misiles para sus sistemas de defensa aérea Patriot de fabricación estadounidense sigue siendo crónicamente escaso .

El presidente estadounidense Trump había autorizado a Ucrania a obtener licencias para producir sistemas de defensa aérea Patriot, pero posteriormente revocó esa decisión.

Mientras tanto, Ucrania ha intensificado su propia campaña de ataques de largo alcance contra depósitos de armas, instalaciones militares y otros objetivos estratégicos en lo profundo del territorio ruso , con el objetivo de mermar la capacidad de Moscú para sostener sus ataques contra las ciudades ucranianas.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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