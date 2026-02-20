EU planea suspender los permisos de trabajo para solicitantes de asilo

Internacional
/ 20 febrero 2026
    EU planea suspender los permisos de trabajo para solicitantes de asilo
    Actualmente más de 1.4 millones de solicitudes de asilo afirmativas están pendientes de evaluación en USCIS. AP.

Se pretende reducir el ‘incentivo’ para que los extranjeros presenten solicitudes de asilo fraudulentas para obtener permisos de trabajo.

LOS ÁNGELES.- Una norma que suspendería temporalmente la adjudicación de permisos de trabajo a solicitantes de asilo, fue propuesta el día de hoy por el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS).

De acuerdo a lo que se informó el proyecto de regulación pondría en pausa la aceptación de solicitudes de permisos de trabajo cuando el tiempo promedio de procesamiento en la agencia supere los 180 días.

TE PUEDE INTERESAR: Tumba la Corte Suprema de EU los aranceles de Trump con lo que sacude su agenda económica

Asimismo se prevé que de aprobarse el plan las nuevas solicitudes de permisos de trabajo para solicitantes de asilo se pausarán por un período prolongado, situación que podría tarda muchos años.

Un portavoz del USCIS dijo en un comunicado que las solicitudes de asilo se convirtieron en una “vía fácil” para que los inmigrantes puedan trabajar en EU legalmente, lo que ha saturado el sistema.

“Los extranjeros no tienen derecho a trabajar mientras procesamos sus solicitudes de asilo”, indicó sobre el plan publicado en el Registro Federal.

Por otro lado se argumenta que las solicitudes de permiso de empleo basadas en una solicitud de asilo pendiente han alcanzado un “máximo histórico”, sobrecargando los recursos de la agencia, sin permitirle evaluar las peticiones.

La propuesta también amplía a 365 días el tiempo que los solicitantes de asilo deben esperar antes de ser elegibles para solicitar un permiso de trabajo.

Fue en el mes de diciembre que la USCIS eliminó la política que permitía otorgar permisos de trabajo con una validez de cinco años, reduciendo drásticamente los tiempos de renovación laboral para miles de migrantes.

Hasta hace poco, bajo una normativa de septiembre de 2023, los solicitantes de asilo y refugiados gozaban de permisos de trabajo válidos por un lustro.

Este periodo buscaba reducir la carga administrativa del sistema y dar estabilidad laboral a los migrantes mientras sus casos, a menudo estancados por años en las cortes, se resolvían gradualmente.

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

