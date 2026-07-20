EU presionó a Joaquín Guzmán López y le ofreció beneficios si entregaba a líderes del Cártel de Sinaloa, revela reporte

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    EU presionó a Joaquín Guzmán López y le ofreció beneficios si entregaba a líderes del Cártel de Sinaloa, revela reporte
    Autoridades federales de Estados Unidos presionaron a Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. FOTO: ESPECIAL

Un reportaje del Los Angeles Times asegura que agentes estadounidenses alentaron a Joaquín Guzmán López a entregarse a cambio de posibles beneficios.

Autoridades federales de Estados Unidos presionaron a Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, para que se entregara y le hicieron saber que podría obtener beneficios si aportaba información o facilitaba la captura de otros integrantes del Cártel de Sinaloa, reveló este lunes el periodista Keegan Hamilton, del Los Angeles Times.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/aplazan-juicio-de-joaquin-guzman-lopez-hasta-el-31-de-agosto-ON20781438

De acuerdo con el reportaje, que cita a fuentes familiarizadas con la operación, agentes estadounidenses mantuvieron contacto con Guzmán López antes de su entrega. Aunque no le ofrecieron acuerdos específicos, sí le dejaron claro que una colaboración significativa sería tomada en cuenta por las autoridades.

”Hubo un esfuerzo muy significativo por llegar hasta el límite de no ordenar ninguna acción, pero dejando claro qué tipo de cosas se valorarían favorablemente”, afirmó una de las fuentes citadas por el diario.

Las circunstancias en las que Joaquín Guzmán López e Ismael “El Mayo” Zambada llegaron a un aeropuerto cercano a Nuevo México, el 25 de julio de 2024, continúan generando dudas.

Zambada sostiene que fue secuestrado por Guzmán López para ser entregado a las autoridades estadounidenses. Esta versión fue confirmada posteriormente por el propio hijo de “El Chapo” al declararse culpable de cargos por tráfico de drogas en una corte de Chicago, donde reconoció que actuó con la expectativa de obtener beneficios legales.

En ese momento, el gobierno de Estados Unidos aseguró que no participó en la entrega de “El Mayo” y que ese hecho no representaría un beneficio para Guzmán López.

Sin embargo, el reportaje del Los Angeles Times sostiene que, antes de entregarse, Guzmán López avisó a los agentes federales que llegaría “con algo grande”, dando a entender que viajaría acompañado de una persona de alto perfil con la que buscaría negociar.

Según una de las fuentes consultadas, las autoridades esperaban que otro de los hijos de Joaquín Guzmán formara parte de la entrega, pero no imaginaron que se tratara de Ismael Zambada.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/decomiso-historico-monto-por-incautar-a-el-mayo-equivale-a-21-de-la-economia-de-coahuila-GF22147166

Tras la sentencia de cadena perpetua dictada este lunes contra “El Mayo” por un tribunal de Nueva York, el fiscal del Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella Jr., reiteró que Estados Unidos no avaló el presunto secuestro y que no otorgaría beneficios por ese hecho.

El caso volvió a cobrar relevancia luego de que se diera a conocer que el avión en el que viajaron Guzmán López y Zambada permanece en exhibición, con autorización del Buró Federal de Investigaciones (FBI), en un museo anexo al aeropuerto de Nuevo México donde aterrizaron. Un letrero identifica la captura como parte de la denominada “Operación Air Kings”, descrita como una operación secreta para detener a dos de los fugitivos más buscados del mundo.

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