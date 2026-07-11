EU reporta decomiso de 50 mil armas; Ronald Johnson destaca cooperación entre Trump y Sheinbaum

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó que la administración del presidente Donald Trump ha decomisado casi 50 mil armas de fuego, asegurado cerca de 2.9 millones de cartuchos de munición y realizado más de 10 mil arrestos relacionados con el tráfico ilegal de armamento entre enero de 2025 y julio de 2026. La información fue difundida este viernes por el diplomático a través de su cuenta en la red social X, donde señaló que las cifras provienen de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés). Johnson atribuyó estos resultados a la cooperación entre los gobiernos de Estados Unidos y México y destacó el liderazgo del presidente Donald Trump y de la presidenta Claudia Sheinbaum en las acciones dirigidas al combate del tráfico ilegal de armas.

RONALD JOHNSON DESTACA COOPERACIÓN ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS En su publicación, el embajador afirmó que las acciones emprendidas por ambos gobiernos buscan desmantelar a los grupos delictivos dedicados al tráfico de armas y fortalecer la seguridad en ambos países. “La Administración Trump está obteniendo resultados para desmantelar los cárteles y detener el tráfico ilegal de armas de fuego: casi 50 mil armas de fuego incautadas, casi 2.9 millones de cartuchos de munición incautados y más de 10 mil arrestos vinculados al tráfico de armas de fuego. Bajo el liderazgo de Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, nuestros países continúan trabajando juntos para hacer que nuestras dos naciones sean más seguras”, escribió el diplomático. Las cifras difundidas corresponden, de acuerdo con el mensaje, al periodo comprendido entre enero de 2025 y julio de 2026.

NO SE DETALLÓ LA METODOLOGÍA NI EL DESGLOSE DE LOS ASEGURAMIENTOS La publicación realizada por el embajador no incluye información sobre la metodología utilizada para integrar las cifras ni presenta un desglose por estados, entidades fronterizas o puntos específicos donde fueron realizados los decomisos. Tampoco precisa cuántas de las armas aseguradas tenían como destino México o fueron incautadas en operativos relacionados con el tráfico transfronterizo. Al momento de la elaboración de esta información, tampoco fue posible localizar un comunicado o informe oficial emitido por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) que respaldara de manera independiente los datos específicos difundidos por el embajador. EL MENSAJE OCURRE TRAS LLAMADO DE SHEINBAUM PARA FRENAR EL TRÁFICO DE ARMAS La publicación de Ronald Johnson se dio un día después de que la presidenta Claudia Sheinbaum reiterara la necesidad de fortalecer la cooperación bilateral para frenar el tráfico ilegal de armas hacia territorio mexicano. Durante un evento del programa “Sí al desarme, sí a la paz”, la mandataria sostuvo que el combate a la violencia requiere esfuerzos conjuntos entre ambos países y recordó que México mantiene acciones permanentes para impedir el ingreso de drogas hacia Estados Unidos. En ese contexto, pidió reciprocidad por parte del gobierno estadounidense para impedir que armas de fuego crucen la frontera hacia México y lleguen a manos de organizaciones delictivas.

JOHNSON HA INFORMADO RECIENTEMENTE SOBRE OTROS ASEGURAMIENTOS El mensaje difundido este viernes se suma a otras publicaciones recientes realizadas por el embajador estadounidense relacionadas con operativos contra el tráfico de armas. En semanas recientes, Ronald Johnson informó sobre el aseguramiento de 138 armas de fuego procedentes de Carolina del Norte, así como el decomiso de 43 mil cartuchos de munición en el Puerto de Entrada de Mariposa, ubicado en Arizona. De acuerdo con los reportes difundidos previamente por el diplomático, ambos aseguramientos formaron parte de las acciones implementadas por autoridades estadounidenses para impedir el tráfico ilegal de armamento con destino a México. Hasta el momento, las autoridades de ambos países continúan informando sobre acciones coordinadas en materia de seguridad, mientras el combate al tráfico de armas permanece como uno de los temas centrales de la agenda bilateral entre México y Estados Unidos.