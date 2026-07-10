Trump bloquea la ley de vivienda en represalia por el veto del Senado a su reforma electoral

WASHINGTON.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, permitirá que el proyecto de ley bipartidista de vivienda aprobado por el Congreso se convierta en ley sin su firma, lo que socava las afirmaciones de su gobierno de que considera una prioridad combatir la inflación.

Lo anterior se da en “protesta” por la decisión del Senado de frenar su propuesta de reforma electoral.

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“No firmaré el Proyecto de Ley de Vivienda, que ha sido plenamente aprobado por el Congreso y enviado a la Casa Blanca, en PROTESTA por el hecho de que el Senado de Estados Unidos no es capaz de aprobar LA LEY SAVE AMERICA”, publicó Trump en redes sociales.

De acuerdo a lo que se informó el mandatario tenía 10 días hasta la fecha límite del viernes para firmar el proyecto de ley, emitir un veto o permitir que la medida entrara en vigor sin su firma.

El nuevo paquete normativo en materia de vivienda había cosechado un respaldo poco habitual en un Capitolio profundamente polarizado, con apoyo tanto de demócratas como de republicanos. El texto busca responder a la grave crisis de acceso y falta de oferta residencial, e incorpora medidas para contener el peso de los grandes fondos de inversión en el mercado inmobiliario.

Su publicación llega más de una semana después de que cancelara los planes de firmar la legislación bipartidista, al anunciar que la estaba usando como palanca en su impulso por una estricta ley de identificación de votantes.

Economistas de la Casa Blanca estimaron a principios de este año que existe una escasez nacional de 10 millones de viviendas, y el proyecto de ley podría ayudar a cerrar una parte de esa brecha.

Pero Trump calificó el proyecto de ley como “un bostezo” y “tan poco importante” en comparación con una legislación que exigiría prueba de ciudadanía para todos los votantes.

Aunque votar sin tener la ciudadanía estadounidense está prohibido desde hace unas tres décadas, el plan de reforma electoral impulsado por Trump modifica la forma de acreditar el derecho al sufragio, endureciendo los requisitos. Entre otros cambios, plantea que el carné de conducir u otras tarjetas de identificación dejen de ser válidos como prueba suficiente.