EU sanciona a cinco altos funcionarios de Nicaragua acusados de represión

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 26 febrero 2026
    EU sanciona a cinco altos funcionarios de Nicaragua acusados de represión
    Las relaciones entre Washington y Managua permanecen tensas en medio de las sanciones y el aumento de la presión diplomática de EU sobre el Gobierno nicaragüense. ESPECIAL.

El Departamento del Tesoro los acusa de sostener el aparato de represión, censura y control económico de este país

WASHINGTON.-Estados Unidos impuso sanciones este jueves a cinco altos funcionarios nicaragüenses del Gobierno de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, por “incitar a la inestabilidad regional” y permitir que el régimen del país “reprima a su pueblo”.

Los sancionados son la ministra de Trabajo Johana Flores; el director de la Unidad de Análisis Financiero, Denis Membreno; su subdirector, Aldo Saenz; la subdirectora del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, Celia Reyes; y el jefe de la Dirección de Inteligencia Militar, Leonel Gutiérrez.

TE PUEDE INTERESAR: México rompe récord de IED en 2025 con 40 mil 871 mdd

“La dictadura ha cometido abusos laborales sistemáticos y utiliza estructuras de seguridad para vigilar y silenciar a cualquiera que considere una amenaza para su control del poder. Las personas sancionadas hoy encabezan las agencias gubernamentales responsables de estos actos de represión”, aseguró el Departamento de Estado en un comunicado.

La Administración de Donald Trump considera que el régimen copresidido por Murillo y Ortega ha reprimido “violentamente” protestas pacíficas y asesinado a opositores políticos desde 2018.

Estas sanciones siguen a las restricciones de visado impuestas el pasado miércoles contra el director de La Modelo, la mayor prisión de Nicaragua, Roberto Clemente Guevara Gómez, por su participación en acciones que violan los derechos humanos.

Estados Unidos ha rechazado el proceso electoral de noviembre de 2021 en Nicaragua, en el que Ortega y su esposa fueron reelegidos en sus cargos, con siete de sus potenciales rivales en prisión.

El pasado 10 de enero, dentro del aniversario de los 19 años en el poder que lleva Ortega, Nicaragua excarceló a “decenas de personas” detenidas, entre ellas, presos políticos, un día después de que la embajada estadounidense en Managua recordara que había “más de 60 personas” que siguen “injustamente detenidas o desaparecidas” en el país centroamericano.

Washington ha presionado por una “liberación incondicional” en lugar de la excarcelación de los presos políticos.

Ortega, de 80 años, gobierna con más poder que nunca junto a Murillo, consolidando a través de reformas constitucionales y la fuerza su modelo de gobierno con mano de hierro, sin contrapesos y con una oposición diezmada por el despojo de sus nacionalidades y sus bienes, el encarcelamiento y el exilio.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Elecciones
política
Represión

Localizaciones


Estados Unidos
Nicaragua

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

Selección de los editores
Deforma electoral, creación morenista

Deforma electoral, creación morenista
true

La Guerra de Claudia Sheinbaum
Sheinbaum dijo que la cooperación entre ambos países se mantiene sin violaciones a la soberanía.

Si EU quiere ayudar, que frene el tráfico de armas a México: Claudia Sheinbaum

Un testimonio en el podcast Penitencia menciona a Carmen Salinas en presuntos delitos. El caso provoca controversia y cuestionamientos sobre la veracidad de relatos carcelarios.

¿Carmen Salinas robaba bebés?... Sicario revela que los usaba para rituales de sacrificio (video)
¡Se viene la primera Onda de Calor en México!... Alerta SMN por temperaturas de hasta

¡Se viene la primera Onda de Calor en México!... Alerta SMN por temperaturas de hasta
Conoce cuándo se publicará el calendario de pagos de la Pensión Bienestar marzo 2026, posibles fechas de depósito y montos para adultos mayores, mujeres, discapacidad y madres trabajadoras.

Pensión del Bienestar... ¿Ya hay calendario de pagos oficial del mes de marzo?
El influencer Poncho de Nigris solicitó protección a autoridades tras denunciar amenazas de muerte presuntamente vinculadas con la liberación de su exsuegra Juanita Sánchez, conocida como “La Tía”.

¿Quién es Juanita Sánchez?... la ex suegra de Poncho de Nigris que supuestamente lo amenazó de muerte
World Aquatics confirmó la suspensión de la parada internacional de clavados programada en Jalisco por razones de seguridad.

Cancelan la Copa del Mundo de Clavados en Zapopan por la narcoviolencia en Jalisco