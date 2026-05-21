EU sanciona a funcionarios libaneses ligados a Hezbollah

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    EU sanciona a funcionarios libaneses ligados a Hezbollah
    El anuncio llega mientras funcionarios libaneses e israelíes continúan manteniendo conversaciones de bajo nivel en Washington con el objetivo de poner fin a la guerra entre Israel y Hezbollah. AP

Es la primera vez que Washington sanciona a funcionarios en ejercicio de la seguridad del Estado libanés

WASHINGTON.-Estados Unidos anunció sanciones contra un grupo de parlamentarios afiliados a Hezbollah, funcionarios de seguridad libaneses y aliados del grupo armado libanés, esto luego de acusarlos de intentar preservar la influencia del grupo respaldado por Irán sobre las instituciones estatales libanesas y obstaculizar los esfuerzos de desarme.

De los sancionados, uno es de la Dirección General de Seguridad General del país y el otro de la inteligencia militar, ambos acusados de proporcionar a Hezbollah “apoyo ilícito” e información de inteligencia durante el conflicto en curso.

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Esta situación trasciende mientras aumenta la presión sobre Beirut para que adopte medidas más decisivas para desarmar a esa banda armada.

Entre las sanciones del jueves figuran el exministro del gabinete y alto cargo de Hezbollah Mohammed Fneish, así como los destacados parlamentarios de Hezbollah Hassan Fadlallah, Ibrahim al-Moussawi y Hussein Hajj Hassan. Todos han presionado en contra del desarme.

También fue sancionado el embajador iraní en el Líbano, Mohammad Reza Sheibani, a quien el Ministerio de Relaciones Exteriores libanés ordenó abandonar Beirut.

Asimismo el Departamento del Tesoro acusa a los hombres de socavar la capacidad de Líbano para desarmar a la milicia.

Cabe destacar que funcionarios militares de ambas partes celebrarán sus primeras conversaciones directas en el Pentágono el 29 de mayo, esto mientras Israel incrementa la presión sobre Líbano para que desarme al grupo, y Beirut insta a Israel a poner fin a sus ataques aéreos diarios y a retirar sus tropas de amplias zonas del sur.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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