EU sanciona a individuos y entidades vinculados al Cártel de Sinaloa; UIF apoya operativo

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro afecta a Jesús González Peñuelas, un fugitivo conocido como Chuy González, acusado de participar en el tráfico de narcóticos hacia Estados Unidos y de lavar fondos para el cártel. El Departamento de Estado ha ofrecido una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca a su arresto desde 2024.

Estados Unidos impuso sanciones el miércoles a más de una docena de personas, un restaurante mexicano y una empresa de seguridad vinculados al Cártel de Sinaloa de México y a sus actividades de tráfico de fentanilo.

Fue sancionado también Armando de Jesús Ojeda Avilés, acusado de ayudar a lavar las ganancias del fentanilo y otras drogas en nombre del cártel.

La medida también afecta a Gorditas Chiwas, un restaurante en Chihuahua propiedad del empresario sancionado Alfredo Orozco Romero.

Los sancionados quedan ahora impedidos de tener vínculos con el sistema bancario de Estados Unidos, trabajar con estadounidenses o tener activos en Estados Unidos. No está claro qué tan integradas están las personas y empresas sancionadas en el sistema financiero norteamericano.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México trabajó con el Tesoro y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos para identificar objetivos para las sanciones del miércoles.

CONTRA EL FENTANILO

El fentanilo, un potente opioide, es hoy la droga más letal en Estados Unidos: Apenas 2 miligramos puede ser mortal.

Y aunque las sobredosis de drogas aumentaron de forma drástica durante las últimas dos décadas, con el número de muertes incrementándose aproximadamente un 520% de 1999 a 2023, las muertes por sobredosis están empezando a disminuir —casi un 3% de 2022 a 2023, según los datos más recientes.

México y China son las principales fuentes de fentanilo y sustancias derivadas que se trafican directamente hacia Estados Unidos, de acuerdo con la Administración para el Control de Drogas, encargada de combatir el tráfico ilícito de estupefacientes. Casi todos los ingredientes del fentanilo provienen de China. Las empresas que los producen tienden a usar direcciones falsas y etiquetas engañosas para evitar ser detectadas por las fuerzas del orden.