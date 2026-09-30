$!EU se retira de Irak tras 2 décadas y deja al país ante un futuro incierto

Las fuerzas estadounidenses se retiraron formalmente de Irak el miércoles, lo que pone fin a una presencia militar de dos décadas que avivó años de un derramamiento de sangre devastador, y deja atrás una nación maltrecha que lucha por liberarse de sus dos aliados más poderosos, que ahora están en guerra. Después de derrocar a Sadam Huseín en 2003, el brutal dictador que gobernó Irak durante casi 24 años, las fuerzas estadounidenses están realizando su segunda retirada del país.

La invasión y posterior ocupación estadounidense, que terminó en 2011, dejó un país tambaleante por la matanza sectaria y las insurgencias militantes que costaron casi 4500 vidas estadounidenses y mataron a más de 115.000 iraquíes, según los recuentos más moderados. Las fuerzas estadounidenses regresaron tres años después, esta vez para liderar la coalición internacional que lucha contra el Estado Islámico, la fuerza yihadista que alguna vez se apoderó de franjas de Irak y Siria y se hizo notoria por su matanza de iraquíes musulmanes chiitas, asesinatos públicos de rehenes y la tortura y esclavización de mujeres de la minoría yazidí de Irak.

Con el final de la Operación Resolución Inherente, el nombre oficial que dio el ejército estadounidense a la campaña multinacional contra el Estado Islámico, los últimos 2500 efectivos de las fuerzas estadounidenses estacionadas en Irak este año ya se han ido.

“La coalición se reunió con éxito su operación de retirada organizada de Erbil”, anunció el contraalmirante Liam Hulin, jefe de la fuerza de tarea conjunta para la Operación Resolución Inherente, durante una ceremonia celebrada por funcionarios estadounidenses e iraquíes en Bagdad. Erbil, capital de la región semiautónoma del Kurdistán de Irak, albergaba la última base de la coalición en Irak. “Me presento ante ustedes en este momento histórico, en el que una nación reclama su destino”, dijo Hulin, en un discurso pronunciado en árabe. Con la promesa de que las fuerzas estadounidenses e iraquíes forjarían nuevas asociaciones de seguridad, Hulin instó a Irak a mantenerse alerta, y citó un proverbio árabe: “Prepárate para el chacal con el cinturón de un león”. Los recordatorios físicos de décadas de guerra se borran cada día. Los muros contra explosiones que alguna vez serpentearon por Bagdad han sido derribados. Los centros comerciales, restaurantes y sitios de construcción rebosan de actividad en un país decidido a recuperar los ritmos de la vida normal arrebatados por años de coches bomba. Los logros duramente ganados de los iraquíes parecen más precarios en una región convulsa por la agitación de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Irak lucha por navegar sus relaciones críticas con Irán, su poderoso vecino, y con su aliado más importante, Washington, receloso de dejar que la salida de las tropas estadounidenses del país envalentone a Teherán. El acuerdo de retirada de Estados Unidos fue pactado entre el gobierno de Bagdad y el gobierno de Joe Biden en 2024. Que el gobierno del presidente Donald Trump haya cumplido con la fecha límite del 30 de septiembre, a pesar de la guerra con Irán, refleja una determinación estadounidense más amplia de dar un paso atrás en la región.

Durante años, ha habido una fatiga estadounidense generalizada con las llamadas guerras eternas, como se llegó a conocer a los conflictos en Irak y en Afganistán. Incluso mientras Irak conmemora la retirada estadounidense esta semana con una “celebración de la soberanía” de tres días, el país está bajo una inmensa presión del gobierno de Trump para desarmar a las milicias musulmanas chiitas respaldadas por Irán, muchas de las cuales están desafiando los esfuerzos del Estado para ponerlas bajo control. Las últimas fuerzas estadounidenses dejan un legado estadounidense problemático. Irak sufrió enormes cantidades de bajas civiles y un ciclo de violencia sectaria entre la mayoría musulmana chiita de Irak, empoderada tras años de represión por el gobierno de Huseín, y la minoría sunita, despojada de los privilegios que alguna vez tuvo bajo su mandato. Las propias fuerzas estadounidenses también cometieron muchos abusos, incluyendo la tortura de detenidos iraquíes en Abu Ghraib y el uso de contratistas de defensa privados como Blackwater, cuyas ejecuciones extrajudiciales de civiles avivaron profundos resentimientos sobre la impunidad estadounidense. A pesar de estos agravios, los iraquíes han estado observando la salida de Estados Unidos con una sensación de inquietud. “Mi esposa perdió la vista por la esquirla de una bala estadounidense” , dijo Omar al-Husseini, un fotógrafo de Mosul, la ciudad en el corazón del autoproclamado califato del Estado Islámico. "Mi tío murió a manos de ISIS, después de quedar paralizado por una bala estadounidense. Pero hoy, cuando hablamos de la partida de los estadounidenses, nuestra felicidad se mezcla con miedo".

Bajo el liderazgo del primer ministro novato, Ali al-Zaidi, Irak se enfrenta a la abrumadora tarea de controlar al amplio abanico de milicias. Las milicias, establecidas inicialmente con el apoyo iraní para luchar contra la ocupación estadounidense, mataron a cientos de soldados estadounidenses, y el derramamiento de sangre sectario que ayudaron a fomentar cobró la vida de decenas de millas de iraquíes. En 2014, cuando los chiitas iraquíes se movilizaron para luchar contra el Estado Islámico, las milicias se multiplicaron. En los años transcurridos desde entonces, las milicias, de millas de efectivos, han crecido en poder, no solo a través del poderío militar, sino también mediante la formación de partidos políticos que las integran profundamente en el Estado. Al-Zaidi se ha comprometido a poner las milicias bajo el control del Estado para mediados de 2027. Pero que pueda cumplirlo está lejos de ser algo seguro. Lo que está en juego es mucho: a través de la cuenta bancaria de Irak con sede en Estados Unidos para pagos de petróleo, Washington controla el envío físico de los dólares que gana Irak y ha demostrado estar dispuesto a usar ese poder tras detener temporalmente el flujo este año.

Irán está decidido a preservar las milicias, que han demostrado ser socios valiosos cuando se trata de lanzar ataques durante la guerra, sembrar el caos regional e infligir costos drásticos en la economía mundial. En una entrevista reciente con The New York Times, Al-Zaidi dijo: “Todo iraquí hoy quiere que su país tenga soberanía completa; quiere que el poder esté exclusivamente en manos del Estado”, y se comprometió a poner fin a “la ley de la selva”. Las consecuencias imprevistas de la retirada. A muchos iraquíes les preocupa cómo le irá a su país en esta lucha. “Tememos que Irak pueda ser engullido” , dijo Ahmad al-Shammari, un empleado del Ministerio de Educación en Faluya, una ciudad que llegó a simbolizar las frágiles victorias de la primera presencia militar estadounidense en Irak. Faluya sufrió las batallas más mortíferas y destructivas para aplastar a los insurgentes durante la ocupación estadounidense, solo para convertirse en la primera ciudad en ser tomada cuando los militantes del Estado Islámico arrasaron el país en 2014. Cuando las fuerzas estadounidenses regresaron para encabezar una coalición multinacional para derrotar a la fuerza yihadista, la lucha para derrotar al Estado Islámico redujo a escombros partes enormes de ciudades iraquíes.

Dejó un número incalculable de muertos, desplazó a millones de la minoría sunita de Irak y trajo muchos más años de conflicto sectario. La pregunta para muchos iraquíes comunes de hoy es qué consecuencias imprevistas podrían tener en sus vidas esta salida más reciente de Estados Unidos, ya sea un resurgimiento yihadista o la inminente confrontación del Estado con las milicias respaldadas por Irán. “ Recuerdo lo que sucedió después de la retirada en 2011” , dijo Sarkawt Ahmad, un comerciante de 26 años en el noroeste de Suleimaniya, en la región del Kurdistán en Irak. “Imaginen lo que nos harán estos grupos proiraníes en ausencia de la coalición internacional”. Algunos expertos en seguridad regional sostienen que fue la continua presencia estadounidense en Irak la que permitió a las milicias respaldadas por Irán justificar su existencia y sus armas.

“No podemos simplemente transformar estas misiones de una razón de ser a otra, que es lo que hemos hecho durante 25 años” , dijo Adam Weinstein, un viejo defensor de que las fuerzas estadounidenses pusieran fin a su misión en Irak, y subdirector del Programa del Medio Oriente en el Quincy Institute, un grupo de investigación. En la ceremonia que marcó la retirada estadounidense el miércoles, Al-Zaidi expresó el agradecimiento de Irak a Estados Unidos y a todos los demás países que apoyaron la lucha contra ISIS durante más de una década. “La conclusión de la misión de la coalición internacional no significa el fin de nuestra batalla contra el terrorismo” , dijo. “Marca la transición de Irak a una fase en la que asume plena responsabilidad por su seguridad y estabilidad”.

Los kurdos son vulnerables bajo un nuevo orden de seguridad Aunque ambos países se han comprometido a mantener una sólida colaboración, Estados Unidos e Irak aún no han finalizado los planos para su relación de seguridad en el futuro. En un comunicado, el Departamento de Defensa dijo que continuaría brindando “entrenamiento focalizado y apoyo de inteligencia” a Irak. La última vez que las fuerzas estadounidenses abandonaron Irak, Estados Unidos permaneció allí una de sus embajadas más grandes del mundo. En la actualidad, la presencia diplomática estadounidense es una pequeña fracción de eso, dijo Renad Mansour, analista sobre Irak en Chatham House, un instituto de investigación con sede en Londres.

Dijo que el cambio reflejaba el deseo de Washington de desligarse de Medio Oriente: “En un panorama más amplio, esto muestra que Estados Unidos ya no es lo que era, pero también que sus prioridades ya no son las que eran”. Esta situación ha desconcertado particularmente a la región semiautónoma del Kurdistán de Irak en el norte, que vio cómo la retirada de las fuerzas estadounidenses del noreste de Siria controladas por los kurdos, llevada a cabo por el gobierno de Trump, obligó a la región a quedar bajo el control del gobierno central. Los kurdos iraquíes, que comenzaron a establecer soberanía en su región a través del apoyo aéreo estadounidense en la década de 1990, se sienten los más vulnerables bajo el nuevo orden de seguridad de Irak. Como uno de los socios de seguridad más cercanos de Estados Unidos en la región, el Kurdistán iraquí ha sido objeto de repetidos ataques por parte de Irán y sus milicias aliadas iraquíes este año. Los funcionarios kurdos argumentan que esto refleja un grave problema para la seguridad iraquí en un sentido más amplio. “No existe un sistema de defensa aérea ni en la región del Kurdistán, ni en Irak en su conjunto” , dijo Kifah Mahmoud, asesor de Masoud Barzani, el primer presidente del Kurdistán iraquí. “Esto crea una sensación de ansiedad e incertidumbre”.

Los esfuerzos de Bagdad por afirmar su soberanía se han visto repetidamente socavados en los últimos meses por múltiples incidentes que muestran su falta de control sobre su cielo y fronteras. Más recientemente, Arabia Saudita acusó a Irak de ser el lugar de origen del ataque que cerró temporalmente su oleoducto este-oeste, que proporciona el 4 por ciento de los suministros mundiales de petróleo. Funcionarios iraquíes sospechan que las milicias iraquíes facilitan un ataque por parte de agentes iraníes. Al mismo tiempo, las milicias iraquíes señalan el hecho de que Israel instaló bases encubiertas en el desierto iraquí durante la guerra con Irán. Y durante años, las fuerzas turcas han controlado territorio en el norte de Irak, aunque funcionarios iraquíes y turcos anunciaron recientemente planes para una retirada escalonada. Tales vacíos en la soberanía iraquí pueden convertirse en la mayor vulnerabilidad de la campaña del gobierno para controlar a las milicias. Días antes del fin formal de la presencia militar estadounidense, Abu Mujahid al-Assaf, un líder de Kataib Hizbulá, una de las milicias iraquíes más poderosas respaldadas por Irán, emitió una ominosa advertencia al gobierno si seguía cumpliendo con las nuevas sanciones estadounidenses contra Teherán.