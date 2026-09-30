El Niño afectará el nivel del mar en las costas de California

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The New York Times
por The New York Times

Potentes ondas Kelvin provocadas por El Niño elevarán el nivel del mar más de 15 cm en California, aumentando los riesgos de inundaciones y erosión costeras

Internacional
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Un enorme pulso de energía ondulatoria llegará pronto a la costa de EU y continuará hacia el norte, elevando el nivel del mar 15 centímetros y aumentando el riesgo de oleaje y mareas.

El Niño está llegando con fuerza a la costa oeste.

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En los próximos días, se espera que el nivel del mar frente a la costa del sur de California comience a subir 15 centímetros o más y se mantenga elevado durante meses, a medida que una enorme oleada de energía generada por El Niño recorra la costa, elevando el agua a su paso.

“No vas a darte cuenta de que pasa si estás en la playa”, dijo Dillon Amaya, profesor adjunto del departamento de ciencias marinas, terrestres y atmosféricas de la Universidad Estatal de Carolina del Norte.

Pero este pulso se suma a otros factores que están elevando el nivel del mar frente a las costas de California y aumentan las amenazas de inundaciones costeras, erosión e intrusión de agua salada.

$!El pulso de energía agrava las amenazas de erosión e inundaciones en la franja costera.
El pulso de energía agrava las amenazas de erosión e inundaciones en la franja costera. Eduardo Verdugo/AP

El nivel del mar lleva meses en niveles anormalmente altos debido a las altas temperaturas registradas en el Pacífico. El agua cálida ocupa más volumen que el agua fría, y esa es una de las formas en que el cambio climático provocado por el ser humano está elevando el nivel del mar a escala global.

Por una desafortunada coincidencia, el ciclo de las mareas frente a las costas de California también alcanzará su punto álgido en los próximos meses. Además, es probable que el oleaje se intensifique este otoño e invierno debido a las tormentas provocadas por El Niño. (El huracán Polo, uno de los más intensos jamás registrados en el Pacífico oriental, tocó tierra el martes en México).

$!Expertos oceanográficos advierten sobre probables máximos históricos en el mar de California.
Expertos oceanográficos advierten sobre probables máximos históricos en el mar de California. NOAA/AP

“Para nosotros, en California, lo que realmente provoca el desbordamiento y las inundaciones es que las olas lleguen durante la marea alta”, dijo Mark Merrifield, director del Centro de Impactos y Adaptación al Cambio Climático del Instituto Scripps de Oceanografía, en La Jolla, California.

Con tantos factores que se suman para aumentar la altura del mar, es “muy probable” que California registre pronto los niveles del mar más altos jamás registrados, señaló Merrifield.

El Niño, el fenómeno natural recurrente en el Pacífico, está comenzando a provocar una serie de riesgos meteorológicos en todo el planeta, lo que conlleva lluvias adicionales en algunas regiones y sequías en otras. Se prevé que el fenómeno de El Niño de este año sea el más intenso jamás registrado, lo que implica que su influencia en las temperaturas, las precipitaciones y las tormentas podrían ser especialmente marcadas.

$!La llegada de oleaje intenso durante las mareas altas eleva el peligro de desbordamientos.
La llegada de oleaje intenso durante las mareas altas eleva el peligro de desbordamientos. Gregory Bull/AP

En el caso de California, el aumento del nivel del mar comenzó casi al otro lado del mundo.

Normalmente, los vientos alisios soplan de este a oeste sobre el Pacífico tropical, lo que empuja el agua calentada por el sol hacia Asia y la mantiene allí. Este bulbo de agua templada es tan profundo que el nivel del mar suele ser aproximadamente un metro más alto frente a Indonesia que frente a Ecuador.

Pero durante las condiciones de El Niño, los vientos alisios se ven alterados y debilitados. La acumulación de agua cálida en el Pacífico occidental comienza a extenderse hacia el este, en dirección al continente americano, en lo que los oceanógrafos denominan “ondas Kelvin”.

No se trata de olas como las que se ven en la costa, que alcanzan su cresta y rompen cada pocos segundos. Tampoco son tsunamis. Piensa más bien en una vasta y ondulante procesión de agua, que afecta a las yeguas a profundidades de hasta 198 metros.

$!Aunque el pulso es imperceptible al ojo humano, sus efectos en tierra son significativos.
Aunque el pulso es imperceptible al ojo humano, sus efectos en tierra son significativos. WIKIMEDIA COMMONS

“Son millas de kilómetros cuadrados de agua que se agitan al mismo tiempo”, dijo Amaya, que estudia la influencia de El Niño en los niveles del mar. “Ahí hay mucha energía potencial”.

Las ráfagas de viento pueden dar un empujón adicional al agua. Eso es lo que ocurrió en agosto: una serie de fuertes vientos del oeste, que se prolongó entre dos y tres semanas en pleno Pacífico, impulsó una potente onda Kelvin hacia el este hasta que llegó a Perú y Ecuador alrededor del 1 de septiembre.

Al verso impedida de continuar hacia el este por la masa continental de Sudamérica, la energía de esta onda ha viajado a lo largo de las costas, con un pulso dirigido hacia el norte y otro hacia el sur. La rotación de la Tierra ha mantenido los pulsos atrapados contra la costa. El que se dirige al norte ha avanzado lentamente por las costas occidentales de Centroamérica y México, y se espera que llegue a San Diego a principios de octubre, según los cálculos de Amaya.

$!San Diego figura entre los primeros puntos en registrar el pulso oceánico en octubre.
San Diego figura entre los primeros puntos en registrar el pulso oceánico en octubre. DAVE SANDERS/NYT

De dejarse sin intervenir, este pulso se iría atenuando a lo largo de uno a tres meses a medida que continuaría hacia Alaska. Sin embargo, mientras El Niño gana fuerza, nuevas ráfagas de viento del oeste podrían generar tres o cuatro pulsos más de este tipo que mantendrían elevado el nivel del océano hasta principios del próximo año, explicó Amaya.

Además de aumentar las amenazas en tierra, la corriente de agua cálida podría exponer a los ecosistemas marinos a un mayor estrés térmico. También puede impedir que las aguas frías y ricas en nutrientes asciendan desde las profundidades del océano. Al quedar estas aguas frías limitadas a zonas más reducidas a lo largo de las costas, las ballenas podrían acercarse más a la costa en busca de alimento, lo que aumentaría el riesgo de colisiones mortales con barcos y varamientos. hacer. 2026 Compañía del New York Times.

Por Raymond Zhong

https://www.nytimes.com/es/2026/09/30/espanol/tiempo-y-clima/el-nino-california-ondas-kelvin.html
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