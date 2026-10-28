Evita Trump evita comentar la autoproclamación de Bolsonaro, pero considera ‘extraños’ los comicios

”No voy a hacer comentarios al respecto, pero sé que le dimos permiso para entrar al país”, aseguró Trump a los medios al ser preguntado sobre qué opinaba de la carta difundida poco antes en redes sociales en la que Bolsonaro se declaró el “verdadero presidente electo de Brasil”.

WASHINGTON- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evitó este miércoles pronunciarse sobre la decisión del senador ultraderechista Flávio Bolsonaro de declararse presidente legítimo de Brasil tras perder las elecciones del domingo y huir después a Miami, pero aseguró que los comicios en el país sudamericano le resultaron “muy extraños”.

”No voy a involucrarme, pero fueron unos comicios muy extraños, eso es seguro”, aseguró el presidente estadounidense antes de embarcarse en el Air Force One para viajar a Ohio, donde ofrecerá un mitin en la campaña para las legislativas del próximo martes.

Trump ya dijo el lunes que las elecciones celebradas el domingo en Brasil que se saldaron con la victoria de Luis Inácio Lula Da Silva le parecieron “fraudulentas”.

El republicano consideró también este miércoles que a Bolsonaro y a su familia “los han tratado de manera muy injusta” en Brasil, de donde huyeron el martes.

El senador y su familia llegaron este mismo miércoles a la ciudad estadounidense Miami tras abandonar Brasil, donde la Policía Federal le canceló el martes sus pasaportes ordinario y diplomático después de que incumpliera la orden judicial de entregarlos el lunes en el marco de una investigación por presunta corrupción.

Bolsonaro huyó el mismo martes a Argentina para volar hacia Estados Unidos, con una parada intermedia en Ecuador, en un avión privado en el que también viajaron su esposa, Fernanda Bolsonaro, y sus dos hijas.

El Gobierno de Estados Unidos ha dicho que concederá visados a los cuatro, aunque no ha especificado qué tipo de permisos les otorgará para su estadía en el país.