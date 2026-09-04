Exhibe De la Espriella ante la prensa los cadáveres de cuatro personas abatidas en La Guajira

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    Exhibe De la Espriella ante la prensa los cadáveres de cuatro personas abatidas en La Guajira
    El mandatario colombiano, Abelardo de la Espriella (c), quien presentó ante la prensa cuatro cuerpos cubiertos con lonas blancas, resultado de un operativo policial en Riohacha, Colombia. EFE/Pesidencia de Colombia

Los cuatro cuerpos estaban cubiertos con lonas blancas

BOGOTÁ- El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, presentó este viernes ante la prensa cuatro cuerpos cubiertos con lonas blancas, resultado de un operativo policial contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACS), en el que murió uno de sus líderes, Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor.

“Gracias a una operación impecable realizada por nuestra Policía Nacional por un Comando Especial de la Dijín, se dio de baja a uno de los más peligrosos delincuentes de nuestro país, alias Nain, o Bendito Menor”, dijo De la Espriella frente a los cuatro cuerpos, cubiertos con bolsas blancas, y que fueron dispuestos en el suelo.

La escena no es la primera de este tipo protagonizada por el mandatario, porque el pasado martes ya había difundido un vídeo en el que el presidente colombiano aparece caminando entre los cadáveres embolsados de 23 supuestos disidentes de las FARC muertos en una operación militar en el departamento del Guaviare (centro-sur).

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/colombia-gobierno-de-la-espriella-defiende-bombardeo-a-disidencias-de-las-farc-en-el-que-murieron-menores-NH23174823

Esa escena generó críticas de sus opositores, que cuestionaron las imágenes por considerar cuestionable la escena desde el punto de vista de los derechos humanos y en colisión con los valores cristianos que defiende el presidente.

De la Espriella llegó a La Guajira acompañado por integrantes de la cúpula militar y policial para conocer los resultados del operativo, desarrollado en el barrio Los Olivos de Riohacha, en el que también murieron la pareja sentimental de Bendito Menor, Rosa Angélica Tarazona, alias La Bebesita, y dos de sus escoltas, según las autoridades.

El mandatario sostuvo que Bendito Menor tenía “arrodillada” a la población de La Guajira y el Caribe mediante actividades como el narcotráfico y la extorsión, y presentó su muerte como una muestra de la política de seguridad de su Gobierno.

Líder criminal

Naín Andrés Pérez Toncel, de 26 años, era señalado por las autoridades como uno de los principales cabecillas de las ACS y jefe del frente Javier Cáceres.

Según información de inteligencia, comenzó su trayectoria criminal en 2019 como sicario al servicio de alias Pinocho, máximo cabecilla de la organización, y posteriormente asumió el control de grupos urbanos en La Guajira.

Las autoridades lo vinculaban con el narcotráfico y la extorsión en la Troncal del Caribe, así como con homicidios y otras acciones violentas.

En 2025 había sido designado como negociador dentro del proceso de paz total, del expresidente Gustavo Petro (2022-2026), pero posteriormente fue relacionado por las autoridades con varios hechos violentos.

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