Expertos critican el plan para construir un centro de cuarentena para estadounidenses afectados por el ébola en Kenia

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    Expertos critican el plan para construir un centro de cuarentena para estadounidenses afectados por el ébola en Kenia
    La Casa Blanca no respondió a las preguntas sobre si las instalaciones serían accesibles para los kenianos . AP

El plan se aparta de la política de traer de vuelta a EE. UU. al personal de los CDC para recibir tratamiento y ofrecer apoyo a todos los trabajadores de la salud

Ex altos funcionarios estadounidenses y otros expertos instan a la administración Trump a abandonar los planes para un centro de cuarentena y tratamiento del ébola en Kenia , mientras que el sindicato de trabajadores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EU exige que los estadounidenses expuestos al ébola sean repatriados para recibir tratamiento.

Poco después de que Estados Unidos revelara que estaba instalando un hospital de campaña en Kenia para la cuarentena y el tratamiento del ébola de los estadounidenses, el Tribunal Superior de Kenia bloqueó la orden; pero los gobiernos de Kenia y Estados Unidos siguieron adelante de todos modos, y según los informes, los primeros equipos de respuesta estadounidenses aterrizaron en la base aérea de Laikipia el sábado.

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Varios exlíderes del sector salud estadounidense, incluidos exaltos funcionarios de los CDC, expusieron sus objeciones en una carta al Congreso. “Esta política plantea profundas preocupaciones clínicas, éticas, operativas y legales”, escribieron.

Daniel Jernigan, quien trabajó 31 años en los CDC, incluyendo la supervisión de la respuesta de la agencia al ébola en 2014-15, antes de renunciar el año pasado, dijo que no estaba claro cómo los funcionarios actuales habían llegado a este plan “porque va en contra de muchos principios éticos en los que nos hemos basado para todas las respuestas anteriores”.

Estados Unidos está construyendo una unidad de 50 camas en la base aérea. Los pacientes tendrían acceso a medicamentos y asistencia respiratoria básica, pero aquellos que requieran cuidados más especializados serían trasladados en avión a hospitales aún por determinar en Europa.

Yolanda Jacobs, presidenta del sindicato de empleados gubernamentales AFGE Local 2883, declaró que la administración Trump estaba “abandonando” a los trabajadores de los CDC que respondían al brote, lo que representa “un marcado alejamiento del estándar mantenido por todas las administraciones anteriores”.

La Casa Blanca no respondió a las preguntas sobre si las instalaciones serían accesibles para los kenianos y otras personas que trabajan en la respuesta al ébola, ni sobre si todos los estadounidenses que trabajan en dicha respuesta tendrían que guardar cuarentena o si esta solo se exigiría a aquellos con alto riesgo de exposición. Anteriormente, la Casa Blanca no había aclarado si se permitiría el regreso a casa a los estadounidenses que desearan viajar a Kenia.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos remitió las consultas al Departamento de Estado, al que se le solicitó un comentario. La semana pasada, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio , declaró: «No podemos ni permitiremos que ningún caso de ébola ingrese a Estados Unidos».

Durante la epidemia de ébola de 2014 en África occidental , varias personas que atendían a pacientes fueron evacuadas de forma segura y recibieron tratamiento en centros estadounidenses de Atlanta, Bethesda, Omaha y Nueva York, sin que se produjera ningún contagio. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se opuso vehementemente a esta medida en aquel momento, afirmando que los voluntarios que regresaban «debían sufrir las consecuencias» y que no se les debía permitir la entrada a Estados Unidos.

Ronald Nahass, presidente de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos y director médico de investigación de ID Care, afirmó que los estadounidenses podían guardar cuarentena de forma segura en sus hogares tras una exposición de alto riesgo al ébola, y que, si desarrollaban síntomas, Estados Unidos contaba con algunas de las mejores instalaciones de cuarentena y tratamiento del mundo.

“Hemos invertido el dinero de los contribuyentes en la creación de unidades de biocontención de primera clase para abordar específicamente este tipo de problema, y contamos con personal capacitado y extraordinariamente experto en la materia”, declaró Nahass. Añadió que esas instalaciones “pueden manejar la situación mejor que un hospital de campaña en Kenia”. “¿Por qué no evacuar a los ciudadanos estadounidenses si existe preocupación?”.

Durante el brote de 2014, Estados Unidos creó un hospital de campaña específicamente para trabajadores sanitarios de todos los países que pudieran necesitar atención médica por ébola. «Si vienen a África Occidental a ayudar, los respaldaremos», dijo Jernigan sobre el enfoque de 2014. Crear un centro de cuarentena en otro país solo para estadounidenses sería muy inusual y representaría un cambio radical con respecto a esos planes, afirmó.

Tampoco está claro qué ocurriría con los estadounidenses en cuarentena si necesitaran atención médica externa por causas distintas al ébola, como un infarto o apendicitis, afirmó Jernigan. «¿Los enviarían al hospital Kenyatta en Nairobi? Y, de ser así, ¿los aislarían en una sala exclusiva? Si simplemente los enviaran de vuelta a Estados Unidos a un centro designado que ya cuenta con millones de dólares para ello, estarían rodeados de especialistas».

Según Nahass, las prohibiciones y restricciones de viaje como estas resultaron ineficaces para detener la propagación de la enfermedad. «Las fronteras son permeables; es imposible impedir la entrada de enfermedades infecciosas al país de esta manera», afirmó. En cambio, Nahass señaló que las medidas de salud pública tradicionales, como el monitoreo de posibles contagios y la preparación del personal sanitario para atender posibles casos, serían mucho más efectivas.

La colaboración internacional también es crucial para controlar los brotes, afirmó Nahass. «Se trata de eventos globales, y no formar parte del debate mundial, cuya plataforma es la OMS [Organización Mundial de la Salud], resulta problemático». La ausencia de Estados Unidos en el escenario mundial es notable y tendrá repercusiones duraderas, añadió.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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