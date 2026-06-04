Omán resiste la presión estadounidense para romper lazos con Irán por el estrecho de Ormuz

Tradicionalmente, Omán, un antiguo aliado de Estados Unidos que comparte la administración del estrecho, ha adoptado el papel de mediador extraoficial, lo que le permite mantenerse neutral en las disputas que han provocado fisuras en otras partes del Golfo.

Omán resiste la presión estadounidense para romper sus vínculos con Irán e insiste en que solo ha estado negociando con Teherán un futuro sistema de gestión para el estrecho de Ormuz que cumpla con el derecho internacional. El objetivo sería implementar cualquier régimen tras consultar con la Organización Marítima Internacional (OMI) de la ONU .

Su neutralidad tiene límites. Critica duramente el desdén de Israel por el derecho internacional y el miércoles emitió un comunicado condenando los ataques iraníes contra Bahréin y Kuwait.

Pero la semana pasada, Donald Trump, en declaraciones improvisadas, puso a Omán en el punto de mira al amenazar con bombardear el sultanato, y el martes, al comparecer ante el comité de asuntos exteriores del Senado, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, confirmó las sospechas de Estados Unidos sobre Omán . Declaró: «No hay ningún país en la Tierra, aparte de Irán —y quizás Omán, que haya coqueteado con él—, que esté a favor de lo que Irán está haciendo en el estrecho».

Omán ha intentado evitar verse envuelto en una disputa oficial con Trump. Sin embargo, en conversaciones con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y en reuniones en el Departamento de Estado, el embajador de Omán en Washington, Talal bin Suleiman al-Rahbi, intentó la semana pasada asegurar a Estados Unidos que el sultanato se opone a un sistema de peajes y que defenderá el principio de la libertad de navegación.

Irán ha declarado que, como parte de cualquier acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz, está dispuesto a garantizar en el plazo de un mes que el paso de buques vuelva a los niveles anteriores a la guerra.

Pero también ha creado un organismo, la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico, ahora autorizada por el Tesoro de los Estados Unidos, ante el cual los barcos deben solicitar permiso para atravesar el estrecho.

En un intento por adaptar su plan al derecho internacional y hacerlo más aceptable para Omán, Irán propone una tasa no discriminatoria para los barcos que transiten por su territorio.

Arman Khorsand, director del Centro de Asuntos Internacionales y Convenios Ambientales del Departamento de Medio Ambiente de Irán, declaró esta semana: «La cuestión no es cobrar multas a los buques simplemente porque transitan por el estrecho. El objetivo es asegurar los recursos necesarios para abordar los daños ambientales y compensar las consecuencias de las acciones que han vulnerado el principio del paso inocente».

“Las operaciones militares estadounidenses llevadas a cabo en la región no solo han generado consecuencias humanitarias y de seguridad, sino que también han infligido importantes costes medioambientales.”

Según principios ampliamente reconocidos del derecho internacional, afirmó que los responsables de causar daños “deberían asumir los costos de la reparación”.

Otros comentaristas iraníes, como Saeed Laylaz, han instado al gobierno a ser muy cauteloso a la hora de obtener ingresos directos del estrecho, afirmando que podría conducir a la formación de coaliciones conjuntas contra Irán, y que la mayor prosperidad provendrá de convertirlo en una zona de paz.

Ali Nikzad, vicepresidente del parlamento iraní, declaró que se están realizando esfuerzos para fusionar tres proyectos de ley diferentes con el fin de establecer de forma definitiva cómo funcionará el régimen marítimo del gobierno en el estrecho, incluyendo si será temporal.

Pero el secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez, declaró el 27 de abril ante el Consejo de Seguridad de la ONU: “No existe base legal para que ningún país introduzca pagos o imponga peajes, tasas o condiciones discriminatorias en los estrechos internacionales”.

Sin embargo, algunos políticos omaníes han mostrado cierta comprensión hacia el cobro por servicios específicos y legítimos.

Mohammed Suleiman Tamim al-Hinai, miembro del consejo de la Shura del sultanato, afirmó que Omán ha defendido sistemáticamente el principio de libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, de conformidad con el derecho marítimo internacional.

Declaró: «El ministro de Transportes de Omán ya había manifestado ante el Consejo de la Shura, y el ministro de Asuntos Exteriores omaní también lo confirmó, que Omán respeta el derecho marítimo internacional y defiende la libertad de navegación. Por lo tanto, Omán no impone tasas de tránsito en el estrecho, sino que proporciona otros servicios marítimos como protección, rescate y asistencia a la navegación».

Estados Unidos sigue sospechando que Omán está elaborando en secreto planes para un sistema de tasas que serían indistinguibles de los peajes. Omán ha estado prestando asistencia a buques, incluidos los estadounidenses, desde el comienzo de la guerra, proporcionando orientación para la navegación, operaciones de búsqueda y rescate y asistencia médica a las tripulaciones.

Por el contrario, la PGSA intenta demostrar que el nuevo régimen es una institución aceptada y que las empresas cumplen con sus normas. Publicó cifras que muestran que más de 300 navieras solicitaron permisos.

El principal destino de los buques que zarpaban eran países asiáticos, especialmente China e India, y el principal destino de los buques que llegaban eran los Emiratos Árabes Unidos.

Los ataques estadounidenses contra el radar iraní tienen como objetivo privar a Irán de las herramientas de vigilancia que necesita para institucionalizar el control del estrecho.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos declaró el 29 de mayo que, independientemente de si se efectúa un pago, los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido recibir servicios del gobierno de Irán, «incluidos los servicios relacionados con la garantía de paso seguro».

Según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, los Estados ribereños pueden regular el paso en sus aguas territoriales por razones relacionadas con la seguridad, la protección del medio ambiente y el orden marítimo.

También pueden imponer tasas por servicios específicos prestados a los buques que transitan por sus aguas, siempre que dichas tasas se apliquen de forma transparente y sin discriminación.

Las sospechas de Estados Unidos sobre Omán se remontan a cuando su ministro de Asuntos Exteriores, Badr al-Busaidi, apareció en la televisión estadounidense justo antes del inicio de la guerra entre Israel y Estados Unidos para pedir más tiempo para las negociaciones. Omán había estado mediando en las conversaciones, y al-Busaidi afirmó que se podía alcanzar un acuerdo.