Expertos respaldados por la ONU afirman que existen posibles crímenes de guerra de EU en ataques a Irán

GINEBRA- Expertos en derechos humanos designados por el principal organismo de derechos humanos de la ONU afirman que han encontrado “motivos razonables” para creer que Estados Unidos cometió crímenes de guerra en dos ataques en Irán, incluido uno contra una escuela en la ciudad sureña de Minab. También acusan al gobierno teocrático de Irán de cometer crímenes de lesa humanidad contra su propio pueblo, en un informe publicado el jueves. Aunque el documento no es vinculante, se suma a la evidencia internacional reunida sobre crímenes en la guerra en Irán, y podría eventualmente utilizarse en esfuerzos para alcanzar justicia en tribunales internacionales. La misión internacional de determinación de los hechos sobre Irán, presidida por la jurista Sara Hossain de Bangladesh, está compuesta por expertos independientes y fue creada en 2022 por el Consejo de Derechos Humanos, el principal organismo de derechos humanos de la ONU, con sede en Ginebra.

Se esperaba que los expertos presentaran sus conclusiones el lunes ante el Consejo, que está compuesto por 47 países miembros de la ONU. El equipo dice que EU lanzó ataques “indiscriminados” El equipo internacional de determinación de los hechos sobre Irán señala que las conclusiones se centran en un par de ataques aéreos estadounidenses que mataron al menos a 178 civiles, entre ellos mujeres y niños. Al inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán en febrero, al menos un misil estadounidense impactó la escuela Shajareh Tayyebeh en Minab, según una investigación de The Associated Press. No ha habido un reporte oficial definitivo sobre lo ocurrido. Los medios estatales iraníes han dicho que 168 personas murieron en el ataque, la mayoría de ellas niños. “Tras los ataques de Estados Unidos e Israel del 28 de febrero, la misión encontró motivos razonables para creer que Estados Unidos cometió el crimen de guerra de lanzar ataques indiscriminados que resultaron en la pérdida de vidas o lesiones a civiles o daños a bienes civiles”, dijo el equipo de determinación de los hechos en un comunicado.

El Departamento de Estado de Estados Unidos no respondió de inmediato a una solicitud de The Associated Press en busca de comentarios. En su informe, los expertos concluyeron que “el edificio de la escuela era el punto de impacto previsto” y que los daños resultantes no fueron el resultado de un ataque desviado ni de daños colaterales de un ataque contra un complejo de la Guardia Revolucionaria de Irán junto a la escuela. El gobierno de Trump aún no ha aceptado directamente la culpa ni ha divulgado las conclusiones de una investigación del Pentágono sobre el bombardeo de la escuela. El equipo respaldado por la ONU citó las acusaciones de crímenes de guerra por dos ataques —uno que implicó misiles Tomahawk lanzados contra la escuela “claramente identificable”, y otro ataque aéreo en el que misiles de ataque de precisión dispersaron perdigones de tungsteno sobre un “complejo deportivo y zona residencial claramente identificables” en la ciudad sureña de Lamerd, también el 28 de febrero. El equipo respaldado por la ONU dijo que 22 hombres y mujeres civiles murieron. El Comando Central de Estados Unidos ha negado responsabilidad por el ataque en Lamerd. Expertos citan “crímenes de lesa humanidad” del gobierno de Irán El equipo también señaló que las fuerzas de seguridad del estado cometieron asesinatos a una “escala impactante” en Irán, y que los civiles enfrentaron “graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos por su propio gobierno”. Las fuerzas de seguridad iraníes llevaron a cabo una “represión violenta” durante los últimos dos años al disparar fusiles de asalto contra multitudes, golpear a manifestantes y arrestar a trabajadores de la salud, entre otras cosas, dijo el equipo. Los detenidos enfrentaron tortura y fueron privados de asesoría legal, dejando a sus familias sin noticias sobre su paradero, dijeron los expertos. El gobierno de Teherán intensificó el uso de la pena de muerte, y dijo que más de 70 personas, incluidas cinco mujeres y tres niños, siguen en “riesgo inminente de ejecución” , añadieron los expertos. “El reporte concluyó que muchas de estas graves violaciones equivalen a crímenes de lesa humanidad, incluidos asesinato, encarcelamiento, tortura y otros actos inhumanos cometidos como parte de un ataque generalizado y sistemático contra civiles”, dijo el comunicado. Recomiendan reparaciones tanto de EU como de Irán Los expertos dijeron que Estados Unidos e Irán deberían detener todas las violaciones de derechos y crímenes, y proporcionar “reparaciones completas a las víctimas”. El informe, elaborado con un “enfoque centrado en las víctimas”, se basó en entrevistas con 73 personas tanto dentro como fuera de Irán, junto con documentación, imágenes satelitales, material fotográfico y de video e información de organizaciones y expertos “creíbles”, escribieron los expertos. El conflicto en curso, que ha expulsado a personas de sus hogares en Irán, así como un apagón de internet y la falta de plena cooperación de los dos gobiernos, obstaculizaron parcialmente los esfuerzos del equipo para obtener información. Casi tres docenas de solicitudes de los expertos de información al gobierno de Irán quedaron sin respuesta, dijeron, al igual que solicitudes en junio al gobierno de Estados Unidos de información y reuniones con funcionarios.

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