Drones ucranianos golpean San Petersburgo antes de importante foro económico

MOSCÚ- Drones ucranianos de largo alcance atacaron una terminal petrolera en San Petersburgo y la incendiaron, indicó el miércoles el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, enviando humo que se elevaba sobre la ciudad donde nació el presidente ruso Vladímir Putin mientras allí se lleva a cabo un importante evento de Rusia para atraer capital extranjero. Los drones volaron más de mil kilómetros (600 millas) para alcanzar la terminal en la segunda ciudad más grande de Rusia, indicó Zelenskyy en redes sociales, un día después de que Moscú lanzó un importante ataque con drones y misiles contra Kiev y otras ciudades ucranianas.

Las autoridades rusas sólo dijeron que el ataque con drones ucranianos tuvo como objetivo la infraestructura de la ciudad, sin ofrecer más detalles. El aeropuerto de San Petersburgo suspendió brevemente los vuelos durante la noche debido al ataque. Las autoridades también cortaron los servicios de internet móvil. La línea del frente apenas se desplaza mientras enjambres de drones dificultan el movimiento en el campo de batalla, y ambos bandos han buscado una ventaja al lanzar ataques de largo alcance. La guerra que siguió a la invasión rusa a gran escala de su vecino tiene más de cuatro años, sin un final a la vista. EL ÉXITO DE LOS DRONES UCRANIANOS AVERGÜENZA A PUTIN Los ataques más recientes son otra vergüenza para Putin, semanas después de que recortara un desfile anual del Día de la Victoria en Moscú por temor a ataques con drones ucranianos. Putin tiene previsto ofrecer un discurso el viernes en el foro económico de San Petersburgo, que el Kremlin considera un evento de prestigio. A veces se le llama “el Davos ruso”, en comparación con el Foro Económico Mundial que se celebra en Suiza. Los principales inversionistas y funcionarios occidentales se han mantenido al margen desde que Rusia lanzó su guerra contra Ucrania el 24 de febrero de 2022. Arabia Saudí es el país invitado especial este año y se espera que envíe una gran delegación empresarial. Zelenskyy dijo que Ucrania apuntó sólo a “objetivos legítimos” relacionados con el esfuerzo bélico de Rusia e indicó que Kiev planea intensificar sus ataques con drones de largo alcance. “Es sólo cuestión de tiempo cuándo podremos aumentar la escala de nuestros propios ataques masivos”, dijo a los periodistas.

Los ataques se produjeron al día siguiente de que el ataque de Rusia contra Ucrania matara a 23 civiles e hiriera a otras 151 personas, mientras Moscú cumplía su amenaza de intensificar sus bombardeos regulares. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó el miércoles que los ataques en el interior de Rusia ya han adquirido un carácter “sistemático”. UCRANIA NECESITA MÁS AYUDA DE DEFENSA ANTIAÉREA Los ataques ucranianos de largo alcance buscan reducir la producción petrolera de Rusia, que es una fuente clave de financiación para Moscú, y perturbar la producción de armas. Ucrania ha golpeado repetidamente instalaciones petroleras en el puerto de San Petersburgo y en puertos cercanos. Ucrania tiene escasez de misiles de defensa antiaérea Patriot de fabricación estadounidense, en parte porque las existencias de Estados Unidos se han reducido por la guerra con Irán, lo que la deja vulnerable a los misiles balísticos de Rusia.

Zelenskyy expresó el miércoles su frustración con los funcionarios de su propio gobierno, diciendo que existe un acuerdo “al más alto nivel político” para la compra de sistemas Patriot, pero la implementación se está viendo frenada por consideraciones financieras, legales y técnicas. “La espera ha sido demasiado larga”, dijo en redes sociales, exigiendo que los funcionarios desbloqueen la compra o habrá “serias decisiones de personal”. El jefe de la OTAN, Mark Rutte, de visita en Kiev el miércoles para conversaciones con funcionarios ucranianos, dijo que el flujo de misiles interceptores desde Estados Unidos hacia Ucrania continúa. Estados Unidos está “haciendo lo que puede” para seguir suministrándolos aunque está limitado por la tasa de producción, dijo en una conferencia de prensa. Rutte también dijo que a los jóvenes rusos y a sus familias “les están vendiendo un mal trato” por parte de Moscú, ya que la incorporación en el ejército ruso condena a los soldados a un entrenamiento y equipo deficientes y a bajas probabilidades de sobrevivir a las heridas en el campo de batalla . UCRANIA TAMBIÉN ATACA UNA BASE NAVAL Otros ataques con drones ucranianos durante la noche incendiaron la corbeta rusa Boikiy que estaba en dique seco en la base naval de Kronstadt, según Robert Brovdi, comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania. Kronstadt es una antigua base de la Flota del Báltico de Rusia ubicada al oeste de San Petersburgo. Drones también alcanzaron una planta de fabricación implicada en la producción de armas en la región rusa de Tambov, a 600 kilómetros (370 millas) de Ucrania, señaló Zelenskyy. El Ministerio ruso de Defensa dijo que las defensas antiaéreas derribaron 354 drones ucranianos durante la noche. En la parte de la región ucraniana de Donetsk controlada por Rusia, un ataque ucraniano alcanzó un autobús que viajaba de Moscú a Crimea, mató a siete personas e hirió a 11, según el jefe de Donetsk designado por el Kremlin, Denis Pushilin. En la región de Smolensk, dos bomberos murieron por un ataque con drones ucranianos, según el gobernador regional, Vasily Anokhin. Añadió que otros dos bomberos y un residente local resultaron heridos. Mientras tanto, Rusia disparó 198 drones de largo alcance contra Ucrania anoche, según la fuerza aérea ucraniana, y las defensas antiaéreas neutralizaron 189. Las autoridades de la región norteña ucraniana de Sumy dijeron que, durante las 24 horas anteriores, los ataques rusos mataron a un civil e hirieron a otros 15, incluidos tres niños. En el sur, en Jersón, los bombardeos rusos durante la noche y los ataques con drones mataron a una mujer de 86 años e hirieron a otras cinco personas, según las autoridades regionales.

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