Expresidente sirio es condenado a muerte en ausencia por crímenes de guerra

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    Expresidente sirio es condenado a muerte en ausencia por crímenes de guerra
    En esta imagen de archivo del 9 de diciembre de 2010, el entonces presidente de Siria, Bashar al-Assad, llega al Palacio del Elíseo en París para su reunión con el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy. AP
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Asimismo otros seis exfuncionarios también fueron condenados a muerte en ausencia

DAMASCO.-Un tribunal sirio condenó a muerte en ausencia al derrocado dictador Bashar Assad y a su hermano el martes por asesinato, tortura y crímenes de lesa humanidad cometidos durante su régimen.

Las sentencias son las primeras contra Assad o miembros de su círculo íntimo desde que las cinco décadas de dominio de la familia Assad llegaron a su fin hace 20 meses. Sin embargo, son en su mayoría simbólicas, porque Assad y su hermano Maher han huido a Rusia, donde recibieron asilo después del súbito colapso de su gobierno en diciembre de 2024.

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El único de ellos que está bajo custodia es el primo materno de Assad, Atef Najib, quien encabezó una represión contra la disidencia que condujo al levantamiento que desencadenó la guerra civil. Najib permaneció de pie dentro de una jaula, vestido con uniforme de preso, mientras el juez leía la sentencia en voz alta, y una multitud se reunió fuera del tribunal fuertemente custodiado.

Aunque es poco probable que Assad llegue a enfrentar la justicia, los veredictos serán populares entre muchos sirios, especialmente entre quienes han expresado frustración porque el nuevo gobierno no ha actuado con suficiente rapidez o firmeza contra figuras de la era de Assad.

Sin embargo, algunos grupos de derechos humanos expresaron preocupación de que los juicios fueron apresurados, potencialmente injustos y, como mínimo, expusieron fallas en el sistema de justicia de Siria.

“Bashar Assad utilizó agencias estatales para cometer crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad”, declaró el juez Fakhareddine al-Aryan durante una sesión judicial que fue transmitida en vivo por la televisión estatal — en contraste con los juicios de la era de Assad, que se realizaban en secreto.

Los veredictos que al-Aryan leyó en voz alta declararon a Assad y a los demás culpables de asesinato premeditado, incluso contra niños, así como de otros actos de brutalidad, incluida la tortura.

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