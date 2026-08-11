Los precios de los hoteles en Europa se disparan antes del eclipse solar total

Reikiavik, la capital de Islandia, ha experimentado uno de los mayores aumentos en los precios de las habitaciones de hotel, al ser uno de los pocos lugares accesibles para ver el eclipse total antes del anochecer del miércoles.

Los precios de los hoteles se han disparado en las principales ciudades europeas debido a que cientos de miles de turistas acuden en masa para presenciar el primer eclipse total visible desde el continente en este siglo.

Según datos del grupo de viajes y hostelería Lighthouse Intellligence, los turistas que se alojan allí han estado pagando una media de 793 dólares para reservar una habitación el miércoles, lo que supone un aumento del 98% en comparación con el mismo día del año pasado.

España también se prepara para una afluencia de turistas, al ser uno de los mejores lugares del continente europeo para observar el eclipse solar total.

El Ministerio de Hacienda anunció que prevé la llegada de 460 mil turistas extranjeros específicamente para presenciar el eclipse.

El precio de una habitación en A Coruña, al norte de España, subió un 135% con respecto al año pasado, alcanzando un promedio de 451 dólares, mientras que en Mallorca, donde se espera que el eclipse sea visible en el horizonte al atardecer, los precios aumentaron un 24%, situándose en torno a los 448 dólares.

En Santiago de Compostela y Bilbao, los precios de las habitaciones de hotel han subido un 34% y un 67% respectivamente.

El alojamiento en los pequeños pueblos y aldeas situados en la trayectoria del eclipse, así como los observatorios improvisados instalados por aficionados locales, llevan meses reservados. Se han reportado casos de viajeros estadounidenses que han participado en intercambios de casas con residentes de Castilla y León, una de las mejores regiones para observar el eclipse.

Sin embargo, las autoridades españolas están preocupadas por el aumento del riesgo de incendios, y la policía prevé 1,5 millones de desplazamientos en coche más de lo habitual este miércoles. Han advertido de que las temperaturas excepcionalmente secas implican que la más mínima chispa podría provocar incendios forestales devastadores, y que el tráfico podría acabar bloqueando el acceso a los vehículos de emergencia si se producen incendios en zonas rurales.

Las autoridades pondrán en marcha un amplio operativo policial y una campaña de seguridad, con el despliegue de 35.000 agentes para minimizar los riesgos. Virginia Barcones, secretaria general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, declaró: «Hemos tenido un verano extremadamente duro en España, con otra serie de grandes incendios forestales. Por eso debemos restringir cualquier actividad que pueda generar una chispa».

En España, está prohibido aparcar en arcenes o cerca de vegetación seca, así como hacer barbacoas y usar fuegos artificiales. La Comunidad Valenciana ha cerrado sus parques naturales y prohibido transitar por senderos rurales.

Hasta el lunes por la noche, tres grandes incendios forestales ardían en las provincias de Huelva, Segovia y Huesca.

Según el Ministerio de Medio Ambiente, los incendios ya han arrasado unas 200 mil hectáreas este año, seis veces más que en la misma fecha de 2025.

Para aquellos que no puedan realizar el viaje, la agencia espacial estadounidense NASA ha instalado cuatro telescopios de alta potencia en el pequeño pueblo de Villalibado, en el noroeste de España, para retransmitir en directo el eclipse a más de 10 millones de personas.

El miércoles se podrá observar un eclipse solar parcial en todo el Reino Unido , alcanzando su máxima cobertura a las 19:12 en Londres.