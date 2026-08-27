Fallece a la edad de 99 años Sal Veder, fotógrafo de AP ganador del Pulitzer que captó regreso de un prisionero de guerra en Vietnam

SACRAMENTO, CALIFORNIA- El fotógrafo ganador del Premio Pulitzer Slava “Sal” Veder, conocido sobre todo por su imagen de un teniente coronel de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que se reúne con alegría con su familia tras cinco años en un campo de prisioneros de guerra en Vietnam, murió el 22 de agosto. Tenía 99 años. La familia de Veder confirmó el miércoles que el fotoperiodista jubilado de The Associated Press murió mientras dormía, a solo ocho días de cumplir 100 años, en su casa del condado de El Dorado, California, a las afueras de Sacramento.

El oriundo del Área de la Bahía de San Francisco tenía 46 años en marzo de 1973 cuando fue enviado a la Base Aérea Travis para la llegada del teniente coronel Robert L. Stirm y otros prisioneros de guerra que regresaban de Vietnam. Veder estaba en un abarrotado corral de prensa forcejeando por conseguir fotos junto con decenas de otros fotógrafos cuando, por el rabillo del ojo, vio que los cuatro hijos de Stirm empezaban a correr hacia su padre. “Se podía notar, incluso a distancia, lo que estaban sintiendo. Se les veía por todas partes: en sus rostros, en la forma en que todos echaron a correr. También hubo una oleada de emoción en la multitud”, comentó Veder en una entrevista de 2015 con The Guardian. Con un cuarto oscuro improvisado instalado en un baño de mujeres de la base, Veder reveló seis imágenes, entre ellas “Burst of Joy” (“Estallido de alegría”), que ganó el Pulitzer de 1974 en fotografía de reportaje. Veder señaló que, en la fotografía, Stirm aparece de espaldas a la cámara, lo que lo convierte en un soldado cualquiera que regresa a la innegable alegría y emoción reflejadas en los rostros de sus hijos.

La foto se convirtió en un símbolo del fin de la participación de Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Pero para Stirm representó un desconsuelo, ya que un capellán le entregó una carta de ruptura de parte de su esposa, Loretta, al ser liberado, y la pareja se divorció un año después. Stirm murió en 2025. Slava J. Veder nació el 30 de agosto de 1926 en Berkeley, California, hijo de Ivan y Anka Veder, quienes habían dejado Rusia y adoptaron los nombres John y Ann cuando se establecieron en Estados Unidos. Fue su único hijo.

Trabajó como redactor deportivo y editor de noticias en varias publicaciones y, en 1961, fue contratado como fotógrafo de plantilla por The Associated Press en su oficina de Sacramento. Más tarde, se trasladó a la oficina de San Francisco, donde estaba radicado cuando tomó la fotografía ganadora del premio. Amigos y antiguos colegas recordaron a Veder como una persona cálida y humilde a la que le encantaba patinar sobre hielo y navegar a vela. Fue mentor de fotógrafos más jóvenes y siempre se tomaba tiempo para preguntar a quienes lo rodeaban cómo les iba ese día. “Fue el primer ganador del Premio Pulitzer que conocí, como ‘madre mía’”, expresó Brad Mangin, fotógrafo deportivo independiente en el Área de la Bahía de San Francisco. “Era simplemente el hombre más dulce”. Eric Risberg, un fotógrafo jubilado de AP que trabajó en San Francisco, dijo que Veder fue un gran mentor y maestro. “De verdad, de verdad enfatizaba la unión entre las imágenes y las palabras. Me animó a profundizar más y a meterme más en cuál es realmente la historia”, señaló Risberg. Entre sus muchos encargos, Veder fotografió al fallecido Ronald Reagan cuando era gobernador de California, las protestas en campus universitarios contra la guerra en Vietnam, el juicio por robo a un banco de la heredera de un periódico Patty Hearst, y los asesinatos del alcalde de San Francisco George Moscone y del supervisor Harvey Milk a manos del exsupervisor municipal Dan White, un exfuncionario descontento, en 1978. Veder se jubiló de AP en 1993.