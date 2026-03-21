Fallece a los 81 años Robert Mueller, exdirector del FBI que investigó vínculos Rusia-campaña de Trump

WASHINGTON- Robert S. Mueller III, el director del FBI que transformó la principal agencia de seguridad pública del país en una fuerza de lucha contra el terrorismo tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y que más tarde se convirtió en fiscal especial a cargo de investigar los vínculos entre Rusia y la campaña presidencial de Donald Trump, ha muerto. Tenía 81 años. “Con profunda tristeza, compartimos la noticia de que Bob falleció” el viernes por la noche, declaró su familia en un comunicado el sábado. “Su familia pide que se respete su privacidad”.

En el FBI, Mueller se dispuso casi de inmediato a reformar la misión de la agencia para satisfacer las necesidades del siglo XXI, comenzando su mandato de 12 años apenas una semana antes de los atentados del 11 de septiembre y sirviendo bajo presidentes de ambos partidos políticos. Fue nominado por el presidente republicano George W. Bush. El acontecimiento cataclísmico cambió instantáneamente la máxima prioridad de la agencia, de resolver delitos internos a prevenir el terrorismo, un giro que impuso un estándar casi imposiblemente difícil para Mueller y el resto del gobierno federal, pues prevenir 99 de cada 100 complots terroristas no es suficiente. Más tarde, fue fiscal especial en la investigación del Departamento de Justicia sobre si la campaña de Trump coordinó ilegalmente con Rusia para influir en el resultado de la contienda presidencial de 2016. Trump publicó en redes sociales sobre la muerte de Mueller: “Robert Mueller acaba de morir. Bien, me alegra que esté muerto”. El presidente republicano añadió: “¡Ya no puede hacer daño a gente inocente!”. El FBI no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Un segundo acto como investigador de un presidente en funciones El segundo director con más tiempo en la historia del FBI, solo por detrás de J. Edgar Hoover, Mueller ocupó el cargo hasta 2013 después de aceptar la petición del presidente demócrata Barack Obama de permanecer incluso después de que venciera su mandato de 10 años.

Tras varios años en la práctica privada, Mueller fue solicitado por el fiscal general adjunto Rod Rosenstein para regresar al servicio público como fiscal especial en la investigación Trump-Rusia. El semblante severo y carácter taciturno de Mueller se correspondían con la seriedad de la misión, mientras su equipo pasó casi dos años llevando a cabo en silencio una de las investigaciones más trascendentales, aunque divisivas, en la historia del Departamento de Justicia. No ofreció conferencias de prensa ni hizo apariciones públicas durante la pesquisa, permaneciendo en silencio pese a los ataques de Trump y sus partidarios y creando un aura de misterio en torno a su trabajo. En total, Mueller presentó cargos penales contra seis de los asociados del presidente, incluido su jefe de campaña y su primer asesor de seguridad nacional. Su informe de 448 páginas, publicado en abril de 2019, identificó contactos sustanciales entre la campaña de Trump y Rusia, pero no alegó una conspiración criminal. Expuso detalles perjudiciales sobre los esfuerzos de Trump por tomar el control de la investigación, e incluso intentos de cerrarla, aunque se negó a decidir si Trump había violado la ley, en parte debido a una política del departamento que prohíbe acusar a un presidente en funciones.

Pero, quizá en el lenguaje más memorable del informe, Mueller señaló de manera tajante: “Si tuviéramos confianza, tras una investigación exhaustiva de los hechos, de que el presidente claramente no cometió obstrucción a la justicia, lo diríamos. Con base en los hechos y las normas legales aplicables, no podemos llegar a ese juicio”. La conclusión nebulosa no asestó el golpe de gracia al gobierno que algunos opositores de Trump habían esperado, ni desencadenó un impulso para que los demócratas en la Cámara de Representantes sometan al presidente a un juicio político —aunque más tarde fue juzgado y absuelto por acusaciones separadas relacionadas con Ucrania—. El resultado también dejó margen para que el secretario de Justicia William Barr insertara sus propias opiniones. Él y su equipo hicieron su propia determinación de que Trump no obstruyó la justicia, y él y Mueller se enfrentaron en privado por un resumen de cuatro páginas de Barr que, según Mueller, no capturaba adecuadamente la conclusión perjudicial de su informe. Mueller desinfló a los demócratas durante la audiencia congresional sobre su informe cuando ofreció respuestas lacónicas, de una sola palabra, y pareció inseguro en su testimonio. Con frecuencia, parecía vacilar en detalles de su investigación. Difícilmente fue la actuación dominante que muchos habían esperado de Mueller, quien tenía una reputación imponente en Washington. En los meses siguientes, Barr dejó claras sus propias discrepancias con los fundamentos de la investigación sobre Rusia, moviéndose para desestimar un proceso por declaraciones falsas que Mueller había presentado contra el exasesor de seguridad nacional Michael Flynn, aunque esa investigación terminó en una declaración de culpabilidad. El mandato de Mueller como fiscal especial fue la culminación de una carrera dedicada al gobierno. Una transformación del FBI en una agencia de seguridad nacional Su etapa como director del FBI estuvo definida por los atentados del 11 de septiembre y sus consecuencias, mientras un FBI al que se le otorgaron amplios nuevos poderes de vigilancia y seguridad nacional se apresuraba a enfrentar a una Al Qaeda en ascenso e interrumpir complots y sacar a terroristas de las calles antes de que pudieran actuar.

Fue un nuevo modelo de vigilancia para un FBI que durante mucho tiempo había estado acostumbrado a investigar delitos pasados. Cuando se convirtió en director del FBI, “había esperado centrarme en áreas que me eran familiares como fiscal: casos de drogas, casos de delitos de cuello blanco y delitos violentos”, dijo Mueller a un grupo de abogados en octubre de 2012. En cambio, “tuvimos que centrarnos en un cambio estratégico a largo plazo. Tuvimos que mejorar nuestras capacidades de inteligencia y modernizar nuestra tecnología. Tuvimos que apoyarnos en alianzas sólidas y forjar nuevas amistades, tanto aquí en casa como en el extranjero”. En respuesta, el FBI trasladó 2 mil de los 5 mil agentes totales en los programas criminales de la agencia a seguridad nacional. En retrospectiva, la transformación fue un éxito. En ese momento, hubo problemas, y Mueller lo dijo. En un discurso cerca del final de su mandato, Mueller recordó “aquellos días en que estábamos bajo ataque de los medios y recibiendo golpes del Congreso; cuando el secretario de justicia no estaba nada contento conmigo”. Entre los problemas: el inspector general del Departamento de Justicia determinó que el FBI eludió la ley para obtener miles de registros de llamadas telefónicas para investigaciones de terrorismo. Mueller decidió que el FBI no participaría en técnicas de interrogatorio abusivas de presuntos terroristas, pero la política no se comunicó eficazmente en la cadena de mando durante casi dos años. En un esfuerzo por llevar al FBI a un entorno sin papel, la agencia gastó más de 600 millones de dólares en dos sistemas informáticos: uno que tenía un retraso de dos años y medio y un predecesor que solo se completó parcialmente y tuvo que desecharse después de que consultores lo declararan obsoleto y plagado de problemas. Para la principal agencia de seguridad pública del país, fue un viaje accidentado por terreno áspero. Pero también hubo muchos éxitos, incluidos complots terroristas frustrados y casos penales que acapararon titulares como el contra el estafador Bernie Madoff. El republicano también cultivó una reputación apolítica en el cargo, y estuvo a punto de renunciar en un choque con el gobierno de Bush por un programa de vigilancia que él y su sucesor, James Comey, consideraban ilegal. Famosamente se mantuvo junto a Comey, entonces subsecretario de Justicia, durante un dramático enfrentamiento hospitalario en 2004 por las normas de escuchas telefónicas federales. Los dos hombres se plantaron junto a la cama del enfermo fiscal general John Ashcroft para impedir que funcionarios del gobierno de Bush encontraran una vía alterna para obtener el permiso de Ashcroft para reautorizar un programa secreto de escuchas telefónicas sin orden judicial. En un extraordinario voto de confianza, el Congreso, a petición del gobierno de Obama, aprobó una prórroga de dos años para que Mueller permaneciera en su puesto.

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